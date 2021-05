Comment Biden et les démocrates peuvent sauver l’accès à l’avortement avant que la Cour suprême ne renverse Roe V.Wade ⋆ .

– du Salon

Au cours des six dernières années, la droite chrétienne a subi de nombreuses accusations d’hypocrisie tout à fait justifiées pour avoir soutenu Donald Trump – en les «attrapant par la chatte» et «Two Corinthians» à Stormy Daniels – pour une raison majeure: afin qu’ils puissent saisir Les femmes américaines par leurs organes reproducteurs.

Ça marche. Trump a tenu sa promesse d’empiler les tribunaux fédéraux avec des juges qui annuleraient Roe c.Wade, notamment en inclinant la Cour suprême avec trois juges anti-choix: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett. Maintenant, le tribunal, présumé 6-3 contre le droit à l’avortement, a la possibilité d’annuler Roe v.Wade sous la forme de Dobbs v.Jackson Women’s Health Organization, une affaire concernant une interdiction de l’avortement de 15 semaines dans le Mississippi qui est ainsi clairement en violation de Roe que même la Cour de Cinquième Circuit extrêmement conservatrice a statué contre la loi.

Les choses ne semblent pas bonnes pour le droit à l’avortement.

Presque tous les experts estiment que la seule raison pour laquelle la Cour suprême prendrait cette affaire, au lieu de simplement laisser la décision du Cinquième Circuit rester valide, est que les juges conservateurs pensent que c’est leur opportunité de renverser la conclusion clé de Roe, qui interdisait aux États de refuser les patients. l’accès à l’avortement avant le fœtus est viable.

«La loi sur la protection de la santé des femmes n’a jamais été aussi importante», a déclaré la représentante Judy Chu, D-Californie, qui est l’un des principaux sponsors du projet de loi à la Chambre des représentants, à Salon. La loi sur la protection de la santé des femmes (WHPA) a été introduite pour la première fois par les démocrates au Congrès en 2013, en réponse à un écrasement de lois étatiques créant une paperasserie délibérément inutile destinée à chasser les prestataires d’avortement. Cela créerait, selon Chu, «un droit statutaire pour les prestataires de soins de santé de fournir des soins d’avortement et un droit correspondant pour leurs patientes de recevoir leurs soins sans restrictions médicalement inutiles».

Mercredi, deux jours après que la Cour suprême a annoncé qu’elle examinait l’interdiction de 15 semaines du Mississippi, le co-parrain du projet de loi au Sénat, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A publié un communiqué de presse déclarant que «l’accès à l’avortement est un droit fondamental »et annonce des plans de réintroduction de la législation au Congrès dans les semaines à venir.

À l’occasion du 48e anniversaire de la décision historique de la Cour suprême en janvier, le président Joe Biden a publié une déclaration déclarant que son administration était «déterminée à codifier Roe v. Wade». De nombreux experts juridiques estiment que la WHPA est la loi qui permettrait d’y parvenir.

«C’est un projet de loi qui traite exactement des types d’interdictions et de restrictions comme le cas de 15 semaines dans le Mississippi», a déclaré à Salon Jackie Blank, la stratège législative fédérale du Center for Reproductive Rights.

«Cela crée ce droit statutaire [to abortion] automatiquement », a expliqué Preston Mitchum, directeur des politiques chez Unite for Reproductive & Gender Equity.

Chu s’est dit convaincu que la WHPA, si elle était mise aux voix, serait sortie de la Chambre assez facilement, car c’est «le projet de loi pro-choix le plus soutenu que nous ayons jamais eu», avec 217 co-sponsors avec sa dernière version dans le Maison seule. Au Sénat, cependant, «c’est là que le défi est le plus grand», a reconnu Chu.

Comme pour de nombreuses priorités démocrates qui croupissent au Congrès, le problème est l’obstruction au Sénat, qui permet à la minorité républicaine de tuer n’importe quel projet de loi sans même lui amener la parole pour un débat. La plupart des démocrates au Sénat souhaitent réformer l’obstruction systématique afin que les républicains ne puissent pas le faire, mais deux démocrates – le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale et le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona – ont enfoncé leurs talons, refusant de bouger sur la réforme de l’obstruction systématique . Ainsi, des projets de loi comme WHPA, ainsi que des projets de loi sur le contrôle des armes à feu et les droits de vote, sont actuellement condamnés par ce pouvoir de veto quasi absolu du GOP – à moins que Mandchin et Sinema ne changent d’avis.

La WHPA a d’abord été rédigée pour faire face aux «centaines de lois anti-avortement inscrites dans les livres qui empêchent déjà les gens d’accéder aux soins», a expliqué Blank. Beaucoup d’entre eux sont toujours en vigueur malgré que certaines des réglementations les plus excessives aient été annulées par une Cour suprême plus pro-choix en 2016. Mais cette affaire Supreme Cout pourrait ouvrir la porte à des interdictions catégoriques de l’avortement, en supprimant une limite majeure anti-choix les États ont, jusqu’à récemment, été contraints de respecter, ce qui est la restriction de Roe sur les interdictions de gestation. En effet, le Texas, habilité par le changement anti-choix au sein du tribunal, est allé encore plus loin en adoptant une interdiction de 6 semaines – qui est fonctionnellement une interdiction totale de l’avortement – et la décision du tribunal dans Dobbs pourrait ouvrir la porte à une telle interdiction. . À moins, bien sûr, que les démocrates agissent pour faire la loi WHPA.

«Je ressens certainement l’urgence et j’espère que la Présidente Pelosi et le reste de son caucus en ressentent l’urgence», a déclaré Blank.

Mais certains experts juridiques craignent que la WHPA ne soit pas suffisante.

Jessica Mason Pieklo, rédactrice en chef de Rewire News Group et co-animatrice de «Boom! Lawyered », (divulgation: mon partenaire, Marc Faletti, est le producteur du podcast de Pieklo), a déclaré au Salon que la WHPA serait toujours confrontée à« l’énorme problème des tribunaux fédéraux avec les candidats de Trump ».

Trump a réussi à doter les tribunaux fédéraux de juges, la plupart choisis par des groupes d’extrême droite comme la Federalist Society, faisant basculer de manière décisive l’équilibre du pouvoir du côté anti-choix. Pieklo craint que de tels juges soient impatients, même à travers une logique juridique torturée, de faire valoir que le Congrès n’a tout simplement pas le pouvoir de passer outre les lois des États régissant l’avortement. Pourtant, a déclaré Pieklo, il est important de passer la WHPA car “il y a encore des obstacles pour le contester.” Les poursuites judiciaires prennent du temps et cela «crée des opportunités politiques pour des pressions et des correctifs supplémentaires». De plus, a souligné Pieklo, “tous les juges du banc ne sont pas des juges Trump.” Biden agit rapidement pour occuper plus de sièges, ce qui pourrait créer un environnement juridique plus favorable pour la WHPA.

Pieklo, cependant, pense qu’une solution à plus long terme pourrait être trouvée dans l’amendement sur l’égalité des droits (ERA), qui est sur le point de rejoindre la constitution depuis quelques années maintenant, même s’il ne se transforme pas tout à fait en réalité. S’il était pleinement ratifié, l’EER rendrait la discrimination fondée sur le sexe totalement inconstitutionnelle. Pieklo a déclaré que cela renforcerait les arguments constitutionnels en faveur du droit à l’avortement. «C’est en fait quelque chose que la juge Ginsburg, de son vivant, a écrit et dont il a parlé. La prémisse derrière les restrictions à l’avortement est la discrimination sexuelle de base », a expliqué Pieklo, ajoutant qu’elle espère que la pression pour préserver le droit à l’avortement a attiré plus d’attention sur la nécessité de ratifier cet amendement.

Dans l’intervalle, cependant, la menace d’un renversement de Roe se dirige vers les États-Unis. La Cour suprême entendra probablement des arguments à l’automne et rendra une décision l’été prochain. Et s’il est toujours possible que le tribunal trouve un moyen de continuer à réduire l’accès à l’avortement sans approuver une annulation complète de Roe, les choses ne semblent pas bonnes pour les droits à l’avortement. Trump a explicitement choisi ces juges pour livrer un renversement de Roe aux partisans de la droite chrétienne qui lui ont remis la Maison Blanche, et ils attendent leur prix. Les démocrates ont le pouvoir, dès maintenant, de mettre fin à l’obstruction systématique et de mettre le droit à l’avortement hors des mains de la Cour suprême. Ils ont juste besoin d’utiliser le pouvoir que les électeurs leur ont donné pour le faire.

_______