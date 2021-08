Comment Bitcoin se prépare à une cassure haussière explosive ⋆ 10z viral

Samedi, Benzinga a réalisé un sondage sur Twitter demandant si les gens pensent Bitcoin (CRYPTO: BTC) atteindrait 50 000 $ ce week-end. Dimanche après-midi, 71 % des personnes interrogées ont choisi « oui ». Bien que Bitcoin puisse avoir besoin de quelques jours pour une consolidation supplémentaire, car la crypto-monnaie apex semble se préparer pour une autre course vers le nord.

Le graphique Bitcoin : Bitcoin s’est installé dans un motif de drapeau de taureau avec le pôle créé entre le 19 et le 20 août et le drapeau entre samedi et dimanche. Si Bitcoin rompt de manière haussière par rapport à la formation, le mouvement mesuré implicite pourrait voir Bitcoin s’échanger d’environ 12,5% au-dessus du niveau de 54 130 $. Le mouvement mesuré d’un motif de drapeau haussier est mesuré en mesurant la longueur du poteau et en ajoutant le même pourcentage ou la même valeur en dollars au prix le plus bas dans le motif de drapeau.

La consolidation dans la formation du drapeau a aidé Bitcoin à refroidir son indice de force relative (RSI) qui approchait le niveau de 70% vendredi. Lorsque le RSI d’une crypto ou d’une action dépasse le niveau de 70%, c’est un signal de vente pour les traders techniques. Lorsque Bitcoin a atteint un RSI de plus de 70 % les 30 juillet, 7 août, 9 août et 13 août, les vendeurs sont entrés et ont abandonné la crypto en consolidation.

Le faible volume de transactions sur Bitcoin indique également que les prix légèrement inférieurs sont une consolidation. Les ours devraient rechercher un volume élevé lors d’un mouvement plus bas pour être sûrs que le rallye est terminé.

Bitcoin se négocie au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de huit jours et de 21 jours, l’EMA de huit jours ayant une tendance au-dessus des 21 jours, qui sont toutes deux des indicateurs haussiers. La crypto se négocie également au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours, ce qui indique que le sentiment général est haussier.

Les taureaux veulent voir un gros volume haussier arriver et briser le Bitcoin de manière haussière du drapeau. La crypto a une résistance supérieure à 48 817 $ et 51 191 $.

Les ours veulent voir un gros volume baissier entrer et laisser tomber la crypto hors du modèle de drapeau et en dessous du support de l’EMA de huit jours. Bitcoin a un support ci-dessous à 44 850 $ et 42 223 $.

