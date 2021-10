Comment bien nettoyer l’intérieur du pare-brise de la voiture pour qu’il soit parfait | Moteur

Rien ne fait plus plaisir que de voir votre véhicule en parfait état. Le nettoyer de l’extérieur est quelque chose de simple à faire, mais nous ne pouvons pas oublier l’intérieur et le pare-brise est l’une des pièces les plus importantes lors de la conduite. Si vous voulez l’avoir comme neuf, suivez ces conseils.

Après un certain temps, n’importe quelle partie de notre voiture est sale. Nous devons effectuer un nettoyage périodique, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour maintenir le véhicule en bon état de fonctionnement.

Le pare-brise est l’un des éléments clés pour la conduite et il est très fréquent qu’il se salit. En tant que visière principale de la voiture, la saleté, la poussière et les insectes se collent à la vitre, mais à l’intérieur elle peut aussi perdre son niveau d’hygiène et il faut la nettoyer.

Non seulement la saleté que vous apportez de l’extérieur du véhicule, mais la même voiture peut dégager des matières huileuses Quand il chauffe, ils restent sur le pare-brise. Pour éviter que cette saleté ne reste longtemps sur votre pare-brise, nous allons vous donner une série de conseils qui vous aideront.

Afin de bien nettoyer, nous aurons besoin de plusieurs chiffons en microfibre, d’essuie-tout/serviettes en papier, d’un chiffon et d’un nettoyant pour vitres. Aussi, vous devez avoir un mélange d’eau et d’alcool à parts égales.

Nous vous conseillons de nettoyer d’abord l’extérieur du pare-brise, afin de mieux voir la saleté intérieure. Après cela, nous pouvons commencer le nettoyage :

Nous allons faire des mouvements circulaires avec un chiffon en microfibre sec pour nettoyer la lune. Cela éliminera les poussières les plus superficielles. Après cela, nous utiliserons le même chiffon ou un autre et le mélange d’eau et d’alcool. Humidifiez le chiffon dans le liquide et commencez à nettoyer en mouvements circulaires. Attention à ne pas tacher le tableau de bord. Séchez le pare-brise avec un autre chiffon en microfibre propre et sec. Vous pouvez également utiliser des serviettes en papier pour cette tâche. Nous vous conseillons de sécher complètement le pare-brise avant la dernière étape. Vaporisez le pare-brise avec le nettoyant pour vitres et utilisez un autre chiffon pour bien l’étaler. Ce liquide lui donnera plus de brillance et complétera le nettoyage du mélange que nous avions utilisé.

Si vous souhaitez mieux nettoyer, nous vous conseillons d’utiliser un outil pour les zones les plus difficiles, comme par exemple entre la vitre et le tableau de bord. Maintenant que vous l’êtes, profitez-en pour nettoyer le reste des vitres de la voiture de la même manière. Cela ne prendra pas longtemps et le résultat en vaut la peine.

Enfin, si vous voulez que vos fenêtres restent propres plus longtemps, une chose que vous pouvez faire est de laisser les fenêtres légèrement ouvertes pour permettre à l’air de circuler. Cela empêchera les produits d’intérieur de libérer autant de polluants, même si vous devriez avoir un garage pour cette astuce.