Comment Bee Gees a enregistré leur propre Sgt. Poivre

Bee GeesLe remarquable album concept d’Odessa a parfois été négligé à la suite de la réinvention du grand frère Barry et des jumeaux Robin et Maurice Gibb comme les rois du disco. Cependant, ce double album extrêmement ambitieux a subi une réévaluation critique depuis sa sortie originale le 30 mars 1969.

Écoutez Odessa sur Apple Music et Spotify.

Bien que l’album concept de 17 chansons, qui présentait un riche mélange de styles, ait initialement perplexe certains fans, Odessa a depuis été saluée pour son mélange audacieux de rock, de pop, de country, de baroque, d’opéra et de musique classique. Barry Gibb a déclaré que le trio envisageait cet incroyable mélange de genres musicaux comme un «opéra rock» (l’album devait à l’origine s’appeler An American Opera) et qu’il était sorti deux mois auparavant. L’OMSl’album de Tommy.

«Une imagination incroyable et merveilleuse»

Robert Stigwood, l’homme qui a aidé les Bee Gees à devenir un tel phénomène culturel dans les années 70, était le producteur de l’album et soutenait que le morceau d’ouverture «Odessa (City On The Black Sea)» – qui avait été écrit par les trois frères en 1968 et raconte l’histoire du survivant d’un navire britannique fictif appelé Veronica, flottant sur un iceberg dans la mer Baltique – était l’une de ses pistes préférées des Bee Gees. « Barry a une imagination incroyable et merveilleuse », a déclaré Stigwood au moment de la sortie de l’album sur Polydor, « et cela est montré dans les paroles de sa composition, ‘Odessa’, qui est l’une des meilleures chansons pop jamais écrites. »

Le morceau présentait le mélange inhabituel de Maurice Gibb à la guitare flamenco et du compositeur primé aux Grammy Awards Paul Buckmaster au violoncelle. Le groupe avait travaillé avec Buckmaster lors d’une tournée en Allemagne l’année précédente et pensait qu’il serait idéal pour le morceau. Il est devenu plus tard l’arrangeur pour Elton John.

À l’époque où Bee Gees enregistrait l’album – à New York et aux studios Trident et IBC de Londres – les jumeaux Robin et Maurice étaient encore adolescents et luttaient pour faire face aux exigences de la renommée suite au succès de chansons à succès telles que «New York Mining Disaster 1941 »,« Massachusetts »et« Je dois juste vous envoyer un message »au cours des deux années précédentes.

«Nous avons eu toutes ces influences insensées»

Les frères Gibb, nés en Angleterre, qui avaient été encouragés à devenir des enfants stars par leur père chef d’orchestre, avaient grandi dans une ville australienne isolée. Ils avaient absorbé beaucoup d’influences en écoutant la radio, des Everly Brothers et Lonnie Donegan aux Goons. «Notre musique est devenue tellement tachetée parce que nous avons eu toutes ces influences insensées de grandir en Australie», a déclaré Barry Gibb en 2009. «Avec Odessa, nos intentions étaient honorables. Nous voulions faire quelque chose qui pourrait être mis en scène. Il était censé y avoir un truc thématique en cours, mais il s’est en quelque sorte éloigné.

«First Of May», qui présentait la voix principale douloureuse de Barry, est sorti en single et se distingue par les majestueux arrangements orchestraux de Bill Shepherd. Les autres titres remarquables sont «Black Diamond», «Melody Fair» et le Bande– comme «Marley Purt Drive», qui a Vince Melouney à la guitare principale. Ce devait être la dernière collaboration de Melouney avec les Bee Gees. Colin Peterson est le batteur de l’album et Bill Keith (banjo) et Tex Logan (violon) jouent sur la musique country «hommage à la danse carrée» «Give Your Best».

Le groupe a admis plus tard qu’ils étaient «épuisés» au moment où Odessa est sorti, et le groupe a fait une pause. «Mentalement et émotionnellement, nous étions épuisés», se souvient Barry. Bien que les années suivantes aient été délicates, et quand ils se sont reformés, ils ont eu du mal à obtenir des concerts au début des années 70, un avenir radieux les attendait, en particulier avec leur bande originale de Saturday Night Fever, qui se vendrait à 45 millions d’exemplaires.

En regardant en arrière sur Odessa, Maurice a offert une vue équilibrée de ses mérites. «Il y a toutes sortes de domaines différents là-dessus. Il montait et descendait par endroits, mais beaucoup de gens le considèrent comme notre Sgt. Poivre. »

Odessa peut être achetée ici.