Comment “Bitcoin avec des contrats intelligents”, Ethereum Classic, a surpassé l’ETH ⋆ Crypto new media

Source : Adobe/Alswart

Ethereum Classic (ETC) a connu un marché haussier aussi bon que presque tous les autres actifs cryptographiques parmi les 50 premiers. Longtemps négligé en raison de sa vulnérabilité bien documentée aux attaques de 51%, il a néanmoins surperformé Ethereum (ETH) plusieurs jours en mai, tout en bénéficiant d’une augmentation de près de 2 900 % du volume des transactions.

Il a continué d’attirer l’attention fin juin, lorsqu’il a affiché une hausse de 80 % en un peu plus d’une semaine, et a plafonné une hausse de 200 % en un trimestre. Pour ceux qui s’étaient habitués à ignorer le crypto-actif et sa blockchain, de telles augmentations les ont amenés à s’asseoir et à prendre note, se demandant ce qui motivait exactement cette croissance.

Eh bien, selon les acteurs de l’industrie, l’intérêt pour l’ETC a été causé par une combinaison de la transition d’Ethereum vers la preuve de participation (PoS) et une augmentation du travail de développement. En tant que tel, ils s’attendent à ce qu’Ethereum Classic ait une viabilité à long terme en tant que plate-forme de contrat intelligent avec un engagement envers une preuve de travail (PoW) et un plafond d’approvisionnement.

Ethereum Classic et Ethereum 2.0

Le 1er janvier, l’ETC était évalué à environ 6 USD. Cependant, il est passé à 167 USD le 6 mai, soit une augmentation de 2 847 % en cinq mois environ.

Au moment de la rédaction de cet article, ETC, classé 21e en termes de capitalisation boursière, se négocie à 64 USD et est en hausse de 821% en un an, contre 671% pour ETH. (Mais l’ETH a surperformé l’ETC le mois dernier.)

Cependant, ETC est encore loin de l’ETH en ce qui concerne l’utilisation et l’adoption de cette blockchain Ethereum originale.

Nombre d’adresses actives

Source : charts.coinmetrics.io

__

Revenus des mineurs, USD

Source : charts.coinmetrics.io

Dans les deux cas, pour le partisan à long terme de l’ETC, IOHK, la société derrière Cardano (ADA), ces augmentations de prix ont été causées par un certain nombre de facteurs.

«En 2021, la crypto a connu un marché haussier. Pendant ce temps, ETC a en effet attiré beaucoup d’attention étant donné qu’Ethereum 2.0 est à nos portes et avec le passage d’algorithmes de consensus de preuve de travail à des algorithmes de consensus de preuve de participation, même Vitalik Buterin note que les développeurs qui veulent rester sur PoW passeraient très probablement à l’écosystème ETC, tout comme les mineurs qui ne seront plus viables sur une chaîne de preuve de participation », a déclaré à Cryptonews.com Tim Richmond, responsable des communications chez IOHK.

Selon lui, l’approche d’Ethereum 2.0 a suscité un énorme afflux d’intérêt pour Ethereum Classic et la manière dont il peut être exploité.

Cependant, selon Bob Summerwill, directeur exécutif de Coopérative ETC, l’entité chargée du développement et de la croissance du protocole ETC, Ethereum 2.0 n’est pas la seule raison de la bonne fortune récente d’Ethereum Classic.

« Le retour d’IOHK dans l’écosystème ETC a fait une grande différence dans la perception de l’ETC, je pense. IOHK compte une vingtaine de personnes travaillant sur son client Mantis ; Charles Hoskinson a récemment rejoint le conseil d’administration d’ETC Coop », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Summerwill a également noté que l’IOHK et la coopérative Ethereum Classic ont collaboré à l’introduction du système de trésorerie Ethereum Classic, qui est une plate-forme de financement décentralisée axée sur le maintien et le développement de l’ETC.

Un tel engagement ouvert à améliorer les capacités et la sécurité d’Ethereum Classic a suscité un regain d’intérêt pour l’ETC, de la part de plusieurs sources.

« Avec de grandes institutions montrant un intérêt et des nouvelles constantes atteignant le grand public comme Groupe de monnaie numérique acheter 50 millions de dollars de Actions Ethereum Classic en niveaux de gris, la confiance globale du marché est accrue », a déclaré Tim Richmond.

