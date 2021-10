Comment BitcoinDay construit des communautés Bitcoin à travers les États-Unis

Visitez l’article original*

L’équipe derrière l’événement BitcoinDay discute de sa mission d’apporter Bitcoin à plus de petites communautés à travers le pays.

Dans cet épisode de « The Bitcoin Magazine Podcast », l’hôte Christian Keroles s’est entretenu avec Edward Weniger et Benjamin Maenner d’AlphaBTC et BitcoinDay.io pour parler de tout ce qu’ils font pour apporter Bitcoin aux petites communautés à travers les États-Unis.

BitcoinDay est une conférence Bitcoin itinérante qui s’est récemment tenue à Omaha, Nebraska et qui arrive à Kansas City dans quelques semaines et est à ne pas manquer.

« Ben et moi sommes tous deux basés à Omaha, et nous avons notre week-end des actionnaires de Berkshire Hathaway chaque année, et donc j’étais un peu frustré à ce sujet et Warren s’accrochant à Bitcoin, alors nous avons décidé de commencer Bitcoin Day », a expliqué Weniger.

Weniger et Maenner ont partagé leur expérience de démarrage et d’exploitation d’une entreprise Bitcoin, pourquoi il est important d’avoir des rencontres partout aux États-Unis, ce qui attire les gens dans Bitcoin et ce qui rend la communauté Bitcoin différente, et bien plus encore.

« Ce NGU altruiste est quelque chose de différent dans la communauté Bitcoin qui nous unit tous », a déclaré Maenner. « Nous sommes tous dans le même bateau et je pense que cela permet une communauté plus souveraine… La communauté est autre chose avec les Bitcoiners, vous savez, tout le monde essaie de s’entraider, de monter de niveau et de continuer à construire. »

