Comment battre le boss final à Kena: Bridge Of Spirits

Le boss final de Kena: Bridge of Spirits augmente l’échelle des monstres que vous affronterez avec la plus grande créature à vous affronter. Le combat lui-même, cependant, est varié et consiste principalement à effectuer des tirs importants avec votre arc, à combattre des ennemis plus petits et à éviter les dégâts. Heureusement, ce n’est pas un combat trop difficile tant que vous continuez à bouger et à surveiller vos arrières, car des ennemis apparaîtront autour de vous et vous attraperont avec leurs attaques si vous ne faites pas attention.

Voici tout ce que vous devez savoir pour affronter et abattre le boss final de Kena: Bridge of Spirits et enfin lever la corruption du village et de ses terres environnantes.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

En cours de lecture : Kena : Bridge of Spirits, les 20 premières minutes de jeu

Notez que cet article contient des spoilers pour le combat final et une révélation cruciale pour la fin du jeu !

Plus de guides Kena: Bridge Of Spirits:

Capacités que vous devriez débloquer à l’avance: Sprint Attack Heavy, Focus, Enter The Fray, Rot Hammer, Rot Arrow, Rot Bomb, Spirit Dash

La phase 1

Lorsque vous entrez pour la première fois dans la bataille contre le boss final de Kena: Bridge of Spirits, vous vous retrouverez sans la pourriture pour vous soutenir, ce qui signifie que vous perdrez plusieurs de vos capacités, y compris la capacité de vous soigner dans le lutte. Votre objectif principal devrait alors être d’éviter les dégâts causés par les grosses attaques du boss, qui peuvent être difficiles avec des frappes pouvant traverser tout le champ de bataille.

Principalement, vous voulez rester assez proche du boss, car vous pouvez vous glisser en dessous pour éviter certaines de ses attaques. Tout d’abord, utilisez Focus pour tirer des flèches sur la croissance bouillonnante sur sa tête. Si vous regardez autour de la créature, vous verrez qu’il y a des points faibles similaires sur ses pattes, ses jambes et ses côtés, et vous devez essayer de tous les éliminer. Celui sur sa tête est le plus facile, et vous pouvez vous glisser entre ses jambes pour vous déplacer sur ses côtés et y frapper les excroissances.

Dans la première partie du combat, le boss vous frappera avec des attaques de mêlée, et il a une grande portée. Une attaque le fait glisser horizontalement sur le champ de bataille, que vous pouvez esquiver si vous courez rapidement sur le côté, sautez potentiellement par-dessus ou évitez en vous rapprochant et en vous mettant en dessous. Il y a aussi un balayage vertical qu’il fera qui enverra de la glace déchirer le sol vers vous, vous obligeant à esquiver latéralement. Dans les deux cas, Spirit Dash est un excellent choix pour vous mettre rapidement hors de danger. Si vous voyez le boss se dresser sur ses pattes arrière, préparez-vous à sauter – lorsqu’il atterrira, il enverra une vague d’énergie à travers le sol dans toutes les directions qui vous endommagera.

Si vous êtes rapide, vous pouvez passer par la première phase en tirant la corruption sur le boss avant qu’il ne puisse vraiment vous menacer.

Continuez à vous déplacer, à esquiver, à sauter et à tirer avec vos flèches spirituelles en vous concentrant. Vous devrez frapper deux ou trois fois chaque point de corruption sur le corps du boss pour les détruire. Les deux devant, sur sa tête et sa patte gauche (votre droite) sont les plus faciles, alors récupérez-les rapidement. Ensuite, courez d’un côté et essayez de frapper une autre des pustules. Cela fera rugir le boss et vous aspirera dans le royaume des esprits, où vous devrez combattre des ennemis plus petits dans une arène plus étroite.

Vous avez déjà vu ces petits ennemis, alors battez-les simplement de la meilleure façon possible, mais essayez de le faire rapidement et sans vous laisser submerger. La première vague comprendra certains des ennemis des mites volantes qui vous tirent de l’énergie, ainsi que des combattants de mêlée au sol. Dans la deuxième vague, ces créatures ressemblant à des lézards qui crachent des boules d’énergie rejoindront la mêlée. Utilisez généreusement vos bombes spirituelles et vos flèches pour éliminer les ennemis à distance et essayez de rester et de bouger pour éviter de prendre des coups, car vous n’aurez aucune chance de guérir ici.

Une fois que vous aurez gagné ce combat, un Spirit Gate apparaîtra. Foncez à travers et vous ferez face à un combat plus difficile de l’autre côté, qui comprend plusieurs petits ennemis et un Wood Knight. Encore une fois, c’est une bataille que vous avez déjà vue, alors gardez vos distances et éliminez rapidement les petits ennemis tout en évitant les attaques du Wood Knight, en particulier lorsqu’il vous lance sa massue. Vous pouvez sauter par-dessus, mais cela frappe fort si vous n’êtes pas prêt. Ciblez les points faibles du Wood Knight pour le déséquilibrer et essayez de nettoyer autant d’ennemis que possible, aussi vite que possible. N’oubliez pas que votre Spirit Dash est excellent pour des situations comme celle-ci – il peut déséquilibrer le Wood Knight et l’endommager et tout ce qui se trouve sur votre chemin. Les bombes spirituelles sont également bonnes pour étourdir brièvement le gros ennemi et l’empêcher de vous attaquer.

