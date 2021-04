Comment Bitcoin et DeFi sont des phénomènes complètement différents

Compartir

Source: Adobe / Kokhanchikov

Les applications financières décentralisées (DeFi), en particulier sur Ethereum (ETH), ont explosé en popularité ces dernières années. Alors que Bitcoin semble être là pour rester en tant que réserve de valeur mondiale et apolitique, l’idée de base derrière DeFi est d’aller au-delà de la création d’un nouvel actif monétaire de base et d’apporter un plus grand degré de décentralisation vers d’autres domaines de la finance (ou du moins l’apparence). décentralisation).

Alors que la proposition de valeur clé de Bitcoin repose sur l’élimination des tiers de confiance dans l’arène de la monnaie numérique, il est beaucoup plus difficile d’éliminer complètement le risque de contrepartie dans d’autres domaines du système financier traditionnel.

Bien sûr, certaines personnes font fortune en gagnant des rendements sur des jetons spéculatifs trouvés dans l’écosystème DeFi, mais avec un rendement plus élevé, un risque plus élevé.

Il est essentiel que toute personne impliquée sur le marché de la cryptographie comprenne que Bitcoin et DeFi ne sont pas les mêmes en ce qui concerne les profils de risque.

Bitcoin est une technologie d’épargne

Bitcoin est souvent qualifié d’investissement spéculatif, mais la réalité est qu’il s’agit d’un nouveau type de technologie d’épargne. Une différence essentielle entre l’épargne et l’investissement est que l’épargne ne génère pas de rendement et ne devrait pas comporter de risque de baisse potentiel. Les économies sont simplement de l’argent provenant des revenus générés par un individu pendant une période donnée qui n’est pas dépensée. Ce sont les liquidités dont vous disposez qui ne sont mises en danger dans aucun type d’investissement.

Le principal argument de vente du bitcoin en tant que technologie d’épargne est qu’il est déflationniste, contrairement à la norme inflationniste trouvée dans les monnaies fiduciaires émises par le gouvernement. En d’autres termes, le bitcoin devrait prendre de la valeur au fil du temps, tandis que les monnaies fiduciaires ont tendance à perdre de la valeur au fil du temps.

L’une des principales raisons pour lesquelles les devises émises par les gouvernements ont tendance à être inflationnistes est qu’elles stimulent les investissements et les dépenses à court terme, et les politiciens ont tendance à penser et à agir à court terme. En outre, il est extrêmement avantageux pour les gouvernements de pouvoir créer une nouvelle monnaie à partir de zéro plutôt que d’être obligés de la collecter auprès du grand public par le biais des impôts.

Un effet secondaire d’une politique monétaire inflationniste est qu’elle pousse les gens à abandonner leur épargne (pour éviter la dévaluation) et à faire plus d’investissements spéculatifs. Avec la politique monétaire déflationniste du bitcoin, les gens peuvent simplement conserver le bitcoin et lui permettre de s’apprécier à long terme plutôt que de s’inquiéter de ce qui se passe sur le marché boursier ou d’externaliser cette tâche à un tiers.

L’application tueur de Bitcoin est en train d’économiser. – Pierre Rochard (@pierre_rochard)

Bien sûr, l’introduction de la politique monétaire apolitique du Bitcoin qui a été «gravée dans la pierre» avec le lancement du réseau Bitcoin en 2009 signifie que les gouvernements ne fonctionnent plus sans la concurrence de l’argent du marché libre pour épargner.

Oui, l’or existe aussi, mais le métal précieux n’est pas adapté au monde numérique. L’or étant un objet physique dans le monde réel, il n’y a aucun moyen de l’utiliser sur Internet sans l’introduction d’un risque de contrepartie. Les défauts de l’or en termes de facilité d’utilisation sont ce qui a conduit à la création du papier-monnaie en premier lieu.

Avec le bitcoin, il est plus facile de devenir pleinement souverain et de protéger son épargne contre le vol et la dévaluation sans sous-traiter le travail à une banque ou à un autre dépositaire.

DeFi apporte un rendement plus élevé avec un risque beaucoup plus élevé

Par conséquent, nous avons établi que le principal argument de vente du bitcoin est qu’il permet à ses utilisateurs de préserver la valeur de leur épargne sans introduire de risque de contrepartie ou transférer des fonds vers des investissements plus risqués. Maintenant, qu’a fait le phénomène DeFi jusqu’à présent? Réintroduisant principalement ce problème même que Bitcoin a été créé pour résoudre, y compris une forte dépendance à l’égard des pièces de monnaie stables inflationnistes et fixes.

Aujourd’hui, l’espace DeFi est composé d’une variété d’applications autour des services financiers, tels que le trading, les prêts, les prêts et les produits dérivés. Bien que ces applications DeFi soient souvent commercialisées comme décentralisées, sans confiance et tout comme Bitcoin, elles en sont en fait loin. Après tout, de nombreux utilisateurs de DeFi génèrent des rendements élevés sur leurs actifs cryptographiques grâce à ces applications, et cela ne pourrait pas être le cas sans l’introduction d’une sorte de facteur de risque.

