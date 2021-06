Comment bien s’expliquer en consultation téléphonique avec son médecin

03/06/2021 à 8h50 CEST

La consultation téléphonique est déjà une réalité implantée dans la consultation quotidienne des médecins. La pandémie de Covid-19 a obligé à accélérer l’utilisation de la télémédecine, en utilisant les outils disponibles (téléphone, appel vidéo, etc.) en raison de la nécessité de protéger la santé des patients et de maintenir le respect des mesures de protection imposées en cas de pandémie.

Et peut-être que la télémédecine est là pour rester.

Évidemment, tout ne peut pas se faire à distance, mais si vous effectuez beaucoup de consultations non en face à face. Dans ce contexte, la Société espagnole de réadaptation et de médecine physique (SERMEF) a élaboré un document pour contribuer à ce que la consultation téléphonique avec le médecin, qu’il soit rééducateur, généraliste ou tout spécialiste, soit efficace tant pour les patients que pour le professionnel de santé qui nous traite.

“Cela dit, en attribuant à la consultation téléphonique la catégorie d’acte médical, le patient doit également se préparer à ladite consultation de la même manière qu’il le ferait s’il se rendait au centre de santé”, expliquent-ils depuis le SERMEF.

Comment se préparer avant de recevoir l’appel

La première chose que nous devons faire est de rassembler toute la documentation dont nous avons besoin. Quels que soient les résultats de certaines analyses ou autres tests effectués, les rapports d’autres spécialistes, les allergies connues et les antécédents personnels (maladies, interventions chirurgicales antérieures), si nous prenons des médicaments, nous devons connaître les noms de tous les médicaments que nous prenons et leur dose ( le nombre de comprimés et le nombre de fois que vous les prenez par jour), ainsi que les effets indésirables ou secondaires s’ils surviennent. Il est important de transmettre au médecin tout ce que vous considérez comme pertinent et nouveau, et qui, par conséquent, n’est probablement pas à enregistrer Il peut être très utile d’écrire une liste des symptômes que nous avons afin de n’en oublier aucun dans la précipitation et les nerfs. Nous pouvons également noter comment ces symptômes évoluent, s’ils s’améliorent ou s’aggravent, et si vous suivez une thérapie à l’hôpital, notez avec qui vous la faites, combien de séances vous avez faites et quels progrès vous avez perçus. Si vous faites l’auto-traitement à la maison, Passez en revue les exercices et notez tous les doutes concernant leur exécution, et la nécessité ou non de les étendre ou de les remplacer.Inscrivez également si vous avez eu une incidence clinique, un effet indésirable ou un revenu.Avec tout déjà noté, le jour de la consultation Il vaut mieux attendre l’appel dans un environnement le plus calme possible, où rien ne nous distrait de la conversation que nous allons avoir avec le médecin. Pour faciliter la communication, ayez un casque à portée de main si vous en avez et si vous en avez difficultés avec la langue ou l’audition, demandez à un membre de la famille de vous accompagner. Et soyez patient! l’appel peut être retardé & mldr;

Que faire pendant l’appel

Vous devez vous assurer que la personne qui vous appelle est bien identifiée. S’ils ne le font pas, demandez-leur de le faire. Vous aussi, vous devez vous identifier. Donnez votre nom et prénom et même votre numéro d’identification ou votre affiliation, pour garantir votre sécurité en identifiant sans équivoque les deux parties. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une conversation confidentielle dans laquelle vous allez donner des informations sur votre santé et votre vie privée, il est donc important que vous assurez-vous qu’ils n’écoutent pas votre conversation.Essayez de parler haut et fort et comptez tout ce que vous avez écrit dans la liste que vous avez préparée avant l’appel. Répondez aux questions que vous pose votre médecin et si vous ne la comprenez pas, demandez-lui de la répéter. Pour vous assurer que vous avez bien tout compris, vous pouvez revoir les données les plus pertinentes (traitements, suivi & mldr;) avant de terminer l’appel.