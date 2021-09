Comment Bitcoin Mining pourrait aider les pays à produire de l’énergie nationale

Source : Adobe / agnormark “Le minage de Bitcoin permet un retour sur investissement plus rapide pour les projets d’énergie renouvelable tels que les projets solaires, éoliens ou hydroélectriques.” Les mineurs mobilisent déjà des capitaux pour financer et construire leurs propres centrales électriques. “Les installations minières de Bitcoin peuvent participer à des programmes de réponse à la demande pour améliorer la santé du réseau qui les entoure.”

On a beaucoup écrit sur Bitcoin (BTC) et son appétit vorace pour l’énergie. Cependant, même si la crypto-monnaie consomme presque autant d’électricité chaque année que les Pays-Bas, plusieurs personnes au sein de l’industrie Bitcoin soutiennent que cela pourrait finir par être un résultat net positif pour le secteur de l’énergie.

Plus récemment, l’analyste et fondateur d’Adamant Capital , Tuur Demeester, a déclaré (dans un compte Twitter privé) que “l’extraction de Bitcoin peut augmenter la capacité totale de production d’électricité des pays, de sorte qu’en période de demande interne maximale, le marché dispose de plus d’électricité de réserve à détourner vers les foyers dont j’ai besoin. ” cette affirmation n’était pas étayée par beaucoup de données concrètes, Demeester a prédit qu’à mesure que l’exploitation minière de Bitcoin continue de croître, davantage de centrales électriques seront construites et l’excès d’énergie de ces centrales sera utilisé pour la consommation domestique (en plus de l’exploitation minière).).

Selon les chercheurs et les personnalités de l’industrie qui ont parlé à Cryptonews.com, de telles affirmations ont un certain mérite, dans la mesure où l’exploitation minière de Bitcoin a généralement entraîné une augmentation de la production et de la capacité globales d’électricité. Cependant, les commentateurs sont divisés sur la question de savoir si Bitcoin contribuera aux réseaux électriques nationaux, certains chercheurs suggérant que les usines construites pour l’exploitation minière sont utilisées exclusivement pour l’exploitation minière (et rien d’autre).

Bitcoin Mining augmente-t-il la production nationale d’énergie ?

Selon les personnes opérant dans l’industrie minière de la crypto-monnaie, il semble y avoir des exemples isolés de centrales minières connectées aux réseaux électriques domestiques. Voici ce que Zach Bradford, PDG et président de CleanSpark , une société de technologie minière et énergétique de Bitcoin propre basée au Nevada.

“Par exemple, pour une nouvelle installation minière que nous décollons près d’Atlanta, en Géorgie, nous nous sommes associés au service public pour investir dans de nouvelles lignes de transmission, profitant non seulement à nos propres installations mais à tous ceux qui vivent en cours de route. l’une de ces lignes améliorées. . ” il a dit.

Selon le PDG, ils participeront également à un programme parrainé par les services publics locaux qui leur permettra d’acheter des crédits d’énergie renouvelable pour compenser les combustibles fossiles dans le bouquet énergétique local.

Bradford ajoute que les fonds entrant dans le programme seront utilisés pour augmenter les investissements dans la production d’énergie solaire dans la région, bénéficiant ainsi à d’autres consommateurs d’énergie. Il note également que d’autres entreprises de l’industrie minière ont réorganisé les usines de combustibles fossiles à base de charbon et les ont converties en usines de gaz naturel, ce qui n’est pas particulièrement respectueux de l’environnement, mais augmente au moins la capacité globale. .

C’est une observation faite par d’autres personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’industrie minière.

“Le minage de Bitcoin permet un retour sur investissement plus rapide des projets d’énergie renouvelable tels que les projets solaires, éoliens ou hydroélectriques, ce qui signifie que davantage d’entre eux peuvent être construits plus rapidement dans des régions où cela ne serait pas économiquement attrayant autrement”, a expliqué Igor Runets, fondateur et PDG. de BitRiver , un fournisseur de services de colocation pour l’extraction de crypto-monnaies vertes.

Cela dit, d’autres soulignent que la majeure partie de cette nouvelle capacité est utilisée presque entièrement par l’industrie minière de la crypto-monnaie elle-même, avec peu (ou pas) de puissance excédentaire distribuée ailleurs.

« Je connais des exemples de mineurs qui ont levé des capitaux pour financer et construire leur propre centrale électrique. Cependant, normalement sa production est entièrement consommée par les machines de minage et n’est pas redistribuée au réseau », a déclaré le chercheur et investisseur Bitcoin Marc Bevand.

En outre, le PDG et président de Chia Network, Gene Hoffman, déclare que les nouvelles capacités énergétiques ont souvent tendance à être isolées, en particulier aux États-Unis.

« Il est vrai que l’exploitation minière de Bitcoin aux États-Unis a conduit à la construction de nouvelles centrales électriques et à la réouverture de centrales à charbon. Cependant, cette nouvelle capacité de production est généralement très rurale et s’ajoute donc à la capacité électrique piégée dans diverses régions telles que le nord de l’État de New York et la vallée du fleuve Columbia », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Hoffman ajoute qu’aux deux endroits ci-dessus, les installations minières de Bitcoin sont en concurrence avec d’autres consommateurs, tels que le centre de données de Amazon dans l’Oregon.

L’exploitation minière sera-t-elle utilisée pour alimenter les réseaux électriques?

