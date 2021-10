Comment Bitcoin et Crypto pourraient aider à réduire les inégalités de richesse (pas de miracles)

Source : Adobe / Kara Alors que les gens adoptent Bitcoin, ils ne peuvent plus être piétinés par la « politique monétaire ». « Lorsque l’homme du milieu est aux commandes, la grande majorité de la création de richesse va à l’homme du milieu. » « La croissance de la crypto et de la finance décentralisée facilitera le transfert de richesse. » L’« espace crypto n’est pas sans problèmes de concentration des richesses, mais c’est une alternative au système existant ».

Aussi grave qu’elle l’était déjà, l’inégalité des richesses semble s’aggraver. Qu’il s’agisse de disparités de revenus ou de richesse, l’écart entre les plus riches et les plus pauvres semble se creuser avec le temps, malgré les efforts apparemment « bien intentionnés » des gouvernements pour intervenir en faveur des défavorisés.

Le Bitcoin (BTC) et les crypto-monnaies en général peuvent-ils vous aider ? Alors que les critiques diraient que la propriété concentrée de BTC en fait un sauveur improbable des pauvres, les défenseurs de la crypto et les participants suggèrent qu’il a un rôle important à jouer au moins pour faire pencher la balance dans une direction plus juste.

En fait, les acteurs de l’industrie s’adressant à Cryptonews.com soutiennent que Bitcoin offre un certain nombre d’avantages, allant de l’élimination des intermédiaires qui sortent du sommet à la prévention de l’impression monétaire excessive et de l’inflation. Bien sûr, tous ceux qui travaillent dans les crypto-monnaies ne pensent pas que Bitcoin ira jusqu’à «réparer» les inégalités (entre autres problèmes), mais la plupart des personnalités du secteur affirment qu’il a le potentiel d’aider à transférer de la richesse aux jeunes générations, ainsi qu’à pour éviter que les effets de Cantillon ne profitent exclusivement. Wall Street et d’autres centres financiers.

Arrêter l’inflation, s’opposer aux effets Cantillon, encourager une plus grande participation

Les Le directeur de la stratégie de Blockstream, Samson Mow, a peu ou pas de doute que Bitcoin peut aider à lutter contre les inégalités, en grande partie en raison de son offre maximale fixe de 21 millions de BTC.

« Les inégalités sont un gros problème, et Bitcoin le résout. De nombreux pays utilisent le dollar américain comme monnaie, mais lorsque l’imprimante à billets [de la Reserva Federal de los Estados Unidos ] cela devient brrrrr, ces pays et leurs citoyens n’en tirent aucun avantage », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

En particulier, Mow fait valoir que l’impression monétaire, qui est devenue de plus en plus courante à la suite de la crise financière de 2007-2008 et de la pandémie actuelle de Covid-19, ne profite qu’indirectement à la population en général, principalement par le biais de certains effets de retombée et de la construction d’infrastructures.

« Cependant, alors que les gens du monde entier choisissent de quitter le système monétaire fiduciaire et d’adopter Bitcoin, ils ne peuvent plus être piétinés par la » politique monétaire « », a-t-il déclaré.

D’autres personnes au sein de l’industrie conviennent que la politique monétaire actuelle profite de manière disproportionnée aux élites et aux personnes déjà riches, et que Bitcoin peut de plus en plus faire contrepoids à cela. Par exemple, l’éducateur et auteur de Bitcoin Jimmy Song convient que l’inégalité des chances est un énorme problème dans le monde d’aujourd’hui et que Bitcoin, mais pas nécessairement la plupart des altcoins, peut y remédier.

« Les effets Cantillon sont naturellement un énorme facteur d’inégalité des chances, car seuls les connectés ou les trop gros pour échouer obtiennent des taux d’intérêt ultra-bas ou des renflouements/subventions. Bitcoin supprime les effets de Cantillon, donc je pense que cela corrigerait au moins cette injustice », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

L’effet signifie essentiellement que l’impression d’argent profite à certaines parties et nuit à d’autres.

D’autres participants de l’industrie signalent d’autres mécanismes qui indiquent que la crypto-monnaie peut aider à réduire les inégalités.

« Les téléphones portables sont répandus dans les marchés comptant un grand nombre de personnes non bancarisées ou avec un accès insuffisant aux services bancaires. Maintenant que tout le monde avec un smartphone peut également avoir un portefeuille numérique, il sera beaucoup plus facile d’économiser, d’investir et de constituer un portefeuille, sans avoir à naviguer dans les complexités du système financier formel », a déclaré Yoni Assia, PDG et cofondateur de eToro .

Assia souligne également deux autres facteurs qui peuvent entrer en jeu si la crypto-monnaie aide à réduire les inégalités financières, dont la plupart tournent autour de la réduction des obstacles à la participation au système financier.

« La blockchain a donné naissance à un système financier parallèle qui n’a pas de frontières, est libre de tout contrôle central et mondial. La finance décentralisée est accessible à tous, même à ceux qui n’ont jamais eu accès aux marchés financiers auparavant », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Il note également que les crypto-monnaies et les actifs numériques ont rendu la finance plus attrayante pour les jeunes générations, ce qui les aidera à s’intéresser à investir plus tôt et à créer des actifs qui prendront de la valeur au fil du temps.

Plus généralement, le Analyste en chef chez Quantum Economics , Lou Kerner, souligne que Bitcoin et la crypto-monnaie offrent l’avantage d’éliminer les intermédiaires et de résoudre les problèmes financiers davantage au profit de la communauté participante.

« Lorsque l’homme du milieu est aux commandes, la grande majorité de la création de richesse va à l’homme du milieu et à ses proches (également connu sous le nom d’effet Cantillon). Maintenant, nous pouvons collectivement créer de la richesse et la distribuer de manière plus « équitable » », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Transferts patrimoniaux

Dans une certaine mesure, certains commentateurs affirment que Bitcoin et la crypto-monnaie peuvent aider à faciliter les transferts de richesse des populations les plus riches vers les moins fortunées.

« Peut-être que la forme la plus importante que Bitcoin et les crypto-monnaies ont, et sont susceptibles de continuer à atténuer les inégalités, est avec leur potentiel de gains démesuré sans le type de restrictions et le manque d’accessibilité qui caractérisent les opportunités d’investissement traditionnelles. Les premiers utilisateurs de crypto-monnaies ont enregistré de multiples gains et nous assistons activement à l’un des plus grands événements de création et de transfert de richesse de l’histoire du monde », a déclaré le PDG d’OKEx , Jay Hao.

Un tel transfert de richesse peut potentiellement se produire de deux manières :

Étant donné que les jeunes générations ont tendance à adopter la cryptographie plus tôt, elles peuvent en bénéficier au détriment des investisseurs plus âgés qui viennent à la fête plus tard (et portent leurs bagages) ; parce que les crypto-monnaies brisent les barrières à la participation.

Comme le souligne Yoni Assia, environ 1,7 milliard de la population mondiale n’a toujours pas accès aux services bancaires, tandis que 5,5 milliards n’ont pas de services bancaires, un problème qui affecte aussi bien les personnes dans les économies en développement que développées.

« La croissance de la crypto et de la finance décentralisée facilitera le transfert de richesse des pays riches vers les économies en développement, ainsi qu’entre les générations. Les frontières n’ont plus d’importance. ont des actifs numériques. Ce n’est pas le cas actuellement avec les monnaies fiduciaires et les actifs traditionnels », a-t-il déclaré.

Pour Assia, la transformation facilitée par les crypto-monnaies « a le potentiel de créer de nouveaux types de flux d’argent et de permettre des solutions aux inégalités qui n’ont jamais été possibles auparavant ». Cela suggère également qu’un revenu de base universel peut devenir un concept réalisable dans une économie décentralisée, avec eToro parrainant GoodDollar.org et sa campagne d’un an utilisant la technologie blockchain pour fournir un revenu de base à 300 000 personnes dans plus de 180 pays.

