Comment Bloom Homie redéfinit la masculinité à Los Angeles ⋆ .

Avant que le COVID-19 ne ravage le monde, Figgy Baby a organisé des conversations bimensuelles entre amis sur des sujets tels que la violence à l’égard des femmes, l’homophobie et la santé mentale.

Le rappeur local, qui utilise les pronoms they / their / them, a surnommé le groupe «Healing Masculinity» et a accueilli «toute personne qui s’identifie à la virilité» dans son appartement de la ville historique de Filipinotown à Los Angeles.

Eric Eztli, poète et professeur d’anglais au lycée, a toujours laissé les rassemblements de bonne humeur. Finalement, il a amené son ami Rudy Torres, photographe et artiste indie-rock.

Désireux de mener ces conversations au-delà de l’appartement de Figgy Baby, Eztli a suggéré de lancer un compte Instagram commun. Ses amis étaient d’accord.

Ils l’ont appelé Bloom Homie. «Cette page est destinée à inspirer d’autres hommes à être doux, courageux, émotifs, véridiques et audacieux», ont-ils écrit dans la légende de leur premier message en février 2019. Au début, seuls quelques adeptes sont arrivés. Puis des centaines. Puis des milliers d’autres.

Et puis la pandémie a frappé. Se réunir en personne à l’appartement de Figgy Baby est devenu impossible, alors le cercle de guérison a migré vers Zoom. Ils craignaient une baisse de la participation. Au début, le groupe a diminué.

Mais avec l’aide des médias sociaux, les fondateurs de Bloom Homie ont réussi à rester à flot. Renforcés par plus de 4500 abonnés sur Instagram, ils se concentrent désormais sur la manière d’amplifier leur portée.

La poésie les a réunis. Il y a quatre ans, Figgy Baby montait sur scène à Alivio Open Mic, une vitrine mensuelle de poètes et de musiciens à Bell.

Eztli, qui a fondé Alivio dans le garage de ses parents en 2013, était assis dans le public, écoutant attentivement le rappeur partageant un poème décrivant le type de père qu’il aimerait être.

Eztli a été transpercé: “Qui est-ce?” il pensait.

Il a approché Figgy Baby après la représentation, et ils ont rapidement forgé un lien. Peu de temps après, Eztli était un habitué de la maison du rappeur.

Eztli, qui est devenu un dénicheur de talents pour les poètes du sud-est de Los Angeles, a également rencontré Torres lors d’une soirée micro ouvert au Cruzita’s Deli à Huntington Park il y a environ quatre ans.

Parce qu’il est musicien, Torres a supposé qu’il jouerait avec sa guitare lorsque le propriétaire du magasin lui a demandé de participer. «Mais quand j’y arrive, je vois une affiche qui dit:« Rudy Torres: poète vedette ». Et je suis, comme quoi?

Il a fouillé frénétiquement dans les notes de son téléphone quelque chose qui «semblait poétique» et a atterri sur une entrée de journal sur son père. Comme Torres l’a lu devant la foule, il a fait de son mieux pour ne pas avoir l’air nerveux.

«J’ai vu Eric debout à l’arrière», dit-il. «Et quand j’ai fini, il est venu vers moi, il m’a confirmé et il m’a invité à son micro ouvert. Cela ne m’était jamais arrivé de ma vie.

Les fondateurs de Bloom Homie apportent cette même énergie à leur compte Instagram, où leur camaraderie se manifeste dans leurs commentaires les uns aux autres.

Certains de leurs messages sont idiots, avec des mèmes qui s’attaquent aux stéréotypes de genre. À d’autres occasions, ils partagent des articles ou des vidéos sur ce qu’ils voient dans les actualités. En mai 2019, par exemple, Eztli a publié une vidéo dénonçant la législation anti-avortement stricte en Alabama, qui rendait l’exécution de la procédure passible de la prison à vie – sans exception pour les victimes de viol.

«Cela va simplement mettre en place une vie tortueuse pour cette personne», a déclaré Eztli dans la vidéo, tenant son fils alors en bas âge dans ses bras.

Figgy Baby, passionné de science-fiction, publie souvent des messages tendres à ses abonnés sous le pseudonyme de «rappeur préféré d’Octavia Butler». Certains d’entre eux se lisent comme des mantras. «Je suis ici avec vous», ont-ils écrit en mars 2021. «Pardonnons-nous chaque jour, apprenons à nous responsabiliser et apprécions le chemin parcouru.»

De temps en temps, les fondateurs de Bloom Homie partagent des expériences profondément personnelles. Un poème qui accompagne l’une des photographies de Torres, intitulé «Ce que tu m’as appris», est particulièrement émouvant. Dans ce document, le natif de l’Est de Los Angeles revisite le poème qu’il a lu la nuit où il a rencontré Eztli, examinant sa relation avec son père et réfléchissant à ce qu’il a appris.

«C’était dans les respirations lourdes que vous avez prises et les mains que vous avez levées vers ma mère», lit-on dans le poème. «C’était dans la voix maniaque que j’ai entendue alors qu’elle prenait tout en larmes. C’était dans la nuit que je me suis caché derrière ma commode, tenant mes sœurs contre moi pendant que les flics venaient et vous tiraient au sol. C’était dans le silence dans l’air qui a suivi.

«Je me souviens encore de m’être caché derrière cette commode avec mes sœurs, de pleurer et d’entendre ma mère crier», a déclaré Torres au Times. «Et à ce moment-là, quand j’avais environ 8 ans, cela a changé toute ma vision des hommes, de la violence et de l’amour.

«En grandissant, je n’arrêtais pas de me dire que je ne ferais jamais subir ça à une personne, alors j’ai toujours navigué dans mes relations avec prudence, intention et respect – du moins c’est ce que je pensais.

«Mais ensuite, j’ai commencé à écrire de la poésie. J’ai commencé à suivre une thérapie. Et quand j’ai commencé à faire ce travail de guérison, j’ai réalisé que je faisais la même chose que mon père ferait. Je perpétuais ces comportements dans mes relations, non pas physiquement, mais émotionnellement. J’ai reconnu le modèle. J’ai été maltraité émotionnellement, mais je l’ai aussi fait en retour. Et quand j’ai finalement vu ça, je me suis dit: “ Je dois arrêter ça. ” Donc plus de thérapie, plus de poésie. Et honnêtement, c’est la poésie qui m’a sauvé. C’est pourquoi j’ai publié ce que j’ai écrit, au cas où d’autres ressentiraient la même chose.

Pour se protéger mutuellement du COVID-19, qui a ravagé les quartiers noirs et latinos de Los Angeles, Figgy Baby a choisi de faire les sessions «Healing Masculinity» sur Zoom. Au départ, ils ont pleuré la perte de relations en personne. Puis ils ont vu le potentiel de la plateforme.

Au lieu de rassemblements bimensuels avec une poignée de personnes blotties dans leur appartement, Figgy Baby organise désormais des réunions en ligne hebdomadaires avec jusqu’à 25 participants de tout le comté de LA – y compris Cerritos, El Sereno, East LA, Los Feliz, Santa Clarita, South LA, Van Nuys et Whitter. En fait, les gens se connectent maintenant régulièrement d’aussi loin au nord qu’Oakland, avec quelques participants du Midwest, du sud et de la côte est.

Ils se réunissent tous les mardis à 19 h pour des séances de deux heures. Parfois, quand il y a beaucoup à discuter, le cercle de guérison peut durer longtemps. Lorsque cela se produit, les participants de la côte Est restent sur place, même si pour eux il est bien passé minuit.

Figgy Baby chérit cette excroissance induite par la pandémie. Ils ont contacté des participants en dehors de la Californie pour discuter de la possibilité de devenir des facilitateurs. Une fois que les gens peuvent se rassembler en personne en toute sécurité, ils adoreront voir ces participants diriger leurs propres groupes locaux.

Le rappeur Figgy Baby dirige un «cercle de guérison» sur Zoom depuis leur appartement de Los Angeles.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

L’accessibilité est au cœur de la mission Bloom Homie. Bien que les fondateurs soient tous des diplômés universitaires – diplômés de Brown, de Cal State Long Beach et du Hampshire College -, ils visent à atteindre des personnes de tous horizons.

«Nous essayons de rendre cela acceptable pour tout le monde», a déclaré Torres. «Tout le monde n’a pas la possibilité de suivre des cours sur les femmes ou les études de genre dans une université.»

«Appeler» au lieu de «crier» »fait partie de cet effort, a déclaré Figgy Baby. «Personne n’est né en connaissant des termes comme« le patriarcat »ou« la masculinité toxique », alors quand des questions à ce sujet se posent, je suis heureux de vous expliquer.”

«Nadie sale regañado (Personne ne sort grondé)», a ajouté Eztli, qui soutient que la discorde peut être une opportunité d’apprentissage et de compréhension mutuelle.

Bien sûr, les interactions sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours fluides. Les fondateurs de Bloom Homie entendent parfois des personnes qui ne sont pas trop satisfaites de leur travail, le plus souvent des hommes.

Par exemple, après qu’Eztli ait posté: «Hommes, ne vous laissez pas tromper par les formes patriarcales. Votre caractère a plus de valeur que l’argent que vous avez », ont pesé les détracteurs. Certaines femmes ont reproché aux femmes de« fétichiser les hommes avec de l’argent »; d’autres ont insulté Eztli directement. Lorsque de telles interactions se produisent, le trio doit évaluer si cela vaut la peine de s’engager.

Si un contrarian “est prêt à avoir une conversation mature, nous sommes là pour cela”, a déclaré Eztli. «Mais si quelqu’un veut être impoli et dégradant, alors non. Je ne vais pas me disputer avec tous ces gars aux États-Unis. »

Pour Rudy Torres, cofondateur de Bloom Homie, la poésie a été une source de guérison.

(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Pour d’autres, les messages Bloom Homