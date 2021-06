Comment bien choisir une boisson de soja pour qu’elle soit saine | Vie

Les boissons au soja sont devenues une alternative populaire au lait pour les intolérants au lactose, les végétaliens ou ceux qui recherchent des produits moins gras.

Les rayons des supermarchés sont depuis longtemps remplis de alternatives au lait.

Les boissons au riz, à la noix de coco ou aux amandes se trouvent facilement aujourd’hui dans n’importe quel magasin d’alimentation et sont devenues une solution pour les intolérants au lactose, les végétaliens ou ceux qui recherchent simplement des produits moins gras que le lait de vache.

Dans cette large gamme, l’un des plus populaires est le lait de soja. En tant que tel, cet aliment est une bonne source de protéines et de minéraux comme le potassium, tandis que sa version liquide fournit environ moitié moins gras que le lait.

Mais bien que d’une manière générale les gens aient tendance à penser à ces les boissons végétales comme produits sainsOui, ils ne s’avèrent pas toujours être.

Dans le cas de le soja, plus il est transformé, moins il sera nutritif et plus de sucres et de “mauvaises” graisses que vous aurez à la place.

Pour vous faciliter le choix, le blog Consommateur d’Eroski vous conseille de regarder trois aspects fondamentaux pour identifier la meilleure boisson de soja.

Vérifiez la quantité de sucres ajoutés et choisissez celui qui en contient le moins

Si vous avez choisi de remplacer le lait de vache par des versions de boissons à base de plantes telles que le soja, faites attention au produit que vous achetez, car beaucoup d’entre eux peuvent transporter de grandes quantités de sucres ajoutés pour rendre le goût plus agréable.

Pour se faire une idée, un Carton de 330 millilitres de boisson de soja à la fraise et à la banane de Hacendado (Mercadona) contient 36,7 grammes de sucre, plus de 9 cubes, selon les données de la plateforme SinAzúcar.org.

Vérifiez toujours l’étiquette et choisissez celle-là boisson de soja avec moins de sucre.

Il confirme également la proportion de soja qu’il apporte

D’Eroski, ils conseillent également de revoir le quantité de soja dans une boisson, qui devrait être d’au moins 8-10%.

Il est évident que plus la proportion de soja dans un produit est élevée, plus il sera facile d’obtenir les nutriments que cela implique pour le corps.

Mais en plus, il y a une autre raison qui a à voir avec le prix. En principe, vous êtes les boissons sont fabriquées uniquement à partir de soja et d’eau filtrée, donc si le contenu de cette légumineuse est très faible, vous paierez essentiellement pour l’eau.

Recherchez ceux enrichis en calcium et en vitamines

Enfin, comme le recommande le blog food, si vous consommez cette boisson en remplacement du lait de vache vous devez vous assurer que Il vous apportera également du calcium et des vitamines, comme la vitamine D.

Étant donné que le soja ne contient pas ces nutriments, bon nombre de ces les boissons sont enrichies pour pallier la carence.

Bien que d’un autre côté, vous devez savoir que bien que le le lait et les produits laitiers sont une source essentielle de calcium Il existe d’autres aliments (comme les figues, les courges ou les légumes à feuilles) qui peuvent également apporter de bonnes doses de ce minéral.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Cristina Fernández Esteban.