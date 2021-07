Comment Beastie Boys’ Sleeper a frappé le hip-hop redéfini

Par le temps les garçons bêtes convoqués pour enregistrer la suite de leur premier album, Licensed To Ill, ils s’étaient mis dans un coin. Ce premier album comportait des accroches rock, des raps hard et des singles explosifs qui ont aidé à propulser le disque au statut de platine en un rien de temps. Mais l’envoi de MCA, Mike D et Ad-Rock de la culture frat-boy menaçait de devenir une meule auto-sabotante plus lourde que la chaîne Volkswagen que Mike D portait autour de son cou.

Trois ans plus tard, ils avaient quitté Def Jam, signé avec Capitol et se sont installés chez The Dust Brothers en cherchant à créer un suivi qui éviterait le tag miracle à un coup. Par chance, le duo de production travaillait sur un patchwork complexe de rythmes, de chansons, d’extraits de dialogue et de tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main. Les Beastie Boys ont vu leur avenir dans son collage joyeusement anarchique : la base de ce qui allait devenir la Paul’s Boutique.

Écoutez Paul’s Boutique sur Apple Music et Spotify.

“Beaucoup de morceaux proviennent de chansons qu’ils avaient prévu de sortir dans des clubs en tant qu’instruments”, a déclaré plus tard Ad-Rock au magazine Clash au Royaume-Uni. “Ils ont été assez surpris quand nous avons dit que nous voulions rimer dessus, car ils pensaient que c’était trop dense.” Les Brothers ont proposé de dépouiller les pistes à leurs rythmes nus, mais les Beasties ont refusé et se sont rapidement mis au travail pour écrire des chansons supplémentaires avec leurs nouveaux collaborateurs.

Sorti le 25 juillet 1989 et nommé d’après un magasin de vêtements fictif, Paul’s Boutique (en fait Lee’s Sportswear, situé dans le Lower East Side de Manhattan ; la pochette en vinyle dépliée pour révéler une photo panoramique du coin des rues Ludlow et Rivington) initialement confondue les parieurs à la recherche de plus de bravade jock de Licensed To Ill. Dans les années qui ont suivi, cependant, il a été salué à juste titre comme l’une des pierres angulaires du hip-hop.

Course joyeusement à travers des échantillons par tout le monde de Les Beatles à Johnny Cash (l’album a donné naissance à des sites entiers consacrés à la recherche des sources, estimés entre 100 et 300 échantillons), Paul’s Boutique a clairement indiqué ce qui était possible avec le hip-hop à une époque où le nombre de poursuites intentées par des auteurs-compositeurs mécontents augmenter. Bien que toutes les personnes impliquées soient catégoriques sur le fait que les échantillons ont été effacés, les 250 000 $ prétendument dépensés pour le faire ne sont rien comparés aux frais de licence actuels. Dès que les Beasties et co ont ouvert les vannes, ils ont été poussés à nouveau. Il serait impossible de faire Paul’s Boutique aujourd’hui.

La gamme stylistique de Beastie Boys correspond à la gamme époustouflante d’échantillons. “Hey Ladies” est une coupe funky et auto-satirisante qui voit le trio à son plus séduisant idiosyncratique (“Pas au rythme, pas à la balade / J’ai l’esprit ouvert alors pourquoi ne rentrez-vous pas tous à l’intérieur” ), tandis que “Shake Your Rump” est le grand single de début de fête qui n’a jamais été et que Miami bass reçoit une sortie sur “Hello Brooklyn” (partie du tour de force de 12 minutes de clôture qui est le “B-Boy” en neuf parties suite « Bouillabaisse »). Ailleurs, “5-Piece Chicken Dinner” est un hoedown rauque de 20 secondes qui plonge tête baissée dans “Looking Down The Barrel Of A Gun”: à la fois un clin d’œil à la première incarnation des Beastie Boys en tant que tenue punk et un panneau vers le futur point culminant “Sabotage.”

Sur “Egg Man”, le trio a ressuscité leur personnage de fraternité, seulement pour prouver jusqu’où ils étaient allés avec une dextérité lyrique qui remplace les obus de balles par des coquilles d’œufs dans un récit de carnage de rue stupide. La piste est exemplaire de la « bravade de durs à cuire de taureaux » que Rolling Stone a relevée dans une critique qui a concédé qu’il s’agissait néanmoins de « taureaux intelligents et hilarants__t ».

Dans sa critique pour Playboy, Robert Christgau a déclaré: “Dans leur manière irresponsable et exemplaire, ils se moquent de l’abus de drogues, du racisme, des agressions et d’autres vrais vices dont les imbéciles pourraient les accuser.” Des imbéciles, en effet. La boutique de Paul a peut-être été une combustion lente au début, mais quiconque avait qualifié les Beasties de chanceliers qui avaient perdu le combat pour leur droit de faire la fête aurait bientôt honte. Pour paraphraser le groupe lui-même : abandonnant la nouvelle science et donnant un coup de pied à la nouvelle connaissance k, ils étaient des MC à un degré que vous ne pouvez pas obtenir à l’université.

