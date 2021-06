Comment bien utiliser l’anti-moustique

17/06/2021 à 8h30 CEST

Le grand cauchemar de beaucoup lorsque la chaleur commence sont les les moustiques. Dans certains parce qu’ils provoquent des réactions cutanées (démangeaisons, rougeurs et œdème), dans d’autres plus sensibles, il peut provoquer un gonflement intense et durable, bien que cela ne comporte généralement pas de risques de réaction grave.

Ce qui est clair, c’est que pendant les mois d’été, la demande de répulsifs augmente. Mais une fois approvisionné en pharmacie avec ces produits, sait-on comment les appliquer ?

Cela peut vous intéresser: Les maladies qui viennent & mldr; à cause des moustiques

le Conseil général des associations officielles des pharmaciens donne quelques indications sur l’utilisation des répulsifs anti-moustiques afin qu’ils nous protègent efficacement des piqûres et ne provoquent aucune intoxication ou réaction.

Tout d’abord, lisez les instructions d’utilisation du produit. Tous n’ont pas la composition, et ils ne peuvent pas tous être appliqués de la même manière et à tous les âges. Cela devrait donc être la première chose sur laquelle nous devrions être clairs.

De plus, et de manière générale, plusieurs aspects doivent être pris en compte :

N’utilisez pas de répulsifs sous les vêtements. Ils doivent toujours être appliqués dans les zones qui restent à l’air. Utilisez ces produits principalement pendant les moments de la journée où les piqûres se produisent, c’est-à-dire en début de journée et en fin d’après-midi. Évitez tout contact du répulsif avec les muqueuses. membranes, paupières ou lèvres. Il ne doit pas être appliqué sur des plaies, une peau sensible, brûlée par le soleil ou endommagée ou sur des plis profonds de la peau tels que les aisselles ou l’aine. Comme il est fort probable que nous utilisions également un écran solaire, il est préférable de mettre ceux-ci en premier et laisser passer au moins 30 minutes pour appliquer ensuite le répulsif.Si le répulsif est en spray il faut faire attention à ne pas l’appliquer directement sur le visage. Vous devez d’abord le mettre sur vos mains puis le répartir sur le visage. Les sprays répulsifs doivent être appliqués à l’extérieur, pour éviter d’inhaler le produit, en évitant également qu’il n’y ait pas de nourriture à proximité. Lavez-vous toujours les mains après l’application du répulsif. n’est plus nécessaire, lavez les zones du corps où le répulsif a été appliqué avec de l’eau et du savon, et comme pour les médicaments ou les produits de nettoyage, il est conseillé de le garder hors de portée des enfants.

Justement, pour les plus petits, les pharmaciens indiquent qu’il vaut mieux utiliser des barrières physiques pour éviter les piqûres (vêtements longs, moustiquaires & mldr;). S’il est nécessaire d’utiliser des répulsifs, lorsque vous voyagez ou vivez dans des zones où le risque de piqûres de moustiques est très élevé, l’étiquetage et la notice du produit doivent être consultés pour déterminer lequel est le plus approprié.

Bracelets pour repousser les morsures

Les bracelets répulsifs sont l’un des moyens d’éviter les piqûres. Certains de ces bracelets contiennent des biocides dans leur composition, ils sont donc soumis à autorisation sanitaire et à l’évaluation de leur sécurité et efficacité par le Agence espagnole des médicaments et des produits de santé ou par le Direction générale de la santé publique.

Sur le marché, nous pouvons également trouver une autre catégorie de bracelets, qui contiennent des substances qui ne sont pas biocides, telles que la citronnelle, sa fonction étant aromatique et non répulsive.

Cela peut vous intéresser : le virus du Nil occidental pourrait-il devenir une nouvelle menace ?

Ces bracelets ne font pas l’objet d’une évaluation sanitaire et, par conséquent, ne portent pas de numéro d’enregistrement sur leur étiquetage et ils ne sont pas autorisés.

C’est précisément pour cette raison que c’est la AEMPS qui fournit des recommandations pour l’identification de ces produits et leur bonne utilisation.

Seuls ceux qui ont un numéro d’enregistrement sur leur étiquette sont autorisés. Evitez l’usage exclusif de bracelets anti-moustiques.