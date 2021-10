Comment Beefheart a cherché à faire sa marque dans les charts

Lorsque Clear Spot est venu sur les talons de The Spotlight Kid, en octobre 1972, c’était la preuve la plus évidente à ce jour qu’après des années à labourer son sillon dans les champs les plus éloignés, Capitaine Cœur de Bœuf cherchait à récolter des fruits commerciaux.

La production n’avait généralement jamais été une préoccupation majeure pour Beefheart, mais pour Clear Spot, il a fait appel à Ted Templeman, alors tout juste sorti de Tupelo Honey de Van Morrison et au plus profond de la barre du boogie teinté de blues des Doobie Brothers. Immédiatement, l’album devait présenter un son plus radiophonique que n’importe lequel de ses prédécesseurs; Beefheart a même sorti un single, son premier depuis Trout Mask Replica. L’association de « Too Much Time » avec « My Head Is My Only House Sauf s’il pleut » a suggéré qu’il sentait que le monde était prêt à être séduit par un Magic Band plus doux.

Pas que Beefheart avait lissé tous ses bords. “Sun Zoom Park” est plus rythmé que jamais, tandis que “Lo Yo Yo Stuff” est un ouvreur fantastiquement lascif qui le trouve en train de faire l’action titulaire “comme n’importe quel autre gars loin de chez lui, tout seul”. Ailleurs, “Big Eyed Beans From Venus” s’élève au-dessus de ses riffs de bar grâce au batteur syncopé du batteur Ed Marimba – bien qu’il voit également Beefheart agir comme n’importe quel chef d’orchestre digne de ses chitlins, criant à Zoot Horn Rollo et demandant au guitariste pour fournir « cette longue note lunaire – et la laisser flotter ».

Si Clear Spot a également vu Beefheart déclarer avec désinvolture “Aujourd’hui, une femme doit frapper un homme” (“pour lui faire savoir qu’elle est là”), cela le trouve en fait dans sa forme la plus douce – romantique, même. “Ma tête est ma seule maison à moins qu’il ne pleuve” est aussi délicat que le titre le suggère, tandis que “Her Eyes Are A Blue Million Miles” est sans doute le plus proche qu’il ait jamais eu d’une déclaration d’amour. Ailleurs, sur «Crazy Little Thing», Beefheart présente des choeurs féminins, éloignant davantage l’album de ses hurlements primitifs auparavant déséquilibrés.

Malgré ses meilleurs conseils et la déclaration de son partisan de longue date Lester Bangs, dans Creem, selon laquelle «le capitaine peut avoir un coup sur ce pont, les amis», Clear Spot s’en sort moins bien que The Spotlight Kid, se faufilant au n ° 191 dans les charts américains. Il reste néanmoins l’une des incursions les plus réussies du capitaine dans les eaux commerciales et, pour certains, continue de représenter un digne point d’entrée dans son travail.