Éliminez ces créatures et une bulle apparaîtra avec de la pourriture à l’intérieur. Écrasez-le avec des attaques de mêlée et vous récupérerez certaines des créatures, vous permettant de détruire la corruption sur la porte des esprits à venir.

Phase 2

Vous pouvez facilement sauter par-dessus ou Spirit Dash à travers cette attaque par faisceau laser, mais assurez-vous de la surveiller car elle frappe fort.

Vous êtes maintenant de retour dans l’arène du boss, mais il aura maintenant quelques nouveaux mouvements dans son répertoire, et les bords de l’arène deviendront beaucoup plus dangereux. Si le patron fonce vers vous et lève le bras, il cherche à vous attraper. Il vous jettera ensuite contre les adultes, ce qui vous fera rebondir jusqu’au bord de l’arène. Toute cette zone est corrompue et vous tuera si vous y restez trop longtemps, donc rapidement Spirit Dash ou effacez-vous afin que vous ne mouriez pas sans vous rendre compte que vous êtes en train d’être tué. Lorsque le boss se prépare, vous pouvez sauter et utiliser Focus pour éviter l’attaque si vous ne parvenez pas à vous écarter.

L’autre nouveau mouvement du boss est de reculer jusqu’au bord de l’arène et d’aspirer de l’énergie rose, la libérant sous la forme d’un faisceau laser rose qui balaiera le champ de bataille. Vous pouvez soit sauter directement par-dessus cette attaque ou Spirit Dash, soit la bloquer, tout comme les autres attaques de couleur similaire. Essayez d’éviter de vous faire cuire par elle, dans tous les cas. Avec le Rot in remorque, cependant, notez que vous pouvez maintenant guérir en utilisant quelques fleurs bleues sur les bords de l’arène.

À part éviter les nouvelles attaques, vous n’avez pas à vous soucier de grand-chose ici. Continuez à utiliser Focus pour mettre des flèches dans la corruption sur le corps du boss. Détruisez le reste des pustules et vous serez à nouveau aspiré dans le royaume des esprits.

Au lieu d’un combat, vous vous retrouverez dans une zone de plate-forme légère. Traversez les rochers devant vous et utilisez la fleur bleue pour vous diriger vers la plate-forme suivante, en notant que les rochers en dessous de vous tomberont après les avoir touchés dans quelques secondes. Continuez à avancer avec les fleurs bleues jusqu’à ce que vous ne puissiez plus, puis regardez par-dessus l’espace derrière vous. Vous verrez un rocher bleu clignotant que vous reconnaîtrez comme celui que vous pouvez frapper avec votre Spirit Bomb, mais il est hors de portée. À sa droite se trouve une fleur bleue fermée. Pour l’ouvrir, vous devrez faire un saut en courant de la plate-forme sur laquelle vous vous tenez et tirer sur la fleur dans les airs.

Une fois que vous avez traversé le fossé, utilisez une bombe sur le rocher bleu pour créer un chemin devant vous. Vous devrez rapidement tirer trois autres fleurs en l’air pour franchir le fossé au-delà, mais cela vous mènera à une plate-forme stable et vous récompensera avec plus de pourriture à ajouter à votre arsenal. Cela vous remettra à pleine puissance avec vos capacités pour la phase finale du combat.

Phase 3

Dans la phase finale, vous devrez utiliser le Rot pour retirer les lances du boss afin de faire des dégâts et de terminer le combat.

Tout ce que vous avez vu le boss faire auparavant est toujours sur la table, mais maintenant, de plus petits ennemis se promèneront depuis les bords du champ de bataille pour vous distraire. À ce stade, vous ne pouvez pas non plus endommager directement le boss – vous avez besoin de l’aide de Rot, alors combattez les petits ennemis tout en évitant de subir des dégâts pour recharger votre courage aussi rapidement que possible.

Le boss ajoutera quelques nouveaux mouvements à son répertoire. Il rugira parfois lorsque vous êtes trop près, créant un bang sonique autour de lui qui vous renversera. Il sautera également au loin vers le sanctuaire de la montagne, vous laissant combattre ses sbires. Enfin, il se cabrera et se chargera d’une énergie violette, avant de la relâcher sous forme d’une série de coups de foudre autour du champ de bataille. Après cela, une série de petites bombes tomberont sur le terrain et exploseront, créant des vagues qui rayonnent vers l’extérieur, vous devrez donc rester en l’air autant que possible pour les éviter.

Ce dernier mouvement, où le patron s’attire de l’électricité violette alors qu’il recule, est ce que vous voulez voir, cependant. Lorsque cela se produit, vous remarquerez que plusieurs lances coincées dans le dos du boss brillent en jaune pendant qu’il charge l’attaque. Avec une charge de pourriture complète, vous pouvez envoyer la pourriture pour retirer l’une de ces lances du boss – c’est ainsi que vous endommagez la créature, ce qui annulera l’attaque. Vous devez répéter le processus quatre fois pour retirer toutes les lances, alors ne vous embêtez pas à utiliser des charges de pourriture pour autre chose que pour retirer des lances ou pour soigner si vous en avez besoin.

En règle générale, cette dernière partie n’est pas trop difficile, car le boss s’appuiera principalement sur la grande attaque par explosion d’énergie qui le rend vulnérable, vous donnant ainsi amplement l’occasion de l’endommager. Continuez simplement à nettoyer les petits ennemis rapidement afin de les garder hors de votre visage et de construire vos charges de courage. Lorsque la dernière lance tombe, utilisez la Pourriture pour effacer la corruption sur la poitrine du boss, vous permettant ainsi de la libérer enfin.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.