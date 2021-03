Comment Ben Feldman du Superstore et d’autres stars ont ressenti la fin de leurs personnages dans la finale de la série

J’adore qu’elle et Garrett soient ensemble. Je pense qu’il y a eu un très bon moment dans l’épisode All-iday Party, où Dina se défonce accidentellement et elle veut le cacher à son petit ami, Brian. Mais ensuite, quand elle voit Garrett, la première chose qu’elle veut lui dire est: « Oh, non, non, je dois le dire à Garrett. » Et c’était pour moi le moment de regarder. Comme, je peux être déchiré à ce sujet maintenant. J’étais juste comme, tout le monde connaît ces gens dans votre vie, peut-être si ce n’est même pas votre propre expérience, mais vous voyez ces gens là où vous êtes simplement comme: ‘Oh, ces deux-là sont censés être ensemble. Oh, c’est juste ridicule. Cela n’a pas de sens. Donc ça a du sens. Et je pensais juste que c’était une situation tellement réaliste pour elle en particulier.