Il existe un nombre incroyable de facteurs de risque empilés les uns sur les autres dans le monde des applications DeFi. Ces applications sont grossièrement liées entre elles sur la base d’un code de contrat intelligent potentiellement défectueux, d’oracles de confiance, de portes dérobées contrôlées par les développeurs, de jetons de réseau sous-jacents volatils (par exemple, ETH, BNB), de pièces stables centralisées avec beaucoup de risque de contrepartie, de rendements libellés en crypto Ponzi-esque jetons. avec une utilité peu claire et d’autres éléments de base problématiques.

Les applications DeFi sont également étroitement liées les unes aux autres, ce qui signifie qu’un problème avec une application peut en affecter d’autres. Fondamentalement, c’est un grand château de cartes qui peut s’effondrer aussi rapidement qu’il a pris de l’importance.

DeFi est souvent appelé un système monétaire Legos, mais pour le moment, il ressemble beaucoup plus à l’argent Jenga.

argent legos? plus comme de l’argent jenga – Georgios Konstantopoulos (@gakonst)

En termes simples, le bitcoin est destiné à être l’option d’épargne la plus sûre et la plus souveraine que le monde ait jamais vue, tandis que DeFi est si loin dans le domaine de «l’investissement» qu’il peut plus correctement être qualifié de jeu direct. Il n’y a rien de mal avec le jeu, mais les contrastes extrêmes entre la sécurité et la protection de Bitcoin et DeFi sont presque toujours complètement ignorés, même par certaines des entités les plus connues de l’espace.

Dire que le stablecoin $ USDC permet «tous les avantages de la crypto-monnaie» franchit la ligne du marketing à simplement… https://t.co/eExVevDvyD – Kyle Torpey (@kyletorpey)

Il convient de noter qu’il existe également des risques avec les institutions financières réglementées et centralisées qui utilisent le bitcoin; Cependant, une différence fondamentale est que les utilisateurs ont quelqu’un vers qui se tourner pour obtenir de l’aide ou à blâmer dans une situation où quelque chose ne va pas. Avec DeFi, l’utilisateur assume tous les risques sur lui-même et n’a pas de filet de sécurité pour ses investissements qui tournent mal. Les applications DeFi peuvent éventuellement devenir plus fiables et décentralisées au fil du temps, mais nous n’y sommes clairement pas encore arrivés, ce qui fait que de nombreuses personnes préfèrent déplacer le bitcoin vers le système financier traditionnel pour le moment.

DeFi s’améliorera avec le temps

Les premiers projets DeFi d’aujourd’hui sont du type «bougez vite et cassez les choses», mais des applications plus fiables et sécurisées sont susceptibles de se développer avec le temps. Il est possible d’avoir des applications DeFi extrêmement peu fiables construites sur Bitcoin, et le Lightning Network est le meilleur exemple d’une telle innovation dans les services financiers. Dans le cas du Lightning Network, vous obtenez des paiements beaucoup plus rapides et moins chers que les transactions effectuées dans la couche de base de la blockchain sans avoir à faire de gros compromis en termes de risque de confiance ou de contrepartie. Cela dit, Lightning Network présente toujours un risque de complexité de contrat intelligent (mais pas autant qu’une application DeFi aléatoire), car ce réseau Bitcoin de couche deux en est encore à ses débuts.

Il existe également les chaînes latérales Liquid et RSK qui permettent des niveaux d’expérimentation plus élevés; Cependant, ces réseaux s’appuient actuellement sur des fédérations d’entités de confiance plutôt que sur l’algorithme de consensus de preuve de travail, ce qui signifie qu’ils sont moins résistants aux attaques à grande échelle des gouvernements ou d’autres entités. En liquide, les prêts à faible confiance et les prêts garantis avec Bitcoin sont possibles grâce à s Hodl Hödl ‘ Prêtez, tandis que Sovryn apporte de nombreuses applications de DEFI Ethereum à RSK, qui est compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM).

À plus long terme, un langage de programmation appelé Simplicity devrait être ajouté à Liquid, qui est considéré comme plus fiable que la robustesse d’Ethereum, et qui pourrait éventuellement trouver son chemin dans Bitcoin lui-même. Cela fournirait de meilleures garanties concernant le code sous-jacent qui prend en charge des applications DeFi plus complexes.

Bien que la sécurité de DeFi puisse être définitivement améliorée, l’investissement comporte des risques en fin de compte. Tout ce que les développeurs peuvent faire est de minimiser les risques au niveau technique, et les utilisateurs resteront libres de faire de mauvais paris. Néanmoins, des problèmes persistants tels que le problème Oracle, qui est essentiel pour de nombreuses applications DeFi, pourraient persister.

De toute évidence, il n’y a rien de mal à prendre l’idée de base derrière Bitcoin et à essayer de l’appliquer à d’autres applications financières, mais les différences entre l’utilisation de Bitcoin pour économiser et le mettre en danger dans tout type d’investissement doivent être bien comprises. De plus, les partisans de DeFi doivent être honnêtes à propos de ces risques nouvellement introduits.

Il y a eu une certaine croissance dans la combinaison du bitcoin avec le phénomène DeFi, c’est-à-dire grâce à Blaireau DAO et Sovryn, et il sera intéressant de voir si ce chevauchement entre les détenteurs de bitcoins conservateurs et les applications financières beaucoup plus risquées continue de gagner du terrain. Malgré tous les risques associés à DeFi aujourd’hui, cette tendance a le potentiel de conduire au moins à une décentralisation de nombreuses applications Bitcoin qui sont entièrement centralisées à partir d’aujourd’hui.

