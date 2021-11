A l’aube des années 80, blonde était l’un des plus grands groupes de la planète. Ils avaient détourné le grand public avec le sans-faute de 1978 Lignes parallèles et consolidé ce succès avec le multi-platine de l’année suivante Mangez au rythme. Cependant, alors que ces titres légendaires montraient que le sextet new-yorkais avait devancé à la fois les scènes punk et new wave, le groupe a pris un départ encore plus radical avec son cinquième album, Autoamerican.

Écoutez Autoamerican sur Apple Music et Spotify.

« Le groupe le plus moderne avec lequel j’ai jamais travaillé »

Incorporant des éléments de jazz, de blues, disco, et l’avant-garde, Autoamerican était encore un succès commercial important (devenant platine des deux côtés de l’Atlantique), mais il a confondu les critiques. Plus comme Le chocest tout aussi ambitieux Sandinista!, Autoamerican a attiré les critiques simplement pour avoir osé embrasser la diversité sonore – quelque chose qui était un élément de l’ADN de Blondie dès le départ.

« Blondie était probablement le groupe le plus moderne avec lequel j’aie jamais travaillé en ce sens qu’il s’est imprégné des influences d’innombrables sources », a déclaré Craig Leon, producteur de Blondie et No Exit, dans une interview de Record Collector en 2019.

« Comme des chansons comme [Parallel Lines’] Dans l’émission « Heart Of Glass », ils étaient comme des échantillonneurs humains lorsqu’il s’agissait d’incorporer des idées, des concepts et des genres, souvent dans une seule chanson. C’est probablement le groupe le plus éclectique avec lequel j’ai jamais travaillé.

« Des choses magiques se sont produites »

« Éclectique » reste le mot d’ordre chez Autoamerican. Marquant la première fois que Blondie quittait son New York natal pour faire un album, les sessions d’enregistrement ont eu lieu à United Western Recorders (qui fait maintenant partie du complexe Ocean Way) à Hollywood, où Les garçons de la plage des parties enregistrées de « Bonnes vibrations ». Pendant leur séjour californien, l’équipe de Debbie Harry a été rejointe par le producteur de Parallel Lines Mike Chapman et l’ingénieur de studio Lenise Bent. Ce dernier rappelle que le groupe et le producteur ont été méticuleux dans leur préparation.

« Ils avaient fait beaucoup de pré-production », a-t-elle déclaré à The Mix en 1999. « Tout le monde était assez préparé au moment où ils sont entrés en studio. Des choses magiques se sont produites, il y avait de la place pour ces choses spontanées, mais la préparation a aidé parce que vous n’aviez pas à penser aux bases.

Blondie a apporté une multitude de nouvelles chansons aux sessions, dont une série – « T-Birds », la cinématique « Angels On The Balcony » et l’agressif et lourd « Walk Like Me » – auraient facilement pu honorer Eat To The Battre. Ailleurs, cependant, le groupe s’est attaqué sans crainte à tout, du cabaret jazzy de « Here’s Looking At You » au disco-funk chatoyant de « Live It Up » et au blues smoochy infusé de noir de « Faces », avec ce dernier mettant en vedette une voix glorieusement enfumée de Harry.

« J’étais sûr que ça allait être un succès »

Deux genres musicaux radicalement disparates, quant à eux, ont fourni les tubes emblématiques de l’album. Blondie avait déjà touché au reggae sur « Die Young, Stay Pretty » de Eat To The Beat, mais à l’instigation du guitariste Chris Stein, ils ont approfondi le riche héritage musical de la Jamaïque pour une reprise ensoleillée et à la corne du ska de 1967 des Paragons. appuyez sur « La marée est haute ».

« C’est moi qui ai choisi ‘The Tide Is High' », a déclaré Stein à The Village Voice en 2008. « C’est la seule chanson [from Autoamerican] J’étais sûr que ça allait être un succès avant – notamment parce qu’il était dit « numéro un » dans le refrain ! »

L’hypothèse de Stein s’est avérée tout à fait correcte lorsque le contagieux « The Tide Is High » – sorti en tant que premier single de l’album, en octobre 1980 – a atteint le sommet du Top 40 britannique et du Billboard Hot 100. Son suivi, « Rapture, ” a également innové. Un hybride hypnotique de disco, de funk et de la scène hip-hop émergente de New York, la chanson présentait un rap prolongé de Debbie Harry, qui a nommé les pionniers du hip-hop Fab Five Freddy et Grandmaster Flash.

« Un esprit aventureux et une composition dynamique »

« Rapture » a également dominé le Billboard Hot 100 et a reçu de nombreux éloges de la critique, mais alors qu’Autoamerican, sorti le 14 novembre 1980, s’est bien comporté dans les charts, il a été accueilli avec des critiques moins que brillantes. De nos jours, les fans de musique avant-gardistes accueilleraient favorablement un disque qui repousse si effrontément les limites, mais, en 1980, les critiques contemporains ont eu du mal à maîtriser ce disque d’une diversité époustouflante, qui s’est terminé par une reprise sincère de « » de Lerner & Loewe. Suivez-moi », de la comédie musicale Camelot.

Divorcé de l’époque, cependant, Autoamerican s’est imposé. Dans une interview sur le site Web de Blondie, le batteur Clem Burke l’a cité avec enthousiasme comme « mon préféré… c’est un album très éclectique », tandis que des critiques rétrospectives telles que Ultimate Classic Rock (« un LP apprécié pour son esprit aventureux et son écriture dynamique ») ont finalement apporté ce joyau au son toujours futuriste aux oreilles exigeantes du 21e siècle.

