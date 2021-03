Comment Bitcoin deviendra un «bulletin» sur le gouvernement ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin a légèrement reculé par rapport aux sommets, mais la tendance est à la hausse depuis plus d’un an maintenant et devrait se poursuivre à mesure que la technologie naissante sera largement adoptée par les institutions et les investisseurs traditionnels du marché.

À l’avenir, la crypto-monnaie, selon un chiffre de premier plan du secteur, deviendra une sorte de «bulletin», notant le gouvernement et sa gestion de la politique monétaire. Voici ce que cela signifie pour Bitcoin et pourquoi l’actif assumera éventuellement un tel rôle.

Bitcoin deviendra un bulletin sur le gouvernement

Les récits qui conduisent Bitcoin ces jours-ci sont presque sans fin. Il y a la dévaluation des métaux précieux à travers le récit numérique de l’or; la monnaie comme futur de la garantie; «L’atout de relance»; et beaucoup plus.

Le prochain récit et le rôle que jouera la crypto-monnaie, selon le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, est «un bilan de la façon dont les citoyens pensent que le gouvernement gère leurs finances».

«Nous sommes en territoire inconnu avec la quantité d’argent que nous imprimons et #Bitcoin est un bilan à ce sujet. » – @novogratz pic.twitter.com/SHavy76xSh – Swan 🦢 SwanBitcoin.com 🚀 (@SwanBitcoin) 15 mars 2021

Ces sentiments font écho à l’expert Bitcoin Preston Pysh, qui a récemment qualifié la crypto-monnaie de «jauge de manipulation». Les deux commentaires font référence à la croissance rapide de l’actif en réponse à l’expansion continue de la masse monétaire, tirée par les plans de relance du gouvernement.

Les États-Unis, par exemple, viennent tout juste d’approuver et de commencer à émettre des chèques de relance aux contribuables au montant de 1 400 $ pièce.

Bitcoin is already working as a report card, giving the government a failing grade | Source: BTCUSD on TradingView.com

La crypto-monnaie effectuera un «changement séculier» avant d’obtenir la note

Actuellement, la crypto-monnaie recule après un rejet de nouveaux sommets, mais ce dernier abus de l’argent des contribuables et un billet de plusieurs billions de dollars que les citoyens du pays paieront pendant des années, indique que Bitcoin augmentera considérablement si la théorie des bulletins de notes est solide .

Lorsque les efforts de relance ont commencé à se déployer en 2020, le prix du Bitcoin était toujours sous le choc de la vente de panique du jeudi noir lorsque la pandémie a frappé pour la première fois. Les premiers chèques de relance envoyés à 1200 $ investis dans BTC, valent désormais plus de 11000 $ aujourd’hui.

Ceux qui ont voté contre le gouvernement avec leur argent ce jour-là ont maintenant des profits substantiels à faire valoir. Plus le gouvernement mal gère la politique monétaire, plus la capitalisation boursière de la crypto-monnaie augmentera, ce qui permettra l’effet de «bulletin» dont parle Novogratz.

Mais avant cela, il dit que Bitcoin doit encore achever le «changement séculaire» en cours dans lequel la classe d’actifs a été validée aux yeux de la finance, et maintenant chaque fonds d’assurance, dotation et autres doivent commencer à l’ajouter à leur portefeuille, ou risque de passer à côté de la croissance du capital dans un secteur perturbateur.

