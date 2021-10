Comment Ben Simmons s’intégrerait dans les Indiana Pacers

Il est de plus en plus difficile de parier sur Ben Simmons étant donné la situation dans laquelle se trouve le joueur 76ers de Philadelphie et son manque de progression depuis qu’il a débarqué en NBA, mais certaines franchises continuent de lui faire confiance et pensent que dans les eaux agitées il peut y avoir un gain de pêcheurs. Le dernier à lancer l’hameçon était Indiana Pacers, qui rejoint l’offre pour l’Australien de manière surprenante puisque son intérêt pour le joueur n’avait pas transcendé. Ils devaient continuer à s’appuyer sur Brogdon comme chef d’orchestre d’une équipe très puissante sur le jeu intérieur, et avec LeVert et Oladipo comme arguments offensifs sur le périmètre. Mais ils semblent pressés d’encercler le ring.

Et est-ce que le basket-ball est une religion à Indianapolis, un État qui voit comment son équipe NBA stagne depuis des années à un niveau moyen-élevé dans la ligue, mais sans réelles options pour continuer à grandir. Les blessures et le manque de régularité de LeVert et Oladipo éveillent des soupçons dans la direction, qui reste floue sur l’opportunité de jouer avec un double poteau dans la peinture. Myles Turner a l’affiche transférable et compléterait sa marche avec la puissance défensive de Simmons et sa capacité à changer de défense contre n’importe quel joueur. Leur présence sur le terrain donnerait à Domantas Sabonis plus de liberté pour dominer sous le conseil et la grande inconnue est ce qu’ils feraient avec Brogdon.

La signature de Ben Simmons pourrait signifier le départ de Myles Turner

Il n’est pas exclu qu’ils aient cherché à se reconvertir Ben Simmons dans une sorte de 4, alternant avec la base conséquente dans le sens, mais incitant aussi l’australien à attaquer la jante. L’un des grands partisans de sa signature pourrait être TJ McConnell, avec qui Simmons a partagé un vestiaire chez Sixers et a construit une grande amitié et compréhension sur le terrain. Un pari de ce calibre reviendrait à donner à l’Australien les clés de la franchise et à faire de lui et de Sabonis les grands leaders d’un projet au style contre-culturel, mais très intéressant dans la NBA d’aujourd’hui. Il faudra être attentif pour voir jusqu’où ceux-ci sont prêts à aller Indiana Pacers.