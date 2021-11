Comment basculer l’automatisation des e-mails

Vous vous êtes donc donné la peine de constituer une liste de diffusion étendue ; Maintenant quoi? Utilisez-vous votre liste de contacts par e-mail à son plein potentiel ?

Beaucoup de gens passent des mois, voire des années sur des campagnes qui créent une liste de diffusion, mais se retrouvent avec une énorme liste de contacts dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, il reste là, à ramasser la poussière, c’est-à-dire à se retirer.

Lorsqu’il est fait correctement, le marketing par e-mail est le contenu le plus précieux que vous puissiez diffuser. Oui, les gens ont tendance à ignorer beaucoup d’e-mails, mais si vous pouvez automatiser correctement vos e-mails, vous êtes assuré d’obtenir un excellent retour sur investissement.

Qu’est-ce que l’automatisation des e-mails ?

C’est un moyen de créer des séquences via des flux de travail qui produisent un contenu significatif pour votre public. En d’autres termes, il vous permet de configurer des e-mails automatiques destinés à un public particulier en fonction de ses circonstances spécifiques. Vous pouvez créer des listes, des groupes de contacts, des catégories et des critères qui doivent être remplis pour que votre public reçoive des e-mails adaptés à ses besoins. Il élimine les tâches fastidieuses et chronophages telles que la compilation de listes de contacts et la planification des e-mails. Votre équipe marketing sera moins distraite et plus concentrée sur des projets de valeur.

ET les gens préfèrent de loin les e-mails personnalisés aux spams avec des e-mails sans signification qu’ils reçoivent jour après jour. Avec l’automatisation des e-mails, vos clients seront plus engagés que jamais.

Tout d’abord, vous devez vous assurer de choisir le bon endroit pour configurer vos automatisations. Certains de nos logiciels de gestion de la relation client (CRM) préférés incluent Sharpspring, Mailchimp, Constant Contact et le propre système CRM de Curve « Cedar ».

Voici les cinq étapes pour basculer vos automatisations de messagerie :

1. Fixez vos objectifs

Vous devez avoir vos objectifs clairement définis. C’est la seule façon d’aborder votre parcours d’automatisation en toute confiance. Si vous n’avez pas d’objectifs clairs, vous rencontrerez des problèmes à chaque étape, et cela vous fera perdre beaucoup de temps.

2. Détectez vos déclencheurs

Vos contacts devront répondre à certains critères pour pouvoir participer à un workflow. En fonction de vos objectifs, vous devez déterminer un ensemble de critères pour chaque workflow. Une fois cela fait, vos contacts déclencheront essentiellement une séparation en listes. C’est là que vous commencez à voir la personnalisation de vos contacts.

3. Le timing est TOUT

Calculez combien d’heures, de jours, de semaines, de mois doivent s’écouler entre chaque e-mail. Le calendrier sera différent pour chaque flux de travail, selon les circonstances. Si votre flux de travail concerne une offre qui s’épuise dans un certain laps de temps, vous aurez besoin que votre flux de travail ne dure que quelques jours ou quelques semaines. Si vous avez une campagne d’un an, peut-être que l’envoi d’un e-mail à vos contacts une fois tous les quelques mois suffira.

Gardez à l’esprit qu’il existe des jours et des heures optimaux pour envoyer des e-mails pour un bon taux d’ouverture. Vous pouvez les trouver sur ce blog HubSpot.

4. Déterminez vos atouts – Les e-mails

Où dans le parcours de courrier électronique se trouvent vos contacts ? Sont-ils un client régulier? Sont-ils nouveaux? Ont-ils été assis dans votre liste de contacts pendant un certain temps, sans rien ouvrir ?

Tout cela compte pour le contenu que vous leur fournissez. S’ils sont nouveaux dans l’abonnement, l’envoi immédiat d’un e-mail promotionnel les rejettera. Donnez-leur d’abord un accueil chaleureux. Il est extrêmement important que le contenu des e-mails soit adapté au flux de travail dans lequel il se trouve.

5. Tester

TESTEZ, TESTEZ, TESTEZ !

N’oubliez jamais de tester vos flux de travail, car tout ne fonctionnera pas comme vous l’aviez prévu initialement. Une partie du flux de travail ayant un problème peut entraîner l’effondrement de l’ensemble du système. Alors, appliquez-vous au flux de travail autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce qu’il soit parfait.

6. Rapports fréquents

Vous pensiez que nous avions terminé une fois que nous l’avons configuré et testé, mais il reste une étape. La configuration de rapports est importante pour suivre les performances de votre marketing par e-mail. Surtout au début d’une nouvelle campagne, vous voudrez voir vos données pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De plus, ce sera un regain de confiance de voir que votre liste de contacts s’engage plus que jamais avec votre contenu !

Conseil de pro : Si vous ne savez pas par où commencer avec l’automatisation des e-mails, prenez une seconde pour réfléchir à tout le temps que vous avez perdu à envoyer des e-mails manuellement. Prenez ces e-mails et configurez un flux de travail afin qu’ils puissent être automatisés. Une fois que vous avez cet ensemble, vous aurez une table rase pour commencer. Vous pouvez maintenant définir des objectifs clairs et les suivre.

Avoir une automatisation de courrier électronique fonctionnelle vous aide à maintenir une hygiène de liste, ce qui signifie que vous avez une liste de contacts propre, contenant des personnes pleinement engagées. L’automatisation des e-mails rend également votre entreprise plus évolutive. Une fois que votre entreprise se développera, votre équipe ne sera pas submergée par la quantité d’e-mails et de contacts qu’elle doit trier.

Suivez ces étapes et vous serez en or pour votre prochaine automatisation !