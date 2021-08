Comment Bitcoin peut aider le Nigeria dans l’économie ⋆ Crypto new media

Nigeria récemment est devenu le deuxième plus grand marché P2P au monde en termes de volumes totaux de Bitcoin échangés.

Le pays compte plus de 200 millions d’habitants, ce qui en fait le plus grand pays d’Afrique à cet égard. De plus, précisément en raison de sa forte population, c’est aussi de loin le pays africain avec le PIB nominal le plus élevé, grâce aussi au fait qu’il est le plus grand exportateur de pétrole brut en Afrique, mais pas le premier en termes de PIB par tête.

Au contraire, env. 40% de la population, soit plus de 80 millions de personnes, vit en dessous du seuil de pauvreté et le PIB par habitant est un cinquième de celui de la Guinée équatoriale, par exemple. En outre, le taux de chômage est estimé à 32,5% cette année et pourrait encore augmenter l’année prochaine.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là. Au contraire, sur le plan social, ils avaient explosé depuis l’année dernière, notamment à la pandémie de Covid-19, lorsque plusieurs manifestations ont été réprimées dans le sang, la police tirant littéralement sur des foules de manifestants pacifiques.

Par conséquent, un vrai des affrontements ont lieu entre les autorités et la vaste population, même si depuis quelques mois, le pays ne reçoit pas de nouvelles aussi horribles que celles de fin 2020.

Cependant, les problèmes financiers avaient déjà commencé auparavant, lorsque, par exemple, en mars 2019, le gouvernement a soudainement interdit l’accès aux devises étrangères, nécessaires aux importations.

La monnaie locale elle-même, le Naira nigérian, est en crise par rapport au dollar américain ; il a perdu 23 % au cours des quatre dernières années et même 61 % au cours des huit précédentes.

Le boom du Bitcoin au Nigeria

À la lumière de ces données, il n’est pas surprenant qu’une partie importante de la population nigériane ait décidé de commencer à utiliser Bitcoin, à tel point que le gouvernement du pays semble s’en inquiéter.

Le boom s’est produit cette année en particulier, avec Volumes de transactions P2P passant de 684 millions de dollars en décembre à 2,4 milliards de dollars en mai.

Selon un commerçant nigérian expérimenté, Olumide Adesina, Bitcoin pourrait aider l’économie du pays, d’abord en tant que couverture de risque contre l’hyperinflation, mais aussi en réduisant le coût des envois de fonds transfrontaliers, réalisable par exemple, via Lightning Network, comme au Salvador.

Dans un tel scénario, les crypto-monnaies pourraient aider, par exemple, ceux qui n’ont pas de compte bancaire ou ceux qui doivent effectuer de nombreuses transactions internationales. Malheureusement, La banque centrale du Nigeria a interdit aux banques commerciales et aux prestataires de services de paiement de traiter avec des crypto-monnaies, aggravant encore le fossé persistant entre les autorités et la population.

Selon un professeur de finance de l’Université de Louisville Anthony Okafor, le récent boom du marché des crypto-monnaies au Nigeria est précisément dû à la perte de valeur de la monnaie locale car, dans une économie en proie à l’hyperinflation et au chômage élevé, les investissements en crypto-monnaie sont considérés comme un moyen de préserver les salaires et la richesse.

Bitcoin pour la liberté

Cependant, il se peut aussi qu’il ne s’agisse pas seulement d’une question purement financière.

En fait, l’utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies permet également une liberté considérable dans un pays où la loi est défavorable, sinon contraire, à ceux qui veulent utiliser librement eux-mêmes l’argent ou les crypto-monnaies, permettant ainsi aux citoyens de prendre ces libertés que l’État est. autrement incapable de garantir.

Au contraire, peut-être est-il même possible de dire que grâce aux crypto-monnaies, les Nigérians peuvent faire valoir des droits qu’ils n’ont formellement pas, comme le droit de disposer de leurs ressources à volonté, puisque la loi elle-même, en fait dans plusieurs cas, leur interdit d’exercer ce qui, dans les pays libres, serait des droits constitutionnels inviolables.

Même en Inde, la Constitution protège le droit de ses citoyens d’utiliser les formes d’argent qu’ils préfèrent.

Bien sûr, les constitutions et les lois des différents pays sont différentes, mais un pays qui interdit à ses citoyens de choisir librement les moyens de paiement à utiliser ne peut pas être qualifié de libre.

En effet, selon l’indice Freedom House, le Nigeria n’est que partiellement libre, avec un score inférieur à la moyenne (45). Bien que partiellement libre, l’Inde a un score de 67, tandis que le premier pays africain considéré comme vraiment libre, le Botswana, obtient un score très respectable de 72.

Donc Bitcoin, et les crypto-monnaies en général, peuvent aider les Nigérians à faire face à certains problèmes financiers et économiques. Pourtant, il peut aussi accordez-leur plus de libertés et même des droits qu’ils n’ont pas normalement.