Migrations de mineurs

En particulier, Ethereum Classic a déployé sa très attendue mise à niveau Magneto en juillet. Cela reproduisait la mise à niveau d’Ethereum à Berlin sur ETC, fournissant une série d’optimisations pour l’utilisation du gaz et la sécurité.

C’est ce type de mise à niveau qui a contribué à renouveler la confiance dans ETC, mais la transition susmentionnée d’Ethereum vers Ethereum 2.0 – et la preuve de participation – en est une autre. Les mineurs d’Ethereum étant exclus, on s’attend à ce qu’une partie importante d’entre eux passe à Ethereum Classic.

“Il est difficile de dire ce qui va se passer, mais l’ETC semblerait une cible évidente pour les mineurs ETH” réfugiés “après la transition vers PoS, oui”, a déclaré Bob Summerwill.

Tim Richmond convient qu’Ethereum Classic pourrait probablement être la cible principale des mineurs d’Ethereum déplacés.

« Les mineurs devront peut-être choisir de nouvelles chaînes si tous les dapps passent à ETH 2.0 [rather than staying with ETH 1.0], et Ethereum Classic est un choix naturel car le matériel GPU Ethereum sur lequel les mineurs s’appuient est compatible avec l’algorithme de minage Ethereum Classic, et très peu de changements opérationnels devraient être apportés », a-t-il déclaré.

Richmond a noté qu’un afflux substantiel de mineurs contribuerait grandement à améliorer la sécurité d’Ethereum Classic, dans le sens de réduire la probabilité d’une attaque de 51%.

Cela dit, il a noté qu’Ethereum Classic prenait déjà des mesures pour améliorer sa robustesse à son propre compte.

« IOHK a proposé dans ECIP 1097 (Ethereum Classic Improvement Proposal) un mécanisme (CheckPointing) pour atténuer ces attaques à 51%. L’idée de base est d’employer un ensemble externe de parties qui gèrent en toute sécurité un service d’assistance qui garantit les propriétés du grand livre et sur lequel on peut compter lorsque la puissance de hachage investie est faible », a-t-il expliqué.

De même, Bob Summerwill a également affirmé qu’Ethereum Classic n’avait pas besoin de mineurs en migration pour se développer, même s’ils offriraient une sécurité renforcée.

“ETC peut et va croître de lui-même, indépendamment de ce qui se passe avec ces mineurs ETH”, a-t-il déclaré, ajoutant que les mineurs ont tendance à suivre l’évolution des prix.

Espoirs futurs

Une autre chose sur laquelle Summerwill et Richmond sont d’accord est qu’Ethereum jalonne et revendiquera un statut unique au sein de l’écosystème crypto.

“Il existe une forte proposition de valeur pour un contrat intelligent avec un engagement à long terme envers PoW – essentiellement” Bitcoin avec des contrats intelligents “”, a déclaré Summerwill.

De même, Richmond soutient que le plafond d’ETC (à 210 millions d’ETC, sur une offre actuelle de 128,8 millions d’ETC) lui permet de combiner certains des meilleurs éléments de Bitcoin (BTC) avec ceux d’Ethereum.

«La blockchain Ethereum Classic est une excellente proposition et un foyer pour les développeurs Ethereum car elle offre à la fois une réserve de valeur compte tenu de l’offre limitée; parallèlement à la possibilité d’exécuter des contrats intelligents étant donné qu’il s’agit d’un EVM [Ethereum Virtual Machine] la mise en oeuvre. ETC peut être considéré comme de l’or programmable et, par conséquent, il est particulièrement attrayant pour ceux qui se trouvent dans les espaces DeFi, NFT et DAO », a-t-il déclaré.

En conséquence, Richmond s’attend à ce qu’Ethereum Classic continue d’attirer des investisseurs, des développeurs et des membres de la communauté. Et cela pourrait être aidé par son développement continu, qui devrait le rendre plus utilisable et plus sûr.

Il déclare : « Le projet ETC Mantis propose des fonctionnalités innovantes telles que Prism (débit accru), flyClients (pour les clients légers sans avoir besoin d’exécuter un nœud complet), et plus encore.

____

Apprendre encore plus:

– Les mineurs d’Ethereum peuvent passer à ces pièces et augmenter leurs valeurs

– 6 ans Cardano compense toujours le manque d’adoption avec des projets et des espoirs

– Une ancienne présentation de Buterin ramène à nouveau un problème Ethereum non résolu

– Il est temps de construire Ethereum au-delà de la DeFi et de la focalisation sur les prix – Vitalik Buterin