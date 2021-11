Comment Ben Awad est devenu le coup de cœur improbable de TikTok

Je ne me souviens pas de la première fois que j’ai vu une vidéo de Ben Awad, ingénieur logiciel à lunettes de 24 ans, sur TikTok. Tout ce dont je me souviens, c’est de remonter les commentaires et de m’étouffer presque avec mon café. « Je fuis partout, Ben », n’est qu’un exemple des commentaires obscènes laissés par des centaines d’utilisateurs, dont les réponses aux vidéos de Ben vont du désir loufoque (« Je me transformerais littéralement en un clavier pour toi ben ») à l’absolument sauvage (« Ben, ça fait 48 heures depuis mon épilation. J’ai autorisé la friction maintenant ben ; » « Ben s’il te plaît, juste un petit verre de ton brogurt. »)

Ce qui m’a choqué à propos de ces commentaires n’était pas leur contenu, exactement – ​​vouloir, disons, se faire écraser avec un camion par un béguin de célébrités est un pilier de longue date de Stan Internet – mais plutôt l’objet de leur affection. Awad est certainement mignon, de la même manière que le genre d’enfant ringard dans votre cours de mathématiques est mignon, mais il ne fait pas la moue devant la caméra comme tant d’autres le font en ligne, des gens qui savent clairement que le nœud de leur le contenu est « Regardez-moi, je suis chaud. »

Il crée des didacticiels de codage populaires sur YouTube depuis l’âge de 19 ans et n’a commencé sérieusement à faire des TikToks que l’année dernière dans le cadre d’une cascade pour voir s’il pouvait devenir viral en piratant l’algorithme (ça a marché, un peu !). Depuis lors, il explique la programmation de mèmes et assemble des vidéos de filles tout en faisant des blagues de codage sèches et de niche qui agissent comme des punchlines.

TikTok n’a pas inventé le concept du piège à soif, mais il l’a suffisamment démocratisé pour que même les personnes les plus moyennes, dont beaucoup d’hommes, deviennent des récipiendaires de désirs massifs, palpitants et souvent assez grossiers. Il existe de nombreux noms pour ces types de vidéos – « POV Boyfriend », « ThirstTok », « POV par intérim », dans lesquels les gens font n’importe quelle expression faciale ou moment de la main à la mode à l’époque (actuellement, c’est « sourire en parlant ») à un populaire l’audio. C’est une tradition séculaire mise au point avant que TikTok ne soit TikTok, à l’époque de Musical.ly, où les adolescents partageaient des vidéos de transitions vertigineuses et de mouvements saccadés. Là-bas, les gagnants de l’algorithme étaient pour la plupart des garçons et des filles préadolescents épurés qui se conformaient aux normes de beauté du milieu des années 2010. Sur TikTok en 2021, c’est beaucoup plus varié.

Bien sûr, il y a les genres de mecs attendus qui s’adressent au regard féminin : il y a un homme absolument branlé et tatoué qui coupe du bois devant la caméra ; il y a un homme de 21 ans avec un mulet qui se synchronise sur les tubes des années 80, pour le plus grand plaisir de ses fans majoritairement féminines de la génération X; il y en a beaucoup qui cuisinent des plats vraiment très beaux tout en étant chauds. Les exemples les plus célèbres sont ceux qui finissent dans des compilations grinçantes et des duos moqueurs – Devin Caherly, qui prétend comme si, disons, il était votre mari vous voyant pour la première fois le jour de votre mariage et tombe en larmes, a été une cible de longue date , tout comme les e-boys dont les tentatives de coolness sont si souvent effrayantes.

C’est en mars 2021 que les commentaires sur la soif ont commencé à arriver sur la page d’Awad. « J’avais l’habitude de parler des gens sur Internet, et cela ne me dérange pas », dit-il. « Mais je ne suis pas du tout habitué à ce genre de commentaires. » Ils ont commencé relativement chastes : « salut, je suis littéralement amoureux de toi », « tu es libre le 14 février ? ». En à peine une journée, cependant, ils se sont améliorés : « je suis en bas, mauvais omg », « bonjour, je suis un major CS qui pourrait utiliser votre pourboire », « mon annulaire a l’air vraiment vide rn », « il pourrait littéralement faire tout ce qu’il veut avec moi. Maintenant, bien sûr, ils sont au-delà de la parodie (« Je ne suis qu’un ben trou; » « griffant les murs et écumant abondamment »), et se sont principalement transformés en une compétition pour voir qui peut écrire l’observation la plus choquante. Il a reçu tellement de DM qu’il a complètement arrêté de les lire et dit que s’il est à New York ou dans n’importe quelle situation avec beaucoup d’étudiants d’âge universitaire, il y a 50 % de chances qu’il soit reconnu.

Awad a ses théories sur la raison de tout cela, euh, ferveur. « Je pense que c’est dû à plusieurs choses : l’une est que mon contenu est à l’opposé de sauvage, je suis très stoïque. Je ne suis pas désespéré pour ce type d’attention, donc c’est un yin et un yang. La dissonance entre une vidéo partagée pour susciter une réaction spécifique et la réaction réelle qu’elle obtient est un pilier de la comédie TikTok : « Vous pouvez penser que vous voulez diriger les gens d’une certaine manière, mais souvent, le [commenters] sera comme, ‘J’ai remarqué ce petit détail dans le coin de votre vidéo, et c’est de cela dont nous parlons’ », explique-t-il.

J’ai une amie, que nous appellerons Katie, qui est extrêmement active sur le piège de la soif alternatif TikTok et qui est également une grande fan d’Awad. Cependant, elle est en conflit sur ce qu’elle devrait ressentir à ce sujet. « Je déteste que mes stupides petites hormones et mon stupide petit cœur fassent un petit flip stupide quand je vois un mec sexy sur TikTok », dit-elle. «J’ouvre les commentaires à ces filles ou à ces gars qui deviennent absolument sauvages pour cette personne et tout à coup, cela me semble idiot de jeter mon commentaire dans la pile. Genre, qu’est-ce que je pense qu’il va se passer, ils me remarqueront ? »

Il y a aussi la question du consentement, et s’il est éthique d’avoir publiquement soif de quelqu’un qui le demande ou non. « Si nous voyions ce genre de commentaires d’hommes sur une vidéo de fille, la réaction serait bien plus négative », dit Katie. « Mais parce que maintenant les hommes ne reçoivent qu’une fraction des commentaires sur la soif que nous recevons pour le simple fait d’exister en ligne, est-ce que ça va? Je ne sais pas. »

Awad n’a vu personne franchir la ligne, en soi, mais il se sent bizarre à propos de certains types de commentaires. « Ceux qui vont un peu trop loin, c’est lorsqu’ils deviennent possessifs ou protecteurs, comme : « Est-ce que vous parlez à une autre fille ? » »

Les règles du piège à soif TikTok sont différentes de celles d’Instagram ou de Twitter, et elles s’appliquent certainement différemment aux personnes de tous les sexes. Comme le populaire TikToker Brittany Tomlinson me l’a dit l’année dernière : « Il y a cette hyperfixation d’être un petit bébé mignon. Genre, pourquoi ? Je ne comprends pas. C’est comme, madame, vous avez des impôts à payer. Ces conventions sont beaucoup plus lourdes pour les femmes, qui sont encouragées à paraître aussi jeunes que possible jusqu’à ce que cela devienne effrayant.

Pendant ce temps, les hommes sont présentés comme des idoles héroïques pour être ce que certains diraient être le privilège d’être d’apparence moyenne et de mettre peu d’efforts dans leurs vidéos. « Il y a une partie de moi qui est presque en colère qu’il soit si facile pour ces hommes d’attirer ce genre d’attention en publiant littéralement une vidéo d’eux assis à un bureau et souriant à la caméra », ajoute Katie. « S’ils savent qu’ils sont sexy, je ne veux pas alimenter davantage leur ego ! »

Les commentateurs d’Awad, par exemple, adorent débattre s’il est dans la blague, s’il sait exactement ce qu’il fait. « Je ne l’ignore pas », me dit-il, ajoutant qu’il préfère être timide lorsqu’il répond aux deux questions les plus populaires posées par ses followers : sa taille et son statut relationnel (aux fans : j’ai essayé, mais il a refusé de répondre soit, mes plus sincères excuses). Être un beau gosse de TikTok, dit-il, a rendu les rencontres à la fois plus faciles et plus compliquées : bien qu’il puisse puiser dans un bassin beaucoup plus important, il faut un type spécifique de personne pour être d’accord avec le contenu qu’il crée.

Cependant, il n’a pas encore fait l’expérience du genre d’attention qui a bouleversé le monde qui a hanté les beaux mecs accidentels du passé : en 2014, lorsqu’un garçon de 16 ans est devenu « Alex de Target » après que quelqu’un a glissé une photo de lui pendant qu’il travaillait comme caissier, lui et sa famille ont fait l’objet de mensonges diffamatoires, de rumeurs et de menaces de mort, et il n’est plus en ligne publiquement. Awad ne s’est pas non plus vu offrir de rôle de mannequin, contrairement à Jeremy « Prison Bae » Meeks, dont le beau mugshot est devenu viral la même année.

Ce que Awad et d’autres avec des bases de fans similaires sur TikTok – @bradleywebber20, @steezynoodles, @thecodyfromtotaldrama, @archiedonohoe – subissent sont les effets de devenir viral dans un coin relativement niche d’Internet; peut-être pas aussi viral que le présentateur de nouvelles tout aussi ringard et mignon Steve Kornacki lors des élections de 2020, mais peut-être plus accessible que, disons, le gars de Planet Money TikTok, qui ressemble en quelque sorte à Awad mais ne reconnaît pas sa ligue de fans assoiffés.

C’est un sujet courant sur TikTok de discuter si quelqu’un est « conçu pour le regard féminin », ou pour utiliser le langage courant, « fille chaude », c’est-à-dire pas nécessairement le portrait de la masculinité ultra-agressive que beaucoup d’hommes considèrent comme le masculin. norme de beauté. Les beaux mecs de TikTok appartiennent au magazine Non-Threatening Boys de Lisa Simpson, mais bien plus accessibles que quelqu’un comme, disons, un Timothée Chalamet ou un Harry Styles, et donc plus gratifiant pour avoir soif.

Un exemple : Awad, qui compte actuellement plus de 650 000 abonnés, s’attend à atteindre le million en janvier ou février. En cadeau à ses fans, une fois qu’il aura fait mouche, il a promis de faire une vidéo en tenue de soubrette. Timothée Chalamet n’a jamais pu.

