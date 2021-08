Comment Bitcoin aide les Afghans contre les talibans Crypto new media

in

Les Afghans semblent avoir commencé utiliser Bitcoin pour surmonter certaines des limitations imposées par le régime taliban.

Des liquidités menacées en Afghanistan

Après la prise du pouvoir par les talibans, les spéculations se multiplient qu’une véritable crise de liquidité peut être déclenché en Afghanistan.

Le principal problème vient du fait qu’environ 9 milliards de dollars de réserves monétaires de la banque centrale sont détenus à l’étranger et ont déjà été gelés en raison du plan des forces occidentales de bloquer les ressources dont les talibans pourraient puiser pour gouverner le pays. Si nous comparons, le PIB total de l’Afghanistan est d’environ 20 milliards de dollars.

L’aide financière internationale, qui représente jusqu’à 43% du PIB du pays, a également été bloquée, aggravant le problème.

Cela pourrait provoquer une crise de liquidité d’abord au nouveau gouvernement lui-même, qui pourrait décider d’une certaine manière de pallier le problème en érodant l’épargne des citoyens.

Les Afghans ont peur de perdre leur argent, et en fait, ils ont déjà commencé à courir vers les banques pour retirer le plus d’argent possible.

Le vrai risque est que les banques n’ont pas assez de liquidités de soutenir tous les retraits ou encore que le nouveau régime impose lui-même des limitations aux retraits ou aux mouvements de capitaux, notamment à l’étranger.

Les Afghans ont recours au Bitcoin

Dans un tel scénario, il n’est pas surprenant que le récent Global Crypto Adoption Index 2021 de Chainalysis ait trouvé un véritable envolée des échanges Bitcoin dans le pays.

Qu’il suffise de dire que l’Afghanistan a soudainement bondi à la 20e place, sur 154 pays analysés, en termes d’indice d’adoption de crypto-monnaie compilé par Chainalysis. L’année dernière, il n’a même pas fait partie de la liste.

Les plateformes utilisées en Afghanistan pour échanger du Bitcoin

En particulier, le volume des échanges sur les plateformes peer-to-peer a explosé, sautant jusqu’à la septième place, devant des pays comme le Nigeria et la Colombie.

Ces plateformes permettent aux acheteurs ou vendeurs individuels de négocier directement avec d’autres vendeurs ou acheteurs individuels.

Il s’agit de plateformes qui ne font que mettre le vendeur en contact avec l’acheteur, et inversement, tandis que l’échange se fait ensuite directement entre eux.

C’est pourquoi il est supposé que l’augmentation de l’utilisation du Bitcoin et de la crypto-monnaie en Afghanistan est principalement due aux citoyens, et non au régime taliban.

Non seulement de petites quantités sont généralement échangées sur ces plateformes, mais les vendeurs sont probablement d’autres Afghans qui possèdent des Bitcoins et acceptent de les vendre en échange de la monnaie locale.

Par exemple, la semaine dernière, CNBC a raconté l’histoire d’un citoyen afghan vivant actuellement aux Pays-Bas qui échange des crypto-monnaies depuis l’année dernière ou une autre qui vit dans une partie reculée du pays sans banque et pense que les crypto-monnaies sont l’avenir.

Google Trends sur Bitcoin

Google Trends montre également une augmentation des recherches de bitcoin en Afghanistan entre fin juin et début juillet, date à laquelle la perspective d’une reprise du pouvoir par les talibans commençait à se dessiner.

Enfin, il faut mentionner que la monnaie locale, l’Afghanis (AFN), s’est subitement dévaluée de 6,7% en une seule journée à la mi-août, après une nouvelle perte de valeur de 4,7% depuis le début de l’année.

Pourquoi Bitcoin aide contre les talibans

Dans tout cela, Bitcoin peut aider pour deux raisons

Tout d’abord, à long terme, il tend non seulement à ne pas perdre de valeur, contrairement aux monnaies inflationnistes comme l’Afghani, mais généralement pour l’acquérir.

Il s’agit toujours d’un investissement à haut risque, mais jusqu’à présent, à long terme, sa valeur en dollars s’est bien mieux comportée que toute autre monnaie fiduciaire dans le monde.

Mais la raison principale en est probablement une autre. En réalité, personne ne peut imposer une quelconque limitation sur les transactions bitcoin, ni temporelles, ni quantitatives, ni géographiques.

Ainsi les Afghans qui veulent échapper aux limitations que le nouveau régime pourrait imposer à la libre circulation des capitaux, ou qui veulent empêcher les talibans de saisir leurs économies, trouvent dans le Bitcoin un excellent allié, qui protège leur argent des impositions gouvernementales. Cela leur permet également d’envoyer et de recevoir de l’argent de l’étranger facilement.

Étant donné que de nombreux Afghans tentent de fuir le pays, le bitcoin pourrait également les aider à envoyer des fonds à des proches restés chez eux.

Il faut aussi ajouter qu’aujourd’hui, Les transactions BTC utilisant Lightning Network sont immédiates et ont des coûts négligeables, ils sont donc parfaits même pour ceux qui ont besoin d’envoyer de petits montants.

Actuellement, il existe plusieurs applications disponibles qui agissent comme des portefeuilles Bitcoin LN, vous n’avez donc besoin que d’un smartphone pour les utiliser.