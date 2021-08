Comment Binance et OKEx se préparent ⋆ Crypto nouveaux médias

La blockchain Ethereum devrait subir le hard fork de Londres, et plusieurs bourses prennent des précautions pour garantir que les fonds des utilisateurs restent sécurisés une fois le hard fork déployé avec succès.

À une hauteur de bloc de 12 965 000, qui devrait avoir lieu demain (8 août 2021), Ethereum devait subir le hard fork, et deux scénarios sont susceptibles de se produire; soit la chaîne est divisée, et il existe un réseau concurrent avec un nouveau jeton ou aucun nouveau jeton n’est créé, et la plupart des échanges reprendront les opérations de jetons ETH et ERC-20 comme les retraits et les dépôts après le hard fork.

Comment les échanges se préparent-ils au Hard Fork ?

Binance a annoncé qu’elle suspendrait les dépôts et les retraits de jetons ETH et ERC-20 le 05-08-21 à 11h45 (UTC). Cela permet de s’assurer que les risques de trading sont réduits si un nouveau jeton est créé pendant le hard fork, ce qui pourrait entraîner une volatilité extrême des prix.

Certains produits Binance comme le trading Spot et Margin ne seront pas affectés – cependant, la bourse a averti les utilisateurs de prendre leurs précautions car la volatilité des prix est souvent élevée lors d’un hard fork. Les prêts Binance Crypto seront suspendus pendant 42 heures.

L’échange de crypto OKEx a déclaré que si l’ETH se divise et qu’un nouveau jeton est créé, la plate-forme créditera les utilisateurs avec l’ETH de la chaîne. Il a également averti les utilisateurs de ne pas transférer d’ETH pendant la période d’instantané, qui dure 10 minutes.

“Nous créditerons ensuite également les utilisateurs du jeton de la chaîne minoritaire dans un rapport de 1:1 sur la base de l’instantané des soldes ETH à une hauteur de bloc de 12 965 000, soit environ 2021-08-05 11:55 (UTC)”, lit-on dans le article de blog.

London Hard Fork bon pour le long terme

Commentant le dernier hard fork, le PDG d’OKEx, Jay Hao, a fait part de ses réflexions à CryptoPotato.

“L’événement hard fork d’Ethereum London introduit un nouveau mécanisme de tarification pour lisser ces pics de prix du gaz avec une refonte majeure de la structure tarifaire existante. Il semble prêt à améliorer la proposition de valeur de l’ETH et l’expérience utilisateur du réseau, mais ce n’est qu’un début. D’autres protocoles de couche 2 et Ethereum 2.0 sont en route », a déclaré Jay Hao, PDG d’OKEx. “De plus, nous ne pouvons pas nier qu’il y a plus de projets DeFi qui adoptent la stratégie multi-chaînes et migrent vers d’autres réseaux blockchain – en particulier ceux à haute opérationnalité inter-chaînes.”

