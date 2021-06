Comment Ben Affleck et Jennifer Lopez approcheraient leurs retrouvailles

Depuis fin avril, des rumeurs circulent sur le retour de Bennifer et, pour le moment, il semble que les stars profitent vraiment de leur temps ensemble. Depuis qu’ils ont été aperçus ensemble pour la première fois, ils ont partagé des vacances dans le Montana, Affleck s’est envolé pour Miami et, la semaine dernière, Jennifer Lopez s’est rapprochée d’Affleck à Los Angeles. Selon la source People, ils “commencent lentement à parler de l’avenir” et les deux acteurs prennent leur relation “au sérieux”.