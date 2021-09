Comment bénéficier de la politique de la Fed

in

Le rapport sur la paie d’août a été un désastre… comment Louis Navellier le voit-il avoir un impact sur la Fed… plus d’« aide » de la Fed aide simplement les riches… dernier appel pour Luke Lango

Les données de paie de vendredi dernier ont été bombardées.

Les données sur la masse salariale non agricoles du Bureau of Labor Statistics pour août ont fait état de 235 000 nouvelles embauches.

L’attente était de 720 000.

Si nous creusons dans les chiffres, la principale raison de l’échec colossal était la faiblesse de deux secteurs : la vente au détail et les loisirs et l’hôtellerie.

Le secteur du commerce de détail a perdu 29 000 emplois. Et après une moyenne de 350 000 nouvelles embauches au cours des six derniers mois, le secteur des loisirs et de l’hôtellerie est devenu négatif, perdant 42 000 emplois.

Pour en savoir plus sur l’impact global, tournons-nous vers l’investisseur légendaire, Louis Navellier, rédacteur en chef de Growth Investor.

La vérité est que l’économie américaine a perdu 5,3 millions d’emplois depuis le début de la pandémie et qu’il y a maintenant une grave pénurie de main-d’œuvre. La pénurie de main-d’œuvre pèse lourdement sur l’esprit de la Réserve fédérale, et c’est la principale raison pour laquelle la Fed n’a pas pris de mesures pour freiner la hausse de l’inflation. À la suite du rapport sur la masse salariale d’août, la déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed le 22 septembre sera plus importante que jamais.

N’oubliez pas que la principale priorité de la Fed aujourd’hui est la croissance de l’emploi, et non l’inflation.

Ce n’est qu’il y a quelques semaines, lors d’un discours au symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, que le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, a déclaré que bien que l’inflation soit bien supérieure au taux cible de 2 % de la Fed, « nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le maximum emploi.”

Ce terrain s’est élargi vendredi dernier.

Retour à Louis :

Je soupçonne que le FOMC continuera probablement à utiliser la variante COVID-19 Delta comme excuse pour lancer la boîte sur la route et reporter toute annonce de réduction. Le fait que la Fed échoue dans son mandat de chômage et n’ait pas été en mesure de remplacer les 5,3 millions d’emplois perdus pendant la pandémie irrite probablement les colombes du FOMC.

Et donc, avec la Fed concentrée sur l’emploi, pas sur l’inflation, il est probable qu’elle maintienne le statu quo après le terrible rapport sur l’emploi. Mais il y aurait une ironie à cela…

L’inflation connexe que la Fed ignore alors qu’elle poursuit ses objectifs en matière d’emploi nuira à ceux-là mêmes qui ont le plus besoin d’aide, tout en enrichissant davantage ceux qui ont des actifs.

***Qui a vraiment profité des politiques de la Fed

Un investisseur légendaire qui n’hésite pas à appeler la Fed est Stanley Druckenmiller. Ayant travaillé avec George Soros, Druckenmiller est l’un des plus grands commerçants de tous les temps. Il a construit Duquesne Capital à plus de 12 milliards de dollars d’actifs avant de le fermer il y a environ une décennie.

De Moguldom, au printemps dernier :

Lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment parlé de son intention de visiter un camp de sans-abri près du bâtiment fédéral, cela a attiré l’attention du gestionnaire de fonds milliardaire Stan Druckenmiller. “Je ne pense pas qu’il y ait eu un plus grand moteur d’inégalité que la Banque fédérale de réserve des États-Unis au cours des 11 dernières années, donc entendre le président (Powell) parler de visiter des refuges pour sans-abri est vraiment très riche…”, a déclaré Druckenmiller en parlant à la réunion annuelle du Fonds d’investissement étudiant de l’USC Marshall Center for Investment Studies lors d’un appel Zoom… Les personnes qui bénéficient de l’impression monétaire sont des personnes riches qui savent comment naviguer sur le marché, a déclaré Druckenmiller. « Je viens de vivre la meilleure année que j’ai eue en 15 ans l’an dernier. Tous les riches que je connais font fortune et pourquoi la faisons-nous ? Parce que ce type imprime de l’argent comme s’il n’y avait pas de lendemain. Les enfants de Harlem, à mon avis, ne bénéficient pas de l’impression d’argent, mais Stan Druckenmiller et d’autres personnes riches le sont.

Quoi qu’il en soit, le faible nombre d’emplois de vendredi dernier suggère que nous sommes dans la même situation – au moins pendant un certain temps. En tant qu’investisseurs, il est essentiel que nous le reconnaissions.

*** La Fed a contribué à créer une nouvelle richesse record

Les milliardaires américains se sont enrichis de 62 % pendant la pandémie. C’est une augmentation collective de 1,8 billion de dollars.

Mais ce ne sont pas seulement les milliardaires qui profitent des avantages des politiques d’argent facile de la Fed. Au cours de la dernière année, pratiquement toutes les personnes possédant des actifs ont vu leur valeur nette augmenter.

Depuis CNBC :

Bien que de nombreux Américains continuent de faire face à une incertitude financière en raison de la pandémie, les perspectives des épargnants pour la retraite ne font que s’améliorer. Les soldes des comptes de retraite, qui ont fortement chuté en 2020 lorsque l’épidémie de coronavirus a provoqué des ondes de choc économiques, ont désormais atteint de nouveaux sommets, selon les dernières données de Fidelity Investments, le plus grand fournisseur de plans d’épargne 401 (k) du pays… Le nombre de plans Fidelity 401(k) avec un solde de 1 million de dollars ou plus a atteint un record de 412 000 au deuxième trimestre 2021. Le nombre de millionnaires de l’IRA est passé à 342 000, également un record historique. Ensemble, le nombre total de millionnaires à la retraite a presque doublé depuis un an.

D’un autre côté, qu’en est-il des millions de personnes qui perdent leur emploi et se retrouvent dans des situations dramatiques ?

Eh bien, ils ont reçu une aide gouvernementale par le biais de chèques de relance et de programmes de sécurité sociale. Mais ils paient maintenant pour cela via la « taxe furtive » de l’inflation.

Et oui, nous avons tous entendu dire que l’inflation sera transitoire. Mais nous avons déjà connu plusieurs mois de cette inflation « transitoire » et pourtant elle continue de grimper. De plus, selon le secteur, il y a des raisons de croire que l’inflation sera autour de 2022.

Pendant ce temps, comme l’a dit Druckenmiller, “l’inflation va faire beaucoup plus de mal aux pauvres qu’aux riches”.

***Bien que vous ne puissiez pas modifier les politiques de la Fed, vous pouvez en bénéficier

Cela signifie avoir votre richesse dans des actifs qui vont être gonflés dans ces conditions de marché.

Les actions sont le choix de Louis.

Revenons à sa mise à jour :

Personnellement, je n’attends toujours pas que la Fed procède à des ajustements de sa politique d’assouplissement quantitatif et de taux directeurs avant 2022. En conséquence, l’environnement « Boucle d’or » de taux d’intérêt ultra-bas, une banque centrale accommodante et une croissance économique robuste persistera et devrait continuer à soutenir la hausse des cours des actions ce mois-ci.

Cela dit, l’histoire suggère un mois de septembre difficile pour les investisseurs.

Voici Louis avec ces détails :

Ce ne sera probablement pas une montée directe pour les actions. Selon Standard & Poor’s et Haver Analytics, le S&P 500 a baissé en moyenne de 1,0 % en septembre entre 1928 et 2021. Les analystes de Bespoke ont également récemment rapporté que le Dow Jones avait affiché des gains négatifs en moyenne en septembre au cours des 100, 50 et 20 dernières années. Donc, nous pourrions être sur le point d’un autre mois agité.

En fait, au moment où j’écris mercredi au déjeuner, les marchés sont en baisse, bien qu’ils aient récupéré de leurs creux. Mais comme Louis vient de le noter, c’est comme d’habitude pour septembre.

Dans l’ensemble, la pression de vente temporaire n’est pas à la hauteur des effets de marché d’un président de la Fed accommodant qui a maintenant une autre raison de maintenir les presses à imprimer.

Nous vous tiendrons au courant de la réunion du FOMC de septembre ici dans le Digest.

En ce qui concerne la Fed, le tapering, l’inflation et la faiblesse du marché en septembre, nous vous tiendrons au courant ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg