Comment Batman de Robert Pattinson a été inspiré par Kurt Cobain

Il y a quelque chose sur le chemin Robert Pattinson incarne Bruce Wayne dans The Batman.

Dans une interview avec Empire, publiée le samedi 18 décembre, le réalisateur Matt Reeves a parlé de la fin du leader de Nirvana et de l’icône de la musique des années 90 Kurt Cobain a inspiré son adaptation du personnage de bande dessinée dans le nouveau film, dont la sortie est prévue pour le 4 mars.

« Quand j’écris, j’écoute de la musique, et pendant que j’écrivais le premier acte, j’ai mis « Something In The Way » de Nirvana », a-t-il déclaré, faisant référence à la chanson de 1991 du groupe de rock grunge, que Cobain a écrite à propos d’une personne fictive. vivant sous un pont, et qui apparaît dans les bandes-annonces de The Batman.

« C’est à ce moment-là que j’ai pensé que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus. J’ai donc commencé à faire ce lien avec Gus Van Sant‘s Last Days « , a déclaré Reeves, faisant référence au film de 2005 vaguement basé sur la vie de Cobain » et à l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en décomposition. «