Concentrations de richesse, recherche de publicité

Bien sûr, tout le monde ne pense pas que Bitcoin contribuera à atténuer les inégalités, tandis que même certains au sein de l’industrie conseilleraient à leurs collègues de ne pas trop s’enthousiasmer pour le potentiel des crypto-monnaies à cet égard.

« Bien que Bitcoin et les crypto-monnaies aient certainement le potentiel de remettre en question le statu quo et de renverser la vapeur, c’est peut-être une approche trop idéaliste de penser qu’ils peuvent » réparer « les inégalités de richesse mondiales », a déclaré Jay Hao.

Le crypto-sceptique David Gerard irait encore plus loin que cette critique, suggérant que les promoteurs de Bitcoin se sont accrochés au problème de l’inégalité (ainsi qu’à de nombreux autres problèmes) et ont déclaré joyeusement que « Bitcoin résout cela ! » sans présenter aucune sorte de plan cohérent sur la façon dont vous résoudriez ce problème dans la pratique.

« Il est fondamentalement invraisemblable que Bitcoin soit utile pour réduire les inégalités. Le Bitcoin a été créé comme argent pour servir un objectif politique : libérer l’argent du contrôle des gouvernements, avec la conviction qu’un capitalisme complètement débridé était bon pour le monde », a-t-il déclaré.

Gerard soutient que l’absence de restrictions sur le capitalisme est traditionnellement considérée comme la principale cause de l’augmentation des inégalités, et que Bitcoin supprime encore plus de restrictions.

« Le bitcoin a été expressément conçu et préconisé pour promouvoir le type de comportement qui aggrave les inégalités. Je pense que les bitcoiners qui disent cela pensent principalement à leurs avoirs », a-t-il ajouté.

Un autre problème est la concentration de la propriété, mais bien que les chiffres au sein de l’industrie conviennent qu’il s’agit d’un problème, ils disent qu’il s’atténuera et diminuera avec le temps. Pour Yoni Assia, cela indique une classe d’actifs aux premiers stades de sa vie plutôt qu’un problème systémique.

« Je pense qu’il est plus pertinent d’observer la tendance. Plus de 100 millions de personnes dans le monde possèdent actuellement des crypto-monnaies, et l’adoption se développe le plus rapidement dans les marchés émergents mal desservis par les services financiers existants, y compris une grande partie de l’Afrique », a-t-il déclaré.

Plus généralement, Jay Hao réitère la possibilité que les crypto-monnaies brisent les barrières à l’entrée, ce qui à lui seul devrait contribuer à réduire les inégalités, ne serait-ce que dans une mesure relativement modeste.

Il a conclu,

« Cet espace n’est pas sans problèmes de concentration des richesses, mais c’est une alternative au système existant, il présente moins de barrières à l’entrée et uniformise les règles du jeu pour un plus grand nombre de participants. En fin de compte, cela brise le contrôle monopolistique du système financier traditionnel et c’est en soi un grand exploit. »

____

Apprendre encore plus:

– Comment le monde de la finance traditionnelle pourrait provoquer une crise financière mondiale traditionnelle

– Bitcoin mettra-t-il fin à l’État ?

– Pourquoi la monnaie fiduciaire est plus déroutante que les crypto-monnaies

– Le bitcoin est plus de l’argent « public » que les monnaies fiduciaires émises par la banque centrale

– L’adoption massive de Bitcoin profiterait et nuirait à l’économie actuelle

– Les Bitcoiners demandent : « Est-ce que le WTF s’est produit en 1971 ? » La réponse pourrait façonner les années 2020

– Les marchés financiers dysfonctionnels aggravent les inégalités

– Comment les riches deviennent riches