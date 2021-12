Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Séville ?

Barcelone joue son dernier match de 2021 à l’extérieur contre Séville, deuxième, dans un match crucial de la Liga pour les hommes de Xavi.

Le Barça a repris le chemin de la victoire ce week-end avec une victoire acharnée sur Elche et se dirige vers Séville dans l’espoir de terminer l’année avec une grande victoire contre un prétendant au titre pour entrer en 2022 avec une certaine positivité et confiance.

Xavi est toujours aux prises avec des blessures et des absences dans l’équipe, il n’y a donc pas beaucoup d’options en termes de sélection d’équipe pour celle-ci. Voyons comment le Barça pourrait s’aligner mardi soir.

Photo par Eric Alonso/.

Gerard Piqué est de retour d’une suspension et retrouvera sa place familière dans la ligne de fond, avec Eric García qui devrait à nouveau tomber sur le banc. Sergiño Dest a raté le match d’Elche avec une blessure au dos et c’est toujours un doute pour celui-ci, donc Ronald Araujo commencera probablement à nouveau à l’arrière droit.

Araujo a été pour le moins inégal, jouant hors de position et sera soulagé de voir Dani Alves enfin disponible pour jouer en janvier, mais l’Uruguayen devra faire de son mieux dans un endroit avec lequel il n’est pas à l’aise. une dernière fois. Óscar Mingueza et Samuel Umtiti seront prêts à entrer si Xavi décide de changer les choses, mais une rotation n’est pas attendue dans un si gros match.

Photo par Eric Alonso/.

La bataille au milieu de terrain sera un aspect crucial de ce match avec Séville jouant si bien dans cette zone du terrain, et le Barça devra faire correspondre son intensité et son physique pour avoir une chance. Sergio Busquets ne crie pas vraiment d’intensité et de physique ces jours-ci, mais le capitaine est assuré de commencer sous Xavi et ancrera à nouveau le milieu de terrain.

La question est de savoir qui sera le partenaire de Busquets et Gavi, qui a été sublime contre Elche et regarde à son meilleur en ce moment. Frenkie De Jong n’a pas passé une bonne nuit samedi et la foule du Camp Nou l’a laissé entendre, et Nico González a tellement changé la donne sur le banc qu’il est difficile de ne pas le voir recommencer le Néerlandais dans celui-ci.

Ce que cela ferait pour la confiance de De Jong reste à voir, mais aller avec la main chaude semble être la décision la plus intelligente contre l’une des meilleures équipes de la ligue. Si Xavi surprend avec Gavi comme un faux neuf, cependant, De Jong et Nico pourraient jouer ensemble au milieu de terrain.

Attaque

Photo par Alex Caparros/.

Ferran Jutglà a tiré le meilleur parti de son opportunité samedi et a été impressionnant lors de son premier départ pour le club, marquant son premier but et ressemblant à un attaquant vétéran avec une grande personnalité et une bonne capacité de finition.

Il semble tout à fait naturel que Xavi répète le même front trois qui a si bien joué samedi avec Ez Abde et Ousmane Dembélé sur les ailes, mais l’entraîneur pourrait adopter une approche plus conservatrice et mettre Jutglà au banc en faveur d’un autre milieu de terrain et faire monter Gavi. avant, nous devrons donc attendre et voir sur quelle combinaison avant Xavi choisira.

XI possible: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé, Jutglà, Abde (4-3-3)

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Séville ? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !