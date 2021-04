Comment Biden prévoit de s’attaquer à la crise climatique dans son plan d’infrastructure de 2000 milliards de dollars

Mercredi après-midi, le président Joe Biden a dévoilé sa proposition d’infrastructure devant un centre d’apprentissage en menuiserie à Pittsburgh. Le plan américain pour l’emploi de 2 billions de dollars va bien au-delà du financement de la réparation des autoroutes et des ponts. Fidèle aux promesses de campagne de Biden, il met l’accent sur la lutte contre le changement climatique.

De la stimulation du transport en commun au financement de la recherche et du développement de nouvelles technologies d’énergie propre révolutionnaire, les mesures qui pourraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre totalisent plus d’un billion de dollars sur huit ans – plus grand que le plan de reprise total qu’Obama a adopté pour lutter contre la Grande Récession.

Pourtant, les démocrates et les partisans de la transition vers une énergie propre sont divisés sur la question de savoir si le paquet d’investissement est suffisamment important pour faire face à la crise climatique. Josh Freed, responsable du programme sur le climat et l’énergie au sein du groupe de réflexion de centre-gauche Third Way, a déclaré à Vox que l’échelle du plan est appropriée car elle stimulera également de nouveaux investissements de la part du secteur privé. Mais certains progressistes poussent jusqu’à des billions de plus en dépenses.

Mardi, une coalition de groupes syndicaux et environnementaux a appelé à 4 billions de dollars d’investissements climatiques, et le Congressional Progressive Caucus a proposé 1 billion de dollars par an de dépenses au cours de la prochaine décennie.

Varshini Prakash est le fondateur du mouvement Sunrise, qui soutient cette dernière proposition. «Les priorités et l’approche sont justes – cela contient les cadres du Green New Deal – mais à partir de maintenant, ce plan ne peut être considéré que comme le début de cette vision véritablement transformatrice», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Mais même à sa taille actuelle, le plan constituerait une rupture majeure avec le passé. «Nous allons enfin voir une législation climatique complète, vraiment pour la première fois, en dehors du Congrès», a déclaré Leah Stokes, politologue à l’Université de Californie à Santa Barbara.

Dans ses efforts pour s’attaquer aux diverses sources de gaz piégeant la chaleur aux États-Unis, le plan couvre une gamme vertigineuse de solutions climatiques. Voici quelques-unes des principales propositions qui pourraient jouer le plus grand rôle dans la réduction des émissions.

Comment le plan d’infrastructure de Biden réduirait les émissions

Les idées climatiques dans le plan américain pour l’emploi sont une extension des promesses de campagne de Biden de faire des réductions majeures des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis une priorité absolue de sa présidence.

Le transport est le premier gros plan du plan. Le secteur est devenu la principale source d’émissions de carbone du pays. Pour changer cela, la proposition de Biden accélérerait la transition vers les véhicules électriques en finançant les États et le secteur privé pour construire 500000 chargeurs de véhicules électriques – un plan initialement introduit par le sénateur Chuck Schumer (D-NY).

Il s’appuiera également sur le plan de sauvetage américain pour relancer les transports en commun en difficulté du pays, ce qui contribuera à empêcher les voitures polluantes de circuler sur les routes. 85 milliards de dollars seront consacrés à la réparation des autobus, des trains légers et des autres lignes de transport en commun existants. Cependant, tous les investissements dans les transports du plan ne seront pas explicitement verts; une partie des fonds sera également consacrée à l’entretien des routes et des autoroutes.

Pour le deuxième plus grand contributeur à l’empreinte carbone des États-Unis – le secteur de l’énergie – le plan propose d’établir une norme d’électricité propre. La politique obligerait les services publics de tout le pays à augmenter leur part d’électricité propre. Outre les crédits d’impôt sur 10 ans élargis pour les énergies renouvelables dans le plan, ce serait un outil clé pour amener le pays à atteindre l’objectif de Biden de 100% d’électricité sans carbone d’ici 2035.

«C’est quelque chose dont Biden parle depuis la campagne électorale et depuis son arrivée au pouvoir, mais il est vraiment important de le voir au cœur du plan», a déclaré Stokes, qui a récemment co-écrit un rapport avec Evergreen Action and Data for Progress. expliquant comment la norme sur l’électricité propre pourrait être adoptée par le biais d’un rapprochement budgétaire.

Un autre élément phare du plan est une augmentation considérable des investissements dans la recherche et le développement pour promouvoir de nouvelles technologies d’énergie propre et rendre les technologies existantes plus efficaces. «Le plan américain pour l’emploi est la plus forte augmentation jamais enregistrée dans nos dépenses budgétaires de recherche et développement non liées à la défense», a déclaré Biden lors de son discours à Pittsburgh.

En règle générale, seuls 8 milliards de dollars du budget fédéral de la recherche ont été consacrés à l’énergie, comme l’a expliqué sur Twitter David Hart, professeur de politique publique à l’Université George Mason qui se concentre sur l’innovation énergétique. Le plan consacrerait 35 milliards de dollars à la recherche sur les percées technologiques climatiques et 15 milliards de dollars à des projets pilotes dans des domaines critiques allant du stockage de l’énergie à l’hydrogène.

Ces investissements dans la recherche reflètent une philosophie de Biden qui est intégrée à l’ensemble du plan: ramener l’innovation en Amérique et raccourcir la voie vers un avenir énergétique propre. Tout au long du plan et de son discours, Biden a également déclaré que l’augmentation des investissements en R&D serait essentielle pour que les États-Unis surpassent la Chine. «Le reste du monde se rapproche et se rapproche rapidement. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue », a-t-il déclaré.

Un autre thème qui s’est étendu de la campagne de Biden à ce plan est la justice raciale et économique. Des mesures spécifiques comprennent un appel de fonds pour accroître l’accès au transport pour les communautés qui ont été historiquement coupées des villes en raison d’une planification urbaine injuste. Julian Brave NoiseCat, vice-président de la politique et de la stratégie chez Data for Progress, a mis en évidence certaines des autres principales propositions de justice environnementale.

Des dispositions de justice environnementale telles que le remplacement de chaque tuyau en plomb dans le pays, l’investissement et la modernisation de logements publics et abordables, ainsi que la direction de 40% des investissements vers les communautés défavorisées sont toutes incluses – un témoignage de l’influence du mouvement. – Julian Brave NoiseCat (@jnoisecat) 31 mars 2021

L’avenir du plan au Congrès

Dans les semaines à venir, le plan Biden fera l’objet de longues négociations au Congrès. Dans son discours de Pittsburgh, Biden s’est à nouveau engagé dans un processus bipartisan, invitant les membres républicains du Congrès à des discussions dans le bureau ovale. Mais les démocrates sont prêts à adopter le projet de loi par la réconciliation budgétaire, ce qui ne nécessite que la mince majorité démocrate.

Garder le caucus démocrate uni sera forcément difficile. «Le processus de rédaction et d’adoption d’un projet de loi d’infrastructure et d’une structure de paiement sur lesquels la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre sont tous d’accord sera probablement prolongé tout au long de l’été et jusqu’à l’automne», a rapporté Ella Nilsen de Vox.

Mais pour les défenseurs du climat, le plan Biden est en grande partie un bon signe que l’administration s’est engagée à maintenir les solutions climatiques au centre du processus.