Comment Blockchain peut-il modifier à jamais l’écosystème de l’hébergement Web ?

Alors que Blockchain est généralement liée à la crypto-monnaie, cette technologie décentralisée a un large domaine d’impact qui s’étend au-delà des bitcoins ou de leurs pairs. Des soins de santé à la finance en passant par la banque, de nombreux secteurs, industries et entreprises peuvent bénéficier énormément de l’intégration de la technologie Blockchain dans leurs processus quotidiens.

Cet article examine le potentiel de Blockchain pour transformer le secteur de l’hébergement Web pour le mieux, à la fois pour les fournisseurs et les clients finaux.

Un site Web peut être considéré comme un équivalent numérique de votre magasin physique ou de votre lieu de travail. Grâce à votre site Web, vous gagnez des revenus, établissez des relations commerciales, attirez des clients mondiaux, des acheteurs individuels et institutionnels, et réalisez des ventes.

Pour créer et exécuter un site Web, vous devez acheter un nom de domaine et des services d’hébergement. Bien que vous contrôliez le front-end de votre site, votre back-end est profondément influencé et façonné par votre écosystème d’hébergement. Vous confiez à vos fournisseurs la sécurité de votre site Web, mais un nombre croissant de violations de données et de cyberattaques raconte une autre histoire. Nous ne pouvons pas entièrement blâmer les fournisseurs d’hébergement. C’est le “modèle” actuel d’hébergement Web qui a besoin d’une sérieuse réforme.

Entre autres solutions, Blockchain peut être une option très efficace qui devrait être envisagée. Étant décentralisé et protégé par des hachages cryptographiques, Blockchain promet d’ajouter une nouvelle dimension à la sécurité et aux performances des sites Web. Voici quelques façons dont Blockchain peut être utilisé dans l’industrie de l’hébergement :

Prévention des attaques DDoS

En raison de leur impact plus profond et plus rapide, les attaques DDoS ou par déni de service distribué sont devenues une arme de choix pour les acteurs de la menace. C’est un moyen presque sûr de paralyser complètement les sites Web et de perturber l’environnement numérique. Tout est un jeu de volume – rassemblez le volume et dirigez-le contre les serveurs du site cible. Les bots rendent les choses encore plus accessibles. Pour rester en ligne, la victime doit augmenter de façon exponentielle les ressources informatiques qui coûtent des millions de dollars aux sociétés d’hébergement du monde entier.

Une chose à mentionner ici est que c’est le système de serveur centralisé actuel qui rend les attaques DDoS possibles. Avec l’aide d’un hébergement décentralisé basé sur Blockchain avec des milliers de nœuds distribués, chaque nœud peut héberger une partie spécifique du site. Il empêche efficacement les attaques car il n’y a pas de cible centrale unique à atteindre.

Prévention de la falsification DNS

Le serveur DNS traduit le nom anglais clair dans la barre d’adresse du navigateur des utilisateurs dans un langage informatique, techniquement appelé adresse IP, pour connecter les visiteurs au site Web correspondant qu’ils souhaitent parcourir.

Les attaquants peuvent perturber l’environnement numérique en perturbant ce processus critique de conversion des URL en adresses IP. De telles attaques peuvent être massives à la fois géographiquement et commercialement.

Une solution fiable pour empêcher les attaques DNS consiste à utiliser la plate-forme Blockchain pour stocker, résoudre et mettre à jour les enregistrements DNS. Ce modèle de gestion DNS distribué empêchera les acteurs malveillants de diriger leurs efforts de menace vers un seul serveur DNS. En outre, il fournira également une protection supérieure contre diverses autres attaques associées à la falsification DNS, telles que les attaques de l’homme du milieu et la redirection d’URL vers des ressources malveillantes.

Propriété totale des données

Dans l’écosystème numérique centralisé d’aujourd’hui, nous devons faire confiance aux sites avec nos données sensibles. Ce modèle présente de nombreux défauts, que les utilisateurs ont commencé à découvrir plus récemment. Le manque de bonnes dispositions de sécurité par les fournisseurs peut entraîner de graves violations de données, et les cyber-attaquants peuvent abuser des données volées de multiples façons, allant de la falsification de vos zones numériques sensibles au déverrouillage de vos mots de passe, en passant par l’utilisation abusive de vos identifiants de communication et même la suppression de vos comptes bancaires avec l’aide des numéros de carte de paiement.

De plus, même les fournisseurs utilisent vos données en les vendant à d’autres sociétés, ce qui entraîne des communications de marché ennuyeuses et des demandes de téléchargement d’applications spécifiques. Ils peuvent même extraire vos données pour atteindre vos objectifs commerciaux. Toutes ces choses arrivent sans votre permission.

À l’aide d’un système cryptographique Blockchain, vous pouvez désormais conserver l’entière propriété des données tout en utilisant différentes applications numériques. Le modèle blockchain remplace le stockage centralisé par un stockage distribué sur un vaste réseau. Il permet aux utilisateurs de bénéficier d’un accès exclusif aux données tout en utilisant des applications numériques.

Défendre les cyberattaques avec la combinaison Blockchain-Cloud

L’utilisation du chiffrement de bout en bout peut jouer un rôle essentiel dans la protection des données critiques contre les attaques en transit et également dans la protection de leur intégrité au repos. La distribution peer-to-peer facilite la distribution uniforme des copies Blockchain sur un large éventail de réseaux cloud, offrant une sécurité nettement supérieure contre les violations de données, en particulier par rapport au stockage de données à point unique existant.

Cela ajoutera également une nouvelle dimension à la sécurité basée sur le cryptage, car les données critiques peuvent être déchiquetées en minuscules morceaux avant le cryptage. De plus, tirant parti des caractéristiques décentralisées de la technologie Blockchain, ces petites données peuvent être stockées dans différents nœuds stratégiquement répartis dans différentes zones géographiques. En bref, il ajoute plusieurs autres protections à la technologie basée sur le cryptage pour assurer une sécurité supérieure.

conclusion

Blockchain fonctionne comme une plate-forme décentralisée qui remplace l’autorité centrale par des hachages cryptographiques et des contrats intelligents. Fournit des données étanches et une sécurité des transactions tout en garantissant un accès illimité aux données autorisées. En employant stratégiquement Blockchain dans le secteur de l’hébergement Web, les fournisseurs d’hébergement peuvent garantir une sécurité et des performances supérieures. Dans le même temps, les clients finaux peuvent profiter de fonctionnalités rapides et transparentes tout en conservant un contrôle maximal sur leurs données.