En supposant que la plupart des nouvelles centrales électriques construites avec Bitcoin soient utilisées uniquement pour l’exploitation minière, est-il possible au moins que l’avenir apporte un scénario où les centrales construites à l’origine pour Bitcoin envoient également de l’électricité ailleurs ?

“Ce n’est pas seulement faisable, cela se produit maintenant”, a déclaré Zach Bradford. “Les installations minières de Bitcoin peuvent participer à des programmes de réponse à la demande pour améliorer la santé du réseau qui les entoure.”

Selon Bradford, les participants à de tels programmes peuvent fermer sur demande, ce qui permet à la société de services publics d’envoyer la capacité électrique excédentaire créée pour les opérations d’extraction de Bitcoin vers des zones ou des installations nécessitant une alimentation supplémentaire. “Cela se produit généralement en période de catastrophes naturelles ou de périodes de chaleur et de froid extrêmes”, a-t-il déclaré.

Christopher Bendiksen, responsable de la recherche Bitcoin chez CoinShares , rapporte également que ce genre de choses se produit déjà.

« Il existe des exemples concrets de mineurs travaillant déjà comme unités de réponse à la demande dans le système ERCOT du Texas. Ils embauchent des gestionnaires de réseaux locaux pour déconnecter l’électricité lorsque la demande est faible, garantissant la rentabilité des générateurs, mais interrompant les opérations lorsque la demande est élevée, garantissant la disponibilité de l’électricité pour les foyers, les entreprises et l’industrie lorsqu’elle est le plus nécessaire. a déclaré Cryptonews.com.

Bendiksen prédit que le nombre de mineurs opérant de cette manière “montera en flèche au cours de cette décennie”, permettant une part beaucoup plus importante d’énergies renouvelables intermittentes comme l’énergie solaire et éolienne dans notre mix de production.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi optimiste. Pour le sceptique de Bitcoin, Alex de Vries (alias le Digiconomist), l’exploitation minière de Bitcoin et les plantes utilisées pour l’exploitation minière sont peu susceptibles de contribuer de manière substantielle aux réseaux énergétiques nationaux d’un pays.

« Les mineurs ne peuvent consommer que de l’énergie, ils ne peuvent pas la stocker. Dans plusieurs cas, ils consomment déjà de l’énergie dont d’autres ont besoin ou pourraient utiliser », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Ce genre de chose s’est produit, par exemple, en Abkhazie, entraînant des pannes d’électricité continues. De Vries note que l’exploitation minière de Bitcoin draine également la station Navajo, tandis qu’environ 14 000 ménages Navajo sont toujours sans électricité.

“Les habitants semblent extrêmement en colère”, a-t-il déclaré, se référant aux commentaires laissés par les habitants en réponse à une publication sur Facebook du président de la nation Navajo, Jonathan Nez.

Net positif à l’avenir ?

Malgré ces critiques, l’industrie minière est optimiste que l’exploitation minière deviendra un net positif pour l’industrie de l’énergie dans un avenir pas trop lointain.

« C’est quelque chose de très positif, à la fois pour les producteurs et les consommateurs, et pour nos objectifs de renouvellement. Avec des mineurs agissant en tant qu’unités de réponse à la demande, si l’exploitation minière se développe suffisamment, nous pouvons considérablement augmenter la part des énergies renouvelables intermittentes dans notre mix de production », a déclaré Christopher Bendiksen.

Marc Bevand affirme également que l’exploitation minière sera un résultat net positif, notant que l’industrie minière est unique en ce sens que 95 % des dépenses d’exploitation d’une mine type sont consacrées à l’électricité, et qu’il n’y a aucune autre industrie avec un enjeu aussi important.

« En conséquence, les mineurs qui ont leurs propres centrales électriques travaillent dur sur les avancées technologiques pour réduire les coûts, de sorte que les améliorations qu’ils développent se répercuteront inévitablement et profiteront à d’autres industries. J’espère voir certaines de ces avancées à court et moyen terme, en particulier avec l’énergie solaire, car c’est désormais l’électricité la moins chère de l’histoire, selon le rapport World Energy Outlook 2020 de l’AIE », a-t-il déclaré.

En tant que chercheur sur la rapidité avec laquelle les demandes énergétiques de Bitcoin ont explosé ces dernières années, Alex de Vries n’est pas aussi positif que ceux qui ont un intérêt financier pour Bitcoin et/ou l’exploitation minière.

Lorsqu’on lui a demandé si l’exploitation minière serait un net positif à l’avenir, il a répondu : « Cela dépend probablement de qui vous demandez. Les compagnies pétrolières et gazières semblent voir beaucoup d’opportunités, mais les gestionnaires de réseaux ne sont pas aussi enthousiastes (compte tenu des complications causées par la stabilité du réseau). »

____

Apprendre encore plus:

– La Chine s’attaque aux mineurs de crypto camouflés avant la saison hivernale

– Mineurs de Bitcoin, prenez note : le plan de Biden réformerait le système électrique américain.

– Migration BTC Mining, défis et prévisions pour l’industrie post-répression

– Un examen plus approfondi de l’impact environnemental du minage de Bitcoin

– Preuve de désaccord : travail de Bitcoin vs part prévue d’Ethereum

– Les chaînes de preuve de participation « de type Fiat » favorisent la centralisation et les joueurs riches