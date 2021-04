Comment Baylor a construit une équipe du Final Four de bas en haut

Il n’y a pas de précédent historique pour ce à quoi Scott Drew était confronté lorsqu’il a été nommé entraîneur-chef de Baylor à l’âge de 32 ans en 2003. Reprendre un programme qui avait participé au tournoi de la NCAA une seule fois depuis 1950 était un défi suffisant. en soi, mais pour Drew, ce serait la partie la plus facile.

Les Bears étaient au centre de l’un des scandales les plus troublants que l’athlétisme universitaire ait jamais vu lorsque l’attaquant de Baylor Carlton Dotson a assassiné son coéquipier Patrick Dennehy lors d’une dispute alors qu’il tirait avec des armes non loin du campus. Une tentative de camouflage par l’ancien entraîneur Dave Bliss n’a fait que rendre le programme plus radioactif. Drew a pris le poste des mois plus tard alors que l’université annonçait des sanctions auto-imposées avec une nouvelle sanction de la NCAA imminente.

Baylor était un paillasson Big 12 dans les premières années à la tête de Drew. À sa cinquième saison, les Bears étaient de retour dans le tournoi de la NCAA. Deux ans plus tard, ils avaient couru vers l’Elite Eight. Soudainement, Drew a commencé à atterrir des recrues cinq étoiles comme Isaiah Austin, Quincy Miller et Perry Jones III. Baylor devenait un incontournable du tournoi, mais les pertes du programme dans March Madness étaient beaucoup plus mémorables que leurs victoires.

En 2015, RJ Hunter a frappé un batteur qui a envoyé son entraîneur-chef et son père Ron Hunter s’envoler de son siège et a poussé la tête de série n ° 14, Georgia State, à une victoire improbable sur les Bears. Baylor a de nouveau été contrarié l’année suivante par la tête de série n ° 12, Yale, dans un match dont on se souviendra surtout pour l’explication sarcastique d’après-match de Taurean Prince aux journalistes sur la façon de saisir un rebond. Un programme qui était sans vie dix ans plus tôt était maintenant assez bon pour être considéré comme un sous-performant sur la plus grande scène.

Cette balise ne s’applique plus. Baylor participe au Final Four cette année avec une équipe qui a été élite pendant deux saisons consécutives. Après avoir été privé d’une chance de participer au tournoi de la NCAA il y a un an en tant que tête de série probable, Baylor a renvoyé le noyau de sa formation et est revenu encore mieux.

Les Bears ont fumé l’éventuelle tête de série n ° 1 de l’Illinois lors de leur troisième match de la saison et ont depuis lors ressemblé à l’une des deux meilleures équipes du pays aux côtés de Gonzaga. Une pause de trois semaines à Covid en février a fait dérailler le départ 18-0 des Bears, mais cela a de nouveau ressemblé à un favori du championnat national depuis son entrée dans le tournoi de la NCAA.

Baylor est chargé de gardes dynamiques. Il fait 41,1% de ses trois points en tant qu’équipe, la marque n ° 1 dans le pays. Sa défense a rebondi dans le tournoi après avoir montré des fissures suite au licenciement de Covid. Gonzaga est peut-être l’équipe qui ressemble à l’une des meilleures équipes de basket-ball universitaire de l’ère moderne, mais cette liste de Baylor coche également chaque case pour un candidat potentiel.

Il n’y a pas de McDonald’s All-American ni même de recrue du top 50 sur la liste de Baylor. À un moment où les puissances du sang bleu comme Duke et le Kentucky n’ont même pas réussi à participer au tournoi, Drew fait rouler les Bears grâce à des transferts opportuns et à des recrues vétérans qui ont mis du temps à mûrir.

C’est ainsi que Baylor a construit une équipe du Final Four.

Drew a formé la base de l’équipe grâce à des transferts

La base du succès de Baylor toute l’année a été la formation de trois gardes de Jared Butler, Davion Mitchell et MaCio Teague. Aucun d’entre eux n’était à l’origine censé commencer sa carrière universitaire à Baylor.

Butler était la recrue n ° 95 dans sa classe lorsqu’il a signé avec l’Alabama. Il s’est inscrit tôt à l’école pour voir le Tide atterrir une perspective encore plus prometteuse à son poste lorsque Kira Lewis s’est engagée dans le programme et a reclassé pour entrer à l’école un an plus tôt que prévu. Butler a obtenu sa libération et a choisi Baylor, où il a rapidement repris un rôle de départ au milieu de sa première année.

Mitchell était classé n ° 58 au classement général de sa catégorie lorsqu’il s’est engagé à Auburn. En tant que recrue, Mitchell a perdu le poste de gardien de point de départ contre Jared Harper et a décidé de transférer à la fin de la saison. Alors que Mitchell était assis en tant que transfert l’année suivante à Baylor, Harper menait Auburn au Final Four. Maintenant, Mitchell a amené les Bears au même stade en devenant l’un des joueurs les plus imparables de ce tournoi.

Alors que Mitchell et Butler ont toujours été très considérés comme des recrues quatre étoiles, Teague ne pouvait même pas décrocher un look très important à la sortie du lycée de Cincinnati. Cela est resté le cas même après avoir fait une année de préparation à la Montverde Academy. Il signerait avec UNC Asheville et remporterait immédiatement la première année de Big South. Après une saison encore meilleure en deuxième année où il a fait plus de 43% de ses trios pour la deuxième saison consécutive, Teague a décidé de passer à Baylor. Il a raté la saison 2018-2019 avec Mitchell pour le faire.

Le centre de départ Jonathan Tchamwa Tchatchoua est un autre transfert. Originaire du Cameroun, JTT a signé avec l’UNLV en tant que grand homme gonflable de 6’8 hors du programme NBA Global Academy. Après avoir monté sur le banc la majeure partie de sa première année, il a été transféré à Baylor, où il a été un remplaçant admirable de Freddie Gillespie au milieu.

Comme Teague, Adam Flagler est un autre transfert du Grand Sud. Après une saison de première année exceptionnelle au Presbyterian College, il a été transféré à Baylor et a siégé la saison dernière avec Tchamwa Tchatchoua avant de devenir éligible.

Baylor a également développé ses propres recrues

Mark Vital s’est engagé à Baylor comme étudiant de deuxième année au lycée en septembre 2013. Maintenant âgé de 24 ans, cinquième année senior, l’attaquant de contusion est un élément indispensable de la défense des Bears tout en menant l’équipe en rebondissant deux des les trois dernières saisons.

Vital a été classé n ° 79 parmi les recrues de la classe de lycée de 2016, qui comprenait des joueurs comme Jayson Tatum qui ont déjà signé des extensions maximales en NBA. Bien que les recrues uniques obtiennent toujours tout le battage médiatique dans le basket-ball universitaire, il est très utile d’avoir des joueurs comme Vital qui connaissent le système et peuvent constamment exécuter des couvertures. Vital ne compte en moyenne que cinq points par match et il est sous-dimensionné en tant que grand homme de 6’5 et ​​250 livres, mais Drew peut lui faire confiance d’une manière qui ne serait pas possible avec une porte tournante de recrues plus talentueuses. En ce sens, Vital est la preuve vivante du truisme selon lequel la clé du succès dans le basket-ball universitaire est de «vieillir et de rester vieux».

Matthew Mayer est un autre exemple du développement à combustion lente de Baylor. Joueur n ° 86 de la classe de 2018, Mayer est devenu un attaquant de 6’9 capable d’étirer le sol (40% de tirs à trois points) et de défendre. Mayer n’a jamais commencé un match en trois ans d’école, mais a été mentionné comme un espoir de repêchage de la NBA sous-évalué. Plus que tout, Mayer et son désormais tristement célèbre mulet donnent à Baylor un joueur qui embrasse son rôle et le joue bien.

Baylor a construit un prétendant au titre national selon ses propres conditions

Si le tournoi de l’année dernière n’était pas annulé, nous pourrions parler de Baylor en tant que programme effectuant son deuxième voyage d’affilée vers le Final Four. Cela a été l’une des meilleures équipes du sport pendant deux saisons consécutives, avec un record de 52-6 à montrer. Ce n’est pas parce que Baylor n’a pas été construit avec des recrues d’élite qu’il manque de talent d’élite.

L’amélioration de Mitchell en tant que tireur à trois points – de 32% la saison dernière à 45% cette saison – a considérablement augmenté ses chances en NBA. Après un tournoi torride, il est maintenant devenu un choix potentiel de loterie malgré le fait qu’il sera une recrue de 23 ans. Sa combinaison d’une incroyable défense contre les rafales et le point de verrouillage d’attaque sur des gardes plus petits a alimenté son ascension. Nous avons également eu Butler projeté comme un choix de première ronde toute l’année pour sa capacité à frapper trois et à exécuter une attaque.

Baylor est une excellente équipe de basket-ball universitaire par définition. Drew a construit ce programme à partir de zéro et a trouvé de nouvelles avenues créatives pour prospérer à un moment où tant de puissances traditionnelles du sport avaient du mal à suivre le rythme. Il n’y a qu’une seule réalisation qui manque à l’équipe de Baylor pour la fin d’un livre de contes. Il faut encore deux victoires pour y arriver.