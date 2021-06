Comment Bitcoin est devenu monnaie légale au Salvador | L’histoire intérieure

Nayib Bukele, président du Salvador. (Source de la photo : https://elsalvadorinfo.net/)

Par l’Ambassadeur Ariel Andrade,

Il y a quelques jours, le 5 juin lors de la conférence Bitcoin 2021, le président Nayib Bukele a fait une annonce préenregistrée qui a provoqué une hystérie médiatique locale avec un énorme écho mondial : El Salvador serait le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme légal. tendre. Le 8 juin, trois jours seulement après cette déclaration, le projet de loi Bitcoin a été approuvé par l’Assemblée législative, indiquant que dans trois mois environ, El Salvador mettra en œuvre cette initiative. Comment El Salvador a pris cette décision et quelles sont ses implications locales, sont deux sujets qui méritent d’être explorés, afin de faciliter à nos amis en Inde pourquoi El Salvador fait cela.

Cours légal au Salvador

L’utilisation de moyens d’échange sur le territoire actuel du Salvador remonte à l’époque précolombienne, notamment à l’essor de la civilisation maya, lorsque les fèves de cacao servaient de valeur de référence pour les échanges entre les peuples autochtones.

Après la conquête espagnole, l’usage du Real monnayé en Espagne et plus tard du Macaco ou Morlaco frappé au Pérou et au Mexique, devinrent le moyen d’échange par excellence.

Après l’indépendance en 1821, le Peso de Plata fut introduit pour la première fois, qui deviendra plus tard le Real salvadorien, et à partir de 1892 (en commémoration du quatrième centenaire de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique), dans le Colón salvadorien.

Simultanément, ils utilisaient largement les Fichas de Finca (jetons de ferme) qui étaient des moyens d’échange privés, émis directement par les propriétaires terriens pour payer les travailleurs des plantations de café, et qu’ils utilisaient ensuite pour acheter des produits dans les magasins des mêmes fermes, complétant ainsi un cycle d’exploitation sévère. Ceux-ci ont été interdits en 1934.

Le Colón était la seule monnaie légale au Salvador jusqu’au 1er janvier 2001, date à laquelle, grâce à la Ley de Integración Monetaria (facture d’intégration monétaire), un processus de dollarisation a été achevé. Bien que Colón ait toujours cours légal, le dollar américain a rapidement été adopté comme principal cours légal.

Depuis lors, un débat politique et universitaire féroce sur la façon dont la dollarisation a approfondi la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis et la nécessité de revenir à sa propre monnaie pour récupérer la politique monétaire perdue lors de l’adoption du dollar américain, avait émergé à plusieurs reprises.

Crypto-monnaies et Bitcoin au Salvador

Bien que les crypto-monnaies soient relativement récentes, l’intérêt qu’elles suscitent au Salvador est présent depuis plusieurs années, notamment dans le domaine académique et dans le domaine du trading.

Cependant, il existe un précurseur notable à l’utilisation de Bitcoin au Salvador : le projet Bitcoin Beach (bitcoinbeach.com/) qui est situé à El Zonte (3 000 habitants), un petit village côtier bien connu comme une importante destination de plage et de surf. .

Ce projet remonte à début 2019, lors d’un important don « anonyme » de Bitcoins ; ils ont commencé à développer un écosystème durable pour l’utilisation de Bitcoin au niveau local, en gardant à l’esprit que les utilisateurs seraient des personnes et des petites entreprises exclues du système financier (pas de comptes bancaires, pas de cartes de crédit).

Le projet a formé des personnes à l’utilisation d’applications basées sur la technologie Lightning Network de deuxième couche, pour effectuer des micro-paiements en utilisant Bitcoin : épiceries, restaurants, salons de coiffure, salons de manucure, quincailleries, entreprises locales d’eau et d’énergie, etc.

De même, ils ont transféré des Bitcoins à plusieurs adolescents pour stimuler leur assiduité à l’école et aux activités sportives, ainsi qu’à 600 familles pour répondre aux besoins de base, notamment pendant le confinement du COVID 19. En fait, le verrouillage a largement stimulé l’échange local de biens et services via les Bitcoins.

L’un des domaines les plus attrayants est celui des envois de fonds, en particulier des États-Unis, qui, lorsqu’ils sont effectués selon le système traditionnel, dépendent de commissions et d’entités spécialisées. Il est à noter qu’en 2020, El Salvador a reçu un peu plus de 5,9 milliards de dollars en envois de fonds.

La renommée croissante du projet en raison de sa nature perturbatrice n’est pas passée inaperçue et nombre de ses promoteurs, tels que Jack Mallers (PDG de Strike, une entreprise de portefeuille numérique), sont rapidement entrés en contact avec le gouvernement salvadorien, ce qui a conduit à l’évolution rapide de l’initiative locale à l’initiative nationale.

Il convient de noter que bien que Bitcoin Beach soit une initiative perturbatrice, ce n’est pas la première fois qu’El Salvador tente de réaliser l’inclusion financière par le biais de systèmes monétaires alternatifs.

En 2006, avec le soutien de l’Organisation du commerce social (socialtrade.org/), un réseau socio-économique a été mis en place dans la ville de Suchitoto sur la base d’un moyen de paiement appelé UDIS (unités d’échange solidaire en espagnol), ce qui était un moyen acceptable bon parmi leurs membres. Ce projet n’a pas duré longtemps mais il a créé un précédent important.

Le débat national

La nouvelle de l’adoption par le Salvador de Bitcoin comme monnaie légale a surpris la grande majorité de la population salvadorienne, autant que cela l’a été sur la scène internationale.

Contrairement à la dollarisation, quand il y avait des rumeurs avant son introduction et qu’un débat académique et politique houleux avait déjà commencé autour d’elle ; cette fois, il n’y avait aucune indication majeure autre que quelques visites de Jack Mallers au projet Bitcoin Beach et pour promouvoir le lancement de l’application Strike, ainsi que le parrainage de l’équipe nationale de surf lors des récents ISA World Surfing Games, et quelques messages prémonitoires via Twitter.

Ceci, lié à l’antagonisme profond entre les partisans et les critiques du président Bukele, a conduit à ce que ce projet de loi soit reçu avec des opinions hautement politisées. D’un côté, ceux qui considèrent que cela conduira à l’effondrement du système économique, et ceux qui considèrent que c’est une panacée qui résoudra tous les problèmes économiques.

Entre les deux, il y a un large éventail d’opinions, à la fois favorables et défavorables, de divers points de vue : commercial, financier, fiscal, technologique, etc. En dessous, se trouve la plupart des personnes à qui ce débat est étranger et à qui même le concept des crypto-monnaies est inintelligible.

Les principales préoccupations tournent autour de l’utilisation du dollar américain comme unité de compte et de l’instabilité du taux de change (affectant le commerce international), son utilisation comme moyen de paiement de l’État à ses fournisseurs (salaires, dette publique et fonds de retraite), responsabilité des utilisateurs, blanchiment d’argent, adaptation du système financier privé, écart technologique interne et accès à Internet, coût de l’énergie pour l’extraction de Bitcoins, etc.

En revanche, il existe la possibilité d’évoluer vers l’adoption d’une monnaie numérique centralisée (comme de nombreux pays l’évaluent) tout en progressant dans l’utilisation d’une crypto-monnaie reconnue telle que Bitcoin, et de devenir une destination d’investissements liés aux crypto-monnaies (dirigé par le proposant de développer un hub minier basé sur la géothermie), entre autres.

Perspectives

Il est difficile de prévoir ce qui se passera à court et moyen terme, car il n’en est qu’à ses débuts. Une fois le projet de loi adopté, le processus de déploiement doit commencer, qui comprendra un règlement détaillé, pour lequel une période de 90 jours a été prévue.

De la même manière, le système financier privé doit dicter des lignes directrices pour conduire sa mise en œuvre dans le dernier kilomètre à la population.

Il faut également s’attendre à la réaction du système financier international, notamment du Fonds monétaire international, avec lequel le pays négocie un accord pour 1,3 milliard de dollars.

Cependant, ce sont des moments très intéressants qui seront sans aucun doute d’un grand intérêt pour l’avenir pour l’ensemble de la communauté internationale, qui devra tôt ou tard assumer la réalité inévitable de la numérisation de l’économie, un aspect dans lequel l’Inde est un pionnier et devrait être un partenaire important dans le processus initié par El Salvador.

De plus, le processus de dollarisation qui a eu lieu au début des années 2000 sera à coup sûr une base solide sur la façon de déployer et de ne pas déployer le processus de bitcoinisation.

(L’auteur est l’ancien ambassadeur d’El Salvador en Inde et directeur général du Grupo 108. Les opinions exprimées dans cet article relèvent de la seule responsabilité de l’auteur et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : arielandrade@108ca.com)

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.