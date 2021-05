Comment Bitcoin peut-il être un actif refuge alors qu’il est tellement influencé par un tweet?, Dit Peter Schiff

Compartir

Elon Musk, directeur général de Tesla, a été critiqué ce week-end lorsqu’il a révélé que la société avait décidé de cesser d’accepter les paiements Bitcoin en raison de la consommation d’énergie excessive requise pour l’extraction de Bitcoin.

L’annonce a déclenché une baisse massive du prix du Bitcoin, où la crypto-monnaie est passée d’un sommet de 57939,36 $ à un minimum de 42284,57 $ en 7 jours. Sur la base des tendances récentes, Bitcoin a maintenant passé trois mois à rebondir entre 40000 USD et le niveau psychologique de 60000 USD.

La critique de Peter Schiff

Alors que tout le twitter crypto était occupé à critiquer Elon Musk et Tesla pour avoir manipulé le marché, Peter Schiffa en a profité pour réitérer ses réflexions sur Bitcoin et l’écosystème de la crypto-monnaie. Le taureau d’or avait longtemps critiqué les crypto-monnaies pour être une bulle en général. Cette fois, Schiff a souligné que le fait qu’un homme et un tweet puissent exercer une influence aussi massive sur Bitcoin est une indication que l’achat de Bitcoin est plus un pari. Il a dit:

«Si un seul tweet de @elonmusk peut avoir autant d’influence sur le prix du #Bitcoin, comment peut-on sérieusement considérer que c’est de l’argent? Comment Bitcoin peut-il être un actif refuge si un tweet d’un mot vous met en danger? À présent, il devrait être clair que l’achat de Bitcoin est un jeu de hasard et non un investissement. “

Le critique implacable a également souligné qu’il viendra un moment de “je vous l’avais dit” car le prix du Bitcoin a encore un long chemin à parcourir.

Unique mais avec des défauts évidents

Les partisans de Bitcoin peuvent s’opposer à Peter Schiff et à ses efforts inlassables pour battre Bitcoin, mais beaucoup conviennent avec lui que malgré le caractère unique de la monnaie, certains facteurs centralisés peuvent influencer l’action des prix de Bitcoin.la monnaie numérique naissante et la classe d’actifs.

Les nouveaux joueurs sont encouragés à commencer l'extraction de Bitcoin, de préférence en utilisant de l'énergie verte, tandis que beaucoup ont soulevé la question de savoir si les tweets d'Elon Musk peuvent potentiellement être considérés comme une manipulation du marché, car Bitcoin est durement touché à chaque fois.le milliardaire commente sur lui via Twitter.

