Comment Berlin a surmonté la division et changé la musique

Aujourd’hui, Berlin ressemble à peine à la ville qui était physiquement divisée par le mur de Berlin. De nos jours, la capitale allemande nouvellement restaurée est dynamique, extravertie et tournée vers l’avenir, mais pendant près de 30 ans – du 13 août 1961 au 9 novembre 1989 – elle était physiquement et idéologiquement divisée, avec un véritable mur de béton conduisant un entre Berlin-Ouest capitaliste et Berlin-Est communiste.

Debout près du mur

La position unique de Berlin au bord des deux mondes remonte au traité de Potsdam d’août 1945 : un accord politique entre les alliés victorieux de la Seconde Guerre mondiale (les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union soviétique de Russie) qui a conduit à l’occupation militaire et à la reconstruction. du Berlin de l’après-guerre.

En conséquence, le secteur ouest de la ville était occupé par les Alliés occidentaux (les États-Unis, le Royaume-Uni et la France) tandis que les forces soviétiques contrôlaient le secteur est de la ville. En 1949, les Russes avaient établi Berlin-Est comme capitale de la République démocratique allemande communiste, même si les Alliés occidentaux n’ont jamais officiellement reconnu l’autorité de la RDA à gouverner à l’Est.

En termes simples, cela signifiait que le niveau de vie relativement élevé de la plupart des habitants des riches Berlin-Ouest contrastait fortement avec l’austérité imposée aux citoyens de Berlin-Est. En effet, après que des centaines de milliers d’Allemands de l’Est se soient déplacés vers l’ouest à la fin des années 50 et au début des années 60, la RDA assiégée (dans un mouvement condamné – mais pas interdit – par les alliés occidentaux) a finalement érigé un mur pour empêcher le reste de la population de partir. .

Initialement délimité par des barbelés primitifs lorsque la RDA a commencé la construction en août 1961, le mur de Berlin a été progressivement construit jusqu’à près de quatre mètres de hauteur et ses défenses ont été encore renforcées avec l’ajout de tout, des pièges à chars aux mines terrestres au cours du parcours. de la longue histoire de la structure.

Une scène culturelle florissante

Pourtant, contre toute attente, ce contexte de privation et de division sociale de l’ère de la guerre froide a donné naissance à une scène culturelle underground florissante dans le Berlin des années 60 et 70, la ville engendrant une nouvelle race radicale de musiciens (et, en effet, artistes de tous bords) qui ont ouvert de nouvelles voies de la même manière que les artistes berlinois singuliers tels que Marlene Dietrich, Berthold Brecht et Kurt Weill l’ont fait dans les années 20 et 30.

Par exemple, la musique électronique telle que nous la connaissons aujourd’hui aurait été inconcevable sans la formation pionnière de Berlin-Ouest. Rêve de mandarine. Formé pour la première fois en 1967 par l’indomptable Edgar Froese, les premiers enregistrements du groupe, dont le magnifique et glaciaire de 1972 Zeit, a joué un rôle central dans le développement de la musique ambiante et de la pionnière de la musique expérimentale allemande appelée « krautrock », tandis que leurs albums légendaires des années 70 pour Virgin Records, tels que Phèdre et Rubycon, utilisaient des séquenceurs bien avant qu’ils ne soient largement acceptés ailleurs.

Berlin occupe également une place importante dans le catalogue de Tangerine Dream. Leur album live de 1986, Pergame, documente la nuit où ils sont devenus le premier groupe « rock » à jouer dans la RDA contrôlée par les communistes, lorsqu’ils se sont produits au Palais de la République de Berlin-Est, le 31 janvier 1980. Leur sortie historique en 1979, Force majeure, était le résultat de sessions au légendaire Hansa Tonstudio de Berlin.

Hansa près du mur

Les racines de ce célèbre complexe d’enregistrement remontent à 1962, lorsque les frères Peter et Thomas Meisel ont formé Hansa Records (plus tard responsable des sorties européennes de Boney M, Iggy Pop, et plus) dans le quartier de Wilmersdorf à Berlin-Ouest. Désireux de construire leur propre studio, les frères ont d’abord loué les anciennes installations de production d’Ariola Records dans la Köthener Strae de Berlin-Ouest en 1965 et l’ont finalement aménagé en Hansa Tonstudio (alias « Hansa by the Wall ») en 1974.

Célèbre pour son acoustique exceptionnelle, Hansa s’est imposé comme un complexe de premier plan dans les années 70 lorsque David Bowie et Brian Eno s’est enfermé dans le studio pour écrire et enregistrer des parties importantes de la «trilogie berlinoise» de Bowie: Low, «Heroes» et Lodger. Berlin lui-même faisait partie intégrante du changement radical de style de vie de Bowie lorsqu’il a cherché à éviter les pressions de la célébrité aux États-Unis et à commencer une vie beaucoup plus simple dans le quartier de Schöneberg à Berlin-Ouest en 1976. L’ami proche de Bowie, Iggy Pop, a partagé son appartement dans la Hauptstraße pendant cette période, Bowie jouant également un rôle clé dans l’écriture et la production des albums solo très acclamés de Pop, The Idiot et Désir de vie (tous deux de 1977).

Achtung, bébé

Pendant leur séjour à Berlin, Bowie et Iggy étaient également des habitués de l’une des boîtes de nuit les plus révolutionnaires de la ville, le SO36 à Kreuzberg. Souvent désigné comme l’équivalent allemand du légendaire CBGB de New York, le SO36 (qui tire son nom du code postal local de Kreuzberg) a ouvert ses portes pour la première fois en 1978 et il continue d’accueillir des spectacles de la plupart des artistes punk et alt-rock les plus importants au monde. Le club est rapidement devenu le lieu de prédilection des bohémiens à Berlin, avec les post-punks londoniens Tuer la blague y compris une piste obsédante intitulée « SO36 » en l’honneur du lieu sur leur premier album éponyme de 1980.

Berlin a fait une profonde impression sur Killing Joke, qui est ensuite retourné à Hansa Tonstudio pour enregistrer leur album révolutionnaire, Night Time, avec Pierres qui roulent producteur Chris Kimsey, en 1984. En effet, à la fois avant et après la chute du mur, le studio estimé est resté une installation très demandée. Au cours des années 80, Hansa Tonstudio a accueilli des albums phares tels que Brilliant Trees de David Sylvian (1984) et Siouxsie et les banshees‘ Tinderbox (1986), et il n’a cessé d’améliorer les carrières depuis. En 1991, U2Les premières sessions de Hansa Ton ont contribué à façonner leur réinvention artistique avec Achtung bébé, tandis que Snow Patrol’s A Hundred Million Suns et REMLe chant du cygne de 2011, Collapse Into Now, ne sont que deux des titres notables portant le cachet du studio depuis le début du 21e siècle.

Neue Deutsche Welle

Situé à proximité du mur de Berlin, Hansa Tonstudio a produit des disques marquants, mais du côté est du mur, le régime communiste strict a désapprouvé l’expression artistique. Néanmoins, alors que le talent est-allemand était grandement compromis – les paroles devaient être approuvées par l’État et les performances étaient régulièrement surveillées par la célèbre police secrète de la RDA (la Stasi) – plusieurs groupes locaux de « Ostrock » (rock oriental) des années 70 et 80, tels que comme The Phudys, Karat et City, construisaient toujours des partisans des deux côtés du mur.

Berlin-Est a même engendré plusieurs stars internationales de bonne foi. Après le retrait de la citoyenneté de son beau-père auteur-compositeur-interprète Wolf Biermann en 1976, la star punk naissante Nina Hagen l’a suivi à Hambourg en Allemagne de l’Ouest, où elle a remporté un succès critique et commercial avec son premier album sorti sur CBS, Nina Hagen Band, en 1978. Hagen a influencé les groupes émergents de la « Neue Deutsche Welle » (nouvelle vague allemande) des années 80, tels que les groupes de Berlin-Ouest DAF, Trio et Neonbabies, mais elle n’était pas le seul membre de la petite mais vitale communauté punk de Berlin-Est à atteindre la longévité. Futur Rammstein Les membres Paul Landers et Christian « Flake » Lorenz ont également fait leurs armes avec la tenue « Ostpunk » Feeling B au milieu des années 80.

« L’une des performances les plus émouvantes que j’ai faites »

Plusieurs événements musicaux à Berlin à la fin des années 80 ont également contribué aux changements radicaux qui attendaient la ville. En juin 1987, lorsque David Bowie revient jouer à Berlin, son spectacle a lieu au Reichstag. Le lieu était si proche de la frontière que de nombreux Berlinois de l’Est se sont rassemblés le long du Mur pour écouter la musique occidentale interdite qui flottait à travers la ville, permettant aux deux moitiés de Berlin d’entendre le même spectacle, divisé mais presque ensemble.

Lorsque Bowie est monté sur scène, il a commencé par dire à la foule, en allemand : « Nous envoyons nos vœux à tous nos amis qui sont de l’autre côté du mur. » Il a ensuite chanté « Heroes », une chanson qu’il avait enregistrée à Berlin une décennie plus tôt au milieu de la peur et de la violence de la guerre froide.

«Ce fut l’une des performances les plus émouvantes que j’ai jamais faites. J’étais en larmes », s’est souvenu plus tard Bowie pour Performing Songwriter. « Nous avons entendu dire que quelques Berlinois de l’Est pourraient en fait avoir la chance d’entendre, mais il y en avait des milliers de l’autre côté qui s’étaient approchés du mur. C’était donc comme un double concert où le mur faisait la division. Et nous les entendions applaudir et chanter de l’autre côté. Mon Dieu, même maintenant je m’étouffe. Cela me brisait le cœur. Je n’avais jamais rien fait de tel de ma vie, et je suppose que je ne le ferai plus jamais.

« Abattre ce mur »

Une semaine seulement après le spectacle de Bowie, le président américain Ronald Reagan s’est rendu à Berlin-Ouest et, debout devant la célèbre porte de Brandebourg, a appelé le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev à « abattre ce mur ». Le discours de Reagan, ainsi que le concert de Bowie, ont contribué à changer l’ambiance autour du mur, qui existait alors depuis plus d’une génération.

L’année suivante, le 19 juillet 1988, Bruce Springsteen Et The E Street Band est allé plus loin en jouant Rocking The Wall, un concert en direct à Berlin-Est, auquel ont assisté 300 000 personnes et diffusé à la télévision. Springsteen s’est adressé à la foule en allemand, déclarant : « Je ne suis pas ici pour ou contre un gouvernement. Je suis venu jouer du rock’n’roll pour vous dans l’espoir qu’un jour toutes les barrières seront renversées.

Au début de 1989, le leader de longue date de l’Allemagne de l’Est, Erich Honecker, avait prédit de façon inquiétante que le mur de Berlin serait encore debout dans 50 ou 100 ans, mais la chute du communisme dans les pays voisins, la Pologne et la Hongrie, la même année, a entraîné l’effondrement de l’État est-allemand en quelques mois. Avec la démission de Honecker et son administration en lambeaux, ce qui était auparavant impensable est devenu réalité lorsque le mur est tombé le 9 novembre 1989. Comme le disaient les gros titres : « C’est un jour historique. La RDA a annoncé qu’à partir de maintenant, ses frontières sont ouvertes à tous. Les portes du mur sont grandes ouvertes.

Inévitablement, la musique a fait la chronique des changements ultérieurs à Berlin qui ont conduit à la réunification allemande à l’été 1990. Bien qu’écrite quelques années plus tôt, la chanson de Marius Müller-Westernhagen « Freiheit » (« Liberté ») est devenue l’hymne officieux de la réunification, tandis que ScorpionsLa ballade puissante « Wind Of Change » (également écrite avant la chute du mur de Berlin) a dominé les charts en Allemagne et à travers l’Europe, et a culminé au n ° 4 aux États-Unis. Le 21 juillet 1990, pendant ce temps, l’ex-Pink Floyd le pilier Roger Waters a organisé un concert acclamé par tous au cours duquel il a interprété l’album du groupe de 1979, The Wall, sur un terrain vague entre la Potsdamer Platz et la porte de Brandebourg – un endroit qui faisait autrefois partie du « no man’s land » de Berlin. Mur.

Une nouvelle éruption de créativité

Si vous deviez compiler une bande-son pour la démolition du mur, cependant, la techno et la house domineraient. L’essor de la culture club quasi mythique de la ville a commencé alors que le Mur existait encore, en 1988, lorsque les « parrains » du son techno berlinois, Dr. Motte, Westbam et Kid Paul, ont commencé à jouer de l’acid house toute la nuit. raves au sous-sol Club UFO sur Köpenicker Straße à Kreuzberg.

Motte a alors eu l’idée d’emmener la fête dans la rue avec un camion, des rythmes forts et un groupe de ravers. Cet événement, surnommé la Loveparade, est né en 1989 et s’est déroulé chaque année jusqu’en 2003, culminant en 1999 lorsqu’environ 1,5 million de personnes ont joyeusement fait la fête dans les rues de Berlin.

Loin de créer un vide artistique, la chute du mur de Berlin a favorisé une nouvelle éruption de créativité qui s’est inscrite dans tout le spectre sonore. La techno et la musique électronique ont depuis joué un grand rôle dans tout cela, grâce à la création des labels berlinois très respectés tels que Tresor, BPitch Control et Shitkatapult dans les années 90.

Pourtant, ce n’est qu’une partie de l’histoire. Les groupes punk, indie et rock alternatif de Berlin, anciens (Einstürzende Neubauten) et nouveaux (Beatsteaks, Wir Sind Helden), ont depuis acquis une reconnaissance internationale, tandis que le 21e siècle a vu une myriade de genres s’imposer dans la ville, allant de downtempo à salle de danse et du hip-hop local.

Des décennies après la chute du célèbre mur, la soif de créativité de Berlin est alimentée par un appétit insatiable de changement et de diversité qui garantit que cette métropole singulière restera à jamais dans une ligue à part.

