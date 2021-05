Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Valence?

Barcelone se rendra à Valence dimanche en Liga dans le but de remettre ses espoirs de titre sur les rails après la défaite démoralisante de jeudi contre Grenade.

Valence s’est avéré être un adversaire coriace pour Barcelone ces dernières saisons, mais les hommes de Ronald Koeman savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points s’ils veulent faire le doublé.

Voyons comment ils pourraient s’aligner:

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Koeman semble prêt à modifier sa ligne de fond après que Barcelone se soit rendu coupable de plus d’erreurs défensives contre Grenade. Samuel Umtiti et Sergi Roberto semblent être les favoris pour abandonner avec Sergino Dest et Clement Lenglet devrait revenir.

Il est également possible que Koeman puisse à nouveau changer de formation et revenir à quatre arrière, ce qui pourrait signifier un rappel pour Ronald Araujo, qui a été largement négligé depuis que Gerard Pique est revenu à la forme physique.

Photo par Eric Alonso / .

Pedri a eu un peu de repos contre Grenade, mais ce ne serait pas une surprise si l’adolescent revenait dans le onze de départ à la place d’Ilaix Moriba.

Sergio Busquets et Frenkie de Jong semblent prêts à continuer avec Miralem Pjanic et Riqui Puig apparemment oubliés par Koeman actuellement.

Photo de Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via .

Koeman n’a pas trop d’options en attaque avec Martin Braithwaite toujours mis à l’écart avec les victimes de blessures à long terme Ansu Fati et Philippe Coutinho.

Lionel Messi et Antoine Griezmann se sont brillamment combinés pour l’ouverture du match contre Grenade et pourraient continuer, bien qu’Ousmane Dembele soit également une option pour commencer le match. Koeman jettera probablement également sur Francisco Trincao pendant les 10 dernières minutes environ.

XI possible: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Valence? Faites-nous part de vos réflexions, pronostics et équipes dans les commentaires ci-dessous!