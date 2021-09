Comment battre le combat du boss Grey Crow à la porte de la mort

Capture d’écran : Nerf acide

Death’s Door, un robot de donjon isométrique sorti pour PC et Xbox plus tôt cette année, est une classe de maître dans la conception de jeux élégants. Cela n’est nulle part plus apparent que dans un combat de boss en fin de partie. À peu près à tous égards – visuellement, thématiquement, mécaniquement, musicalement – ​​le combat est un tour de force. Je ne peux pas m’empêcher d’y penser.

Des spoilers majeurs suivent pour Death’s Door.

La configuration de Death’s Door est assez simple : vous incarnez un corbeau, un employé de base dans une organisation bureaucratique qui recueille les âmes des mourants. Dans les règles de cette agence, quand tu es sur le terrain, tu peux mourir. Mais une fois que vous revenez avec votre « âme assignée », vous revenez à l’immortalité et à une vie (après) indéfiniment prolongée.

Votre premier concert consiste à aligner l’âme d’un monstre ressemblant à une pieuvre qui n’est pas tout à fait prêt à dire adieu à la vie. Vous réussissez le travail, car il s’agit essentiellement d’un niveau de didacticiel, puis un corbeau plus âgé qui se fait appeler Gray Crow sort de nulle part et vole l’âme qui vous appartient de droit. Apparemment, il a besoin d’âmes pour ouvrir la porte de la mort titulaire, derrière laquelle il a perdu une âme à lui, afin qu’il puisse retourner à une existence sans âge. Gray Crow vous charge ensuite de vaincre trois géants, chacun vivant, dans le style classique de Zelda, au fond des fosses de donjons labyrinthiques. Une fois que vous avez terminé votre tâche, la merde devient réelle.

En utilisant les trois âmes géantes, vous ouvrez la porte de la mort. Là, vous rencontrez Death, qui n’est pas un concept mais en fait juste un ancien faucheur nommé Death, qui, tout en portant un sac banane, vous régale avec le grand twist. Des années avant les événements de la Porte de la Mort, votre patron, le Seigneur des Portes, cherchait la vie éternelle dans un complot de conspiration qui nécessitait de verrouiller la Mort derrière une porte et de jeter la clé. Grey Crow ne peut pas gérer cette surcharge d’informations – ne peut pas gérer le fait qu’il a consacré la majeure partie de sa vie à une cause stérile – et devient consumé par la rage, se transformant en sa forme de patron, The Grey Crow.

Bien qu’il soit coriace, The Grey Crow n’est en aucun cas le combat de boss le plus difficile du jeu. (Ce déshonneur appartient sans équivoque à Betty, la troisième Géante.) Mais c’est certainement la plus jolie. Voici une vidéo de Fuzzy Bearbarian, un YouTuber spécialisé dans la création de guides de combat de boss, montrant un match sans dommage (!!) :

Oui, c’est un exploit impressionnant. Mais aussi : la musique ! Les visuels austères ! C’est comme ce segment en noir et blanc définitif de Gris, l’excellent puzzle-plateforme de 2018 de Nomada Studio, sauf étiré et moulé dans un combat de boss qui vous maintient sur le bord de votre siège.

Gris.Capture d’écran : Nomada Studio / Kotaku

Le combat contre The Grey Crow se démarque non seulement par ce qu’il fait, mais aussi par ce qu’il ne fait pas. La plupart de Death’s Door vous contraint à un espace spécifique. Les combats de donjon sont généralement bordés de murs ou de puits sans fond. Les combats de boss précédents, quant à eux, se déroulent dans des arènes étroitement confinées, des plates-formes circulaires ou carrées pouvant tenir dans l’espace d’un seul cadre. Mais lorsque vous affrontez The Grey Crow, vous pouvez courir, courir et courir, pour toujours. (Oui, oui, je comprends que c’est une illusion d’optique, une astuce graphique qui donne l’impression que l’espace est sans limites. Pourtant, après avoir passé un jeu entier à naviguer dans des limites dictées, la sensation d’illimité est enivrante.)

Mais cela joue également avec la forme du jeu d’une manière qu’aucun combat de boss précédent ne fait. Death’s Door n’a pas de barres de santé ou de points de vie ou quelque chose comme ça. Au contraire, au fur et à mesure que vous minez la santé d’un ennemi, il développera lentement des fissures de couleur fuschia. Une fois qu’un ennemi semble prêt à se briser, vous pouvez généralement l’éliminer en un coup ou deux. Le Grey Crow introduit une ride supplémentaire : chaque fois que vous touchez un coup, il perd une plume. Tout plumage détaché se transformera en projectiles autoguidés qui vous traqueront lentement. Si vous pouvez l’aligner correctement, vous pouvez lui renvoyer ces projectiles, délogeant ainsi une autre plume, créant un cycle semblable à une danse.

Vaincre The Grey Crow peut vous demander quelques essais, selon votre degré d’aisance avec les jeux d’action isométriques. Comme Fuzzy Bearbarian, j’ai trouvé plus facile de le pimenter avec le sort de feu amélioré – trouvé dans les catacombes en route vers le manoir de la sorcière – qui inflige des dégâts constants au fil du temps. Dans la seconde moitié du combat, il commencera à laisser tomber des puits de gravité qui peuvent gâcher votre journée, il est donc impératif de les tirer.

La victoire finale apporte une clarté cristalline à l’un des thèmes de Death’s Door. Malgré son nom et son accent ostensible sur, vous savez, la récolte des âmes, le jeu sur la vie. Il s’agit de savoir comment, le moment venu, la plupart des gens ne veulent pas mourir et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l’éviter. Mais ce n’est pas comme ça que les choses fonctionnent. Sans la mort, précise la Mort, il ne peut y avoir de vie.

Il y a un penchant obsédant et mélancolique à l’ensemble. Oui, vous gagnez, mais c’est l’une de ces victoires nominatives. Le Corbeau Gris ne revient pas à sa manière auparavant équilibrée. Il n’a pas d’épiphanie et abandonne le combat. Il est juste… parti. Par ta main.

« Je suis désolé pour ton grand ami à plumes là-bas. Il est toujours difficile pour les vivants de laisser partir les morts », vous dit la Mort une fois que vous avez franchi la porte. “Encore plus rude, devoir le récolter vous-même.”