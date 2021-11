Comment bénéficier de l’assurance collective en tant qu’employeur

Une police d’assurance collective agit comme un stimulant pour le moral des employés, car elle montre à quel point vous vous souciez d’eux en tant qu’employeur. Lorsque les employés sont heureux et satisfaits, cela se reflète également dans la performance au travail.

Le succès de toute entreprise dépend de nombreux facteurs internes et externes. La performance de ses employés est l’un des facteurs les plus importants parmi eux et dépend en grande partie de la culture de travail de l’entreprise, de la stabilité de l’emploi et de la sécurité financière, des opportunités de progression de carrière, de la reconnaissance, des avantages offerts et d’autres avantages. Une police d’assurance collective est l’un des meilleurs moyens de motiver vos employés et d’assurer la sécurité financière de leur famille.

Une police d’assurance collective est une police d’assurance qui couvre un grand nombre de personnes, indépendamment de leur âge, de leur sexe et de leur niveau de travail. Les primes des polices d’assurance collective sont nettement inférieures à celles des polices d’assurance des particuliers. La plupart des polices d’assurance de groupe pour les employés offrent généralement une couverture pour les personnes âgées de 18 à 60 ans.

En outre, il n’y a pas de pré-requis comme un examen médical jusqu’à une limite de couverture spécifique. Les différents types de polices d’assurance collective comprennent l’assurance-vie collective, l’assurance-maladie collective, l’assurance-accidents individuelle collective et l’assurance-voyage collective.

Voici comment vous pouvez bénéficier d’une police d’assurance collective en tant qu’employeur :

Augmente la rétention des employés

La sécurité financière offerte par une police d’assurance-vie collective favorise la rétention des employés, car les employés sont assurés que les besoins financiers de leur famille seront pris en charge grâce au produit de la police en cas d’événement incertain.

Agit comme un booster de moral pour les employés

Une police d’assurance collective agit comme un stimulant pour le moral des employés, car elle montre à quel point vous vous souciez d’eux en tant qu’employeur. Lorsque les employés sont heureux et satisfaits, cela se reflète également dans la performance au travail.

Bénéficier d’avantages fiscaux

Les primes payées pour les polices d’assurance de groupe sont éligibles à une déduction fiscale en vertu des articles pertinents de la loi indienne sur l’impôt sur le revenu, car elles sont qualifiées de dépenses professionnelles pour l’entreprise. En tant qu’employeur, vous pouvez inscrire cette dépense dans votre compte de résultat.

Abordabilité et commodité

Comme un grand nombre d’employés peut être couvert par une seule police, cela offre une commodité en termes de gestion du paiement des primes ainsi qu’un prix abordable car les taux de primes sont rentables.

Points clés à retenir

Dans un monde post-pandémique, on est plus conscient de l’importance d’avoir une assurance adéquate pour une protection financière contre les circonstances imprévues. En souscrivant une police d’assurance collective pour vos employés, vous pouvez non seulement remonter le moral de vos employés mais aussi assurer la sécurité financière des membres de leur famille.

De plus, une police d’assurance collective vous permet également d’économiser de l’impôt. Donc, dans l’ensemble, c’est une situation gagnant-gagnant pour vous ainsi que pour vos employés. Cependant, avant d’en acheter un, il est fortement conseillé de comparer les régimes d’assurance collective des différentes compagnies d’assurance afin de choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise et à ses employés.

par, Abhishek Misra, PDG Bonanza Insurance Broker

