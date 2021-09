Comment Barcelone se préparera-t-il contre l’Atletico et le Real Madrid en 2021-22 ?

Il ne sera pas surprenant que Barcelone n’ait plus l’équipe effrayante qu’elle avait il y a 10 ans, mais jusqu’à il y a seulement quelques années, nous réalisions que la situation était bien pire qu’il n’y paraissait.

En 2019, Barcelone a été battu 4-0 par Liverpool lors du match retour d’une demi-finale de Ligue des champions que tout le monde croyait que les Catalans avaient dans le sac, après avoir remporté une victoire 3-0 au match aller.

Un an plus tard, cependant, les choses sont devenues vraiment effrayantes. Barcelone est entré en quarts de finale de la même compétition que des outsiders importants contre les destroyers allemands du Bayern Munich et a été humilié 8-2 à l’Estadio da Luz à Lisbonne.

Depuis lors, beaucoup de choses ont été faites sur la gestion du club, de la répartition des finances à la relation du manager Ronald Koeman avec les joueurs, et il semble à beaucoup que les Blaugranes soient un club en difficulté.

Il ne fait aucun doute que l’équipe traverse encore une période de transition, lâchant certains joueurs pour en enregistrer de nouveaux alors qu’ils construisent à nouveau à partir des bases, mais je pense que cette équipe a quelque chose de nouveau à offrir aux fans.

Regardons comment l’équipe de Barcelone 2021-22 affrontera ses rivaux l’Atletico et le Real Madrid au cours de l’année à venir.

Photo de Denis Doyle/.

Bien que n’importe quelle équipe de la ligue puisse constituer une menace pour Barcelone, il n’est pas surprenant que leurs plus grands rivaux de la ligue soient les deux clubs basés à Madrid.

La dernière fois que le trio final de la Liga n’a pas été rempli par le trio Barcelone, Real Madrid et Atletico Madrid, c’était en 2011-12, lorsque Valence a occupé la troisième place et l’Atletico est tombé en cinquième.

Dans l’état actuel des choses, les trois équipes possèdent des escouades dangereuses, mais toutes très différentes.

Nous avons vu l’équipe de l’Atletico se développer au cours des dernières années, avec Luis Suarez emportant son succès avec le club catalan dans la capitale, et maintenant Antoine Griezmann est revenu de son passage au Camp Nou.

Les Rojiblancos aiment jouer au football compact défensif et sont notoirement dangereux lors de la contre-attaque qui les a menés au trophée de la ligue en 2020-21.

Ayant eu Diego Simeone à la barre depuis 10 ans maintenant, il a été autorisé à mettre en place son style de jeu et l’Atletico est connu comme l’une des équipes défensives les plus fortes au monde.

Ces dernières années, Simeone a commencé à imposer une équipe plus basée sur la possession et le pressing, en utilisant trois défenseurs centraux et deux arrières latéraux qui fonctionnent très bien en contre-attaque.

De l’autre côté de la capitale, vous avez le Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui a notoirement collé avec une formation classique en 4-3-3 ces dernières années.

Avec le rocher que détient Casemiro au milieu de terrain, le Real Madrid a utilisé la polyvalence de Fede Valverde et le retour d’Isco pour le remplacer tandis que Luka Modric et Toni Kroos se remettent de blessures.

Cette équipe possède actuellement l’un des milieux de terrain les plus dangereux du football espagnol en ce moment, ainsi que de nombreuses options d’attaque devant elle. Karim Benzema continue de prospérer tandis qu’Eden Hazard, Vinicius Jr, Rodrygo, Marco Asensio, Luka Jovic et Gareth Bale sont également disponibles.

Mais nous connaissons bien ces deux équipes, il n’y a pas de surprises ni d’inconnues dans aucune des deux équipes, sauf peut-être à quel point Eduardo Camavinga va s’intégrer au Real Madrid.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

L’équipe de Barcelone a connu beaucoup de changements au cours de l’été, mais regorge de jeunes talents passionnants. La nouvelle recrue Memphis Depay mènera l’attaque, ayant déjà conquis les fans, avec un certain nombre de jeunes visages frais à l’appui.

Nous connaissons tous la qualité de Pedri, sans doute surjoué, qui a remporté le Jeune Joueur du Tournoi à l’Euro 2020, brillant sous un maillot espagnol.

Les fans espèrent que Riqui Puig se verra enfin accorder plus de temps de jeu de la part du manager Koeman, avec un nouveau prêt signé Yusuf Demir, espérons-le à la hauteur du battage médiatique de l’ancien maillot numéro 11 d’Ousmane Dembele.

Avec un rythme brillant, une agilité et une capacité de prise de décision spectaculaire, l’adolescent autrichien espère faire une déclaration d’une certaine sorte cette saison et a déjà été promu dans l’équipe première.

Et, avec moins de concurrence en début de saison après les départs de Messi et Griezmann ainsi que les blessures de Sergio Aguero, Ousmane Dembele et Ansu Fati, Demir a la chance parfaite de revendiquer.

Il y a aussi une foule d’autres jeunes talents en herbe qui arrivent aussi. Gavi, Nico Gonzalez et Alejandro Balde ont déjà joué et espèrent de plus en plus de minutes au fur et à mesure que la saison avance.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Le prodige espagnol n’a montré aucun nerf lors de sa saison d’évasion il y a deux ans, marquant 7 buts en 24 apparitions avant d’être officiellement promu en équipe première en septembre 2020.

La saison dernière a été un cauchemar pour Ansu avec une blessure au genou mettant fin prématurément à sa campagne en novembre, mais Fati a reçu le maillot numéro 10 après la sortie de Lionel Messi et sera impatient d’impressionner lorsqu’il fera son retour tant attendu.

Les fans n’auront peut-être pas trop de temps à attendre non plus pour voir le jeune talent de retour en action. Fati est de retour à l’entraînement et les derniers rapports sur sa condition physique sont prometteurs, suggérant qu’il pourrait être de retour très bientôt.

Photo de PAU BARRENA/. via .

Bien que le 10 août ait marqué un jour de tristesse en Catalogne alors que leur héroïque numéro 10 Lionel Messi a quitté le club, l’absence de La Pulga n’est peut-être pas aussi dévastatrice sur le terrain qu’elle l’est dans l’esprit des fans.

Alors que l’Argentin a été la clé d’une grande partie du succès que Barcelone a connu au cours des 10-15 dernières années, l’équipe avait atteint un point où tout tournait autour de lui et Messi a dû adopter la pression de son club et de son pays comme si tous les résultats étaient déterminés. par lui.

Ainsi, son absence pourrait être une rafale de vent rafraîchissante pour Barcelone alors que l’équipe se concentre non seulement sur un seul joueur mais sur les onze ensemble.

Alors que beaucoup se sont moqués du club catalan cet été, critiquant leurs décisions financières et la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, ce qui est clair, c’est qu’il y a encore suffisamment de potentiel dans l’équipe pour se battre pour le titre contre leurs rivaux de la capitale espagnole.