Comment Ben Simmons échange les discussions entre les Lakers et les 76ers

L’expérience de Russell Westbrook a suivi son cours avec les Lakers de Los Angeles. Cela n’a pas fonctionné. Un ajustement qui n’avait jamais de sens sur le papier a fini par être encore pire dans la réalité.

Dans le même ordre d’idées, Ben Simmons et les Philadelphia 76ers se détestent. Les deux parties veulent mettre fin à la relation dès que possible, et maintenant il ne s’agit plus que de trouver le bon accord.

Cette semaine, un rapport a révélé que les Lakers et les Sixers avaient parlé d’un commerce potentiel impliquant Westbrook et Simmons. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est comment ces conversations se sont déroulées.

Il y a quelques jours, Jake Fischer de Bleacher Report s’est entretenu avec Michael Scotto de HoopsHype. Au cours de leur conversation, ils ont évoqué l’étendue des conversations entre LA et Philly concernant un échange Simmons contre Westbrook.

« Le seul appel sortant que j’ai confirmé était à Philadelphie pour Ben Simmons », a déclaré Fischer.

« Quand j’ai reçu les informations qu’ils ont appelées à propos de Ben, la conversation était à peu près : « Nous sommes intéressés par Ben. Comment y arriverions-nous ? La solution évidente est Russell Westbrook. Il n’est pas un joueur sur la liste des Sixers qu’ils ont.

Il n’est pas surprenant que Philly hésite à acquérir Westbrook. Il lui reste deux ans et 90 millions de dollars sur son contrat, et il est objectivement en baisse par rapport à ce que Simmons propose.

Les Sixers seraient fous de lui prendre en charge le type de forfait proposé par les pélicans de la Nouvelle-Orléans ou celui proposé par le Thunder d’Oklahoma City.

Deux autres trades de Westbrook ont ​​été évoqués : un concernant les Houston Rockets et un autre incluant les Sacramento Kings. La viabilité des deux reste incertaine.

Il est clair que LA veut quitter Westbrook. Auront-ils finalement l’occasion de le faire? Le temps nous le dira.

