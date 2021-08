Comment Bitcoin devient hyper intuitif Crypto new media

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgzMjE4MTg4NDY3NTc4Mjc0/group-21.png

Kit Stanwood a rejoint le “Bitcoin Magazine Podcast” pour discuter de la façon dont Bitcoin est devenu hyper intuitif pour elle.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

Il est souvent difficile pour les gens d’entrer dans Bitcoin sans être déjà prêts à s’aligner sur l’un des attributs étranges de Bitcoin. Parker Lewis a décrit l’étrangeté de Bitcoins comme « étant contre-intuitif, puis hyper intuitif » après avoir travaillé suffisamment pour le comprendre.

Comme de nombreux Bitcoiners, Kit Stanwood avait besoin d’entendre parler de Bitcoin plusieurs fois avant de cliquer. Mais une fois qu’il a cliqué, c’est devenu hyper intuitif et elle a plongé dedans ! Stanwood est maintenant le responsable des médias sociaux de Bitcoin Magazine et un Bitcoiner sauvage parcourant les États-Unis et payé pour bloguer.

Stanwood est optimiste sur Bitcoin et pense que cela a fait d’elle une personne plus efficace, engagée et performante. Elle est une penseuse originale et se rapporte vraiment aux passionnés de Bitcoin qu’elle a rencontrés depuis le début de son voyage avec la pilule orange. Stanwood aime la communauté Bitcoin et comment les passionnés de Bitcoin. connue sous le nom de « plèbe », parle et se bat pour la vérité.

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

reddit

Tumblr