Comment Biden peut faire vacciner plus de républicains, expliqué en 600 mots

Alors que le président Joe Biden se prépare pour la prochaine phase du déploiement du vaccin américain Covid-19, il y a une stratégie qu’il devrait sérieusement envisager: rester silencieux.

Dans l’état actuel des choses, les républicains sont le principal groupe qui ne tient pas compte des vaccins. «Le plus grand prédicteur de l’hésitation à la vaccination est l’identification du parti», m’a dit Robb Willer, directeur du laboratoire de polarisation et de changement social de Stanford.

C’est clair au niveau des États: les 10 États avec les taux de vaccination les plus élevés ont tous opté pour Biden lors de l’élection de 2020, tandis que neuf des 10 États avec les taux de vaccination les plus bas sont allés pour Donald Trump (à l’exception de la Géorgie).

La polarisation des vaccins est un gros défi pour Biden car il est peu probable que les républicains l’écoutent. En fait, une étude récente de l’équipe de Willer a révélé que le plaidoyer de Biden peut se retourner contre lui – ce qui rend les républicains moins susceptibles de dire qu’ils ont l’intention de se faire vacciner. D’autres chercheurs ont produit des résultats similaires.

C’est le reflet de la polarisation qui a affecté tout ce qui concerne Covid-19 aux États-Unis. Depuis le début de la pandémie, des personnalités républicaines comme Trump ont minimisé les risques du coronavirus. Cela a conduit de nombreuses personnes à croire que la menace du virus est surestimée dans les médias. Et ces croyances perdurent alors même que le pays approche les 600 000 décès signalés par Covid-19.

Cela reflète également la polarisation qui a affligé l’Amérique plus largement au cours des dernières décennies – de la politique aux Oscars.

Si Biden veut atteindre son objectif de vacciner 70% des adultes d’ici le 4 juillet, il aura besoin d’au moins quelques républicains à bord. Alors, que peut-on faire pour faire vacciner ce groupe?

Une partie de la réponse consiste toujours à améliorer l’accès, de la rencontre des gens là où ils se trouvent (y compris les lieux de divertissement, tels que les concerts et les bars) au développement d’un système de type DoorDash qui amène le vaccin chez les gens. Il y a encore des républicains non vaccinés qui veulent le vaccin, et leur faciliter la tâche pourrait les pousser au-delà de la ligne.

Une campagne de sensibilisation, menée par des républicains, pourrait également jouer un rôle, bien que les preuves soient mitigées. L’étude de Willer a révélé que les républicains non vaccinés ont signalé des intentions de vaccination de 7% plus élevées après avoir appris l’approbation des vaccins par les élites républicaines. D’autres recherches, du projet UCLA Covid-19 Health and Politics, ont révélé qu’un message pro-vaccin de Trump n’avait pas un grand effet sur les intentions des républicains de se faire vacciner.

Willer a fait valoir qu’une approche combinant une variété de stratégies de messagerie, des publicités télévisées aux signaux d’élite en passant par les textes et la prospection approfondie, pourrait produire un effet plus important et significatif. Mais cela pourrait nécessiter, au moins en partie, un soutien républicain explicite pour vraiment émouvoir les personnes les plus hésitantes.

Lynn Vavreck, chercheuse principale du projet UCLA Covid-19 sur la santé et la politique, m’a dit qu’elle était sceptique quant au fait que plus d’informations ou de messages puissent aider à ce stade. Au lieu de cela, elle est tout à fait d’accord pour offrir des incitations à se faire vacciner. Par exemple, sa recherche a révélé qu’offrir 100 $ ou dire aux gens qu’ils n’ont plus à se distancer socialement ou à se masquer en public s’ils se font vacciner peut inciter les républicains à se faire vacciner.

“Des choses qui affectent réellement la vie des gens”, a expliqué Vavreck, “pas seulement des choses informatives.”

Cette carotte pourrait être couplée à un bâton. Des enquêtes de la Kaiser Family Foundation ont révélé qu’environ un tiers des personnes les plus résistantes aux vaccins se feraient vacciner si cela était nécessaire – pas nécessairement en vertu de la loi, mais par un employeur ou, par exemple, pour entrer dans les restaurants.

L’administration Biden pourrait jouer un rôle dans ces approches, en aidant à les construire dans les coulisses ou en les finançant.

Mais l’administration ne pourra probablement pas s’appuyer sur les discours de Biden pour amener l’Amérique à franchir la ligne d’arrivée des vaccins.