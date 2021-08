Comment Bitcoin résout le problème de la réserve de valeur ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Le cadre à partir duquel nous évaluons l’actif doit tenir compte du problème qu’il résout.

Lorsqu’une évaluation d’une entreprise est effectuée, elle se fait en modélisant les flux de trésorerie futurs et en les actualisant à la valeur actuelle dans un modèle de flux de trésorerie actualisés. Fondamentalement, cela repose sur les estimations des flux de trésorerie futurs pour déterminer avec précision quelle devrait être l’évaluation actuelle d’une entreprise. Toutes sortes d’hypothèses doivent être faites pour déterminer avec précision cette concurrence sur le marché – la demande future pour le produit ou le service, et les innovations technologiques, toutes.

Un autre facteur qui doit être pris en compte est la politique monétaire, qui est quelque chose que nous avons vu augmenter largement la valeur des actions en raison d’une politique monétaire plus souple, d’une dette bon marché et d’une réduction des flux de trésorerie futurs. Ainsi, même si un modèle de flux de trésorerie actualisés est gravement défectueux, il peut nous donner un point de départ pour évaluer une entreprise, car des flux de trésorerie fixes y sont associés.

En regardant cela à travers le prisme du bitcoin, il n’a pas de flux de trésorerie fiduciaires, donc essayer de déterminer une évaluation fiduciaire de la même manière que nous le faisons pour une entreprise est totalement erroné. Une meilleure façon de le comprendre est de le regarder à travers le prisme de « Quel problème cela résout-il ? » Non seulement cela élimine les problèmes présentés précédemment dans le modèle de flux de trésorerie actualisés, mais cela donne également un cadre relatif permettant de l’évaluer par rapport à d’autres actifs.

L’une des questions que vous devez vous poser lors de l’évaluation d’un produit est la suivante : « Quel problème résout-il ? » C’est la première question que vous devez vous poser lors de l’évaluation d’un produit ; mais fonctionnellement, cela est plus important lors de l’évaluation d’un actif. Étant donné que le bitcoin est à la fois un produit et un actif, la compréhension de l’adéquation produit/marché est un pilier fondamental pour commencer à déterminer une évaluation en dollars pour celui-ci.

Cela nous amène à répondre à la question. Lorsque vous commencez à descendre la ligne et à regarder les différentes classes d’actifs, la réponse devient claire. Il résout le problème de la réserve de valeur. Mais pas nécessairement de la manière dont on pense généralement qu’elle résout ce problème. La façon dont nous pouvons voir cela dans le monde réel est de regarder d’autres classes d’actifs et de demander « Est-ce que cela résout le problème de la réserve de valeur ? » Ce que nous voyons, c’est qu’aucun autre actif ou classe d’actifs ne le fait, laissant un vide sur le marché (les gens qui veulent un endroit sain pour stocker leur énergie monétaire) et les produits qui résolvent ce problème (plus de détails ci-dessous).

L’or est techniquement une réserve de valeur qui a largement suivi la masse monétaire au cours des dernières décennies, cependant, c’est une réserve de valeur défaillante. La raison pour laquelle c’est une réserve de valeur ratée, c’est que si l’or a suivi l’offre M1, il n’a pas suivi l’immobilier – et les obligations qui soutiennent cet immobilier. Cela est largement dû aux propriétés physiques de l’or qui en font une réserve de valeur médiocre. Le manque d’approvisionnement facilement vérifiable, non vendable et largement centralisé en pratique le rend totalement inapte à stocker de la valeur. Et le marché a déterminé que c’était le cas. L’immobilier a éclipsé l’or à plusieurs reprises car il est devenu fonctionnellement, avec les obligations, la réserve de valeur de facto de la fin du 20e et du début du 21e siècle.

Le marché obligataire servant de réserve de valeur a « fonctionné », au moins dans une certaine mesure, jusqu’à la crise financière de 2008, lorsque les rendements nominaux sont devenus proches de zéro et les rendements réels sont devenus négatifs. Étant donné que les obligations (du Trésor et des agences – et dernièrement même des obligations d’entreprise et de la junk) ne peuvent même pas suivre le rythme de l’inflation, les obligations sont désormais également devenues une réserve de valeur complètement ratée.

L’immobilier serait alors le prochain endroit où chercher une réserve de valeur – et depuis plus de dix ans, il a servi à cet effet. Cependant, l’immobilier (notamment résidentiel) n’a jamais été destiné à servir de réserve de valeur. Parmi les problèmes qui empêchent l’immobilier d’être une réserve de valeur à long terme figurent sa dépendance à l’égard de la politique monétaire (sans l’expansion du crédit et la politique budgétaire qu’il ne peut pas soutenir), les changements démographiques dans les populations (les baby-boomers aux États-Unis détiennent la grande majorité de la valeur immobilière, et les jeunes générations n’ont pas la richesse pour acheter ces maisons à des valeurs record), et la commercialisation dans le temps et dans l’espace (l’immobilier prend du temps à transférer et nécessite plusieurs intermédiaires tiers).

Cela nous laisse avec des actions, et pourquoi nominalement, nous avons vu des évaluations record pour les actions au cours de la dernière décennie et plus. Non pas parce que les actions fournissent une véritable réserve de valeur stable (encore une fois, nous actualisons des flux de trésorerie futurs inconnus pour établir les évaluations ici), mais parce que tout le reste a échoué. Le problème avec les actions est que fonctionnellement les taux ne peuvent pas descendre beaucoup plus bas, ils sont donc sur le point d’être « exploités » en tant que réserve de valeur (ils peuvent continuer à augmenter nominalement si le gouvernement met en œuvre les paiements de revenu de base universel).

En revenant au bitcoin et en essayant de trouver une évaluation en dollars, il résout les problèmes auxquels l’or est confronté (il est plus vendable, résistant à la censure et moins centralisé), tout en étant moins susceptible d’être sujet à manipulation (grâce à la facilité de stocker vos propres clés). Cela nous donne une extrémité très basse sur laquelle nous pouvons dire que nous pourrions évaluer le bitcoin à – et c’est au-dessus de la capitalisation boursière de l’or – 10 000 milliards de dollars.

Encore une fois, cependant, l’or est fonctionnellement une réserve de valeur défaillante, il ne s’agit donc que d’un cadre de départ pour lequel nous définirions une estimation inférieure. Je pense que l’évaluation plus large que nous pouvons utiliser est le marché obligataire. Le marché obligataire mondial se situe entre 130 et 300 milliards de dollars, selon différentes sources/estimations. Par prudence, si nous supposons que le bitcoin résout mieux le problème de la réserve de valeur que les obligations et l’immobilier – et cela est certainement vrai sur une échelle de temps suffisamment longue, car les obligations ont perdu de la valeur réelle depuis plus d’une décennie – alors nous pouvons supposer en toute sécurité qu’il résout le problème. problème de réserve de valeur mieux que le marché obligataire. Par conséquent, une évaluation de 130 000 milliards de dollars est une estimation sûre et prudente pour le cadre d’évaluation de Bitcoin. Cela porterait le prix par pièce à environ 6,5 millions de dollars par pièce, sur la base de la valeur actuelle en dollars américains. C’est sans doute extrêmement prudent, car cela ne tient pas compte du marché des produits dérivés qui est estimé à plus d’un quadrillion de dollars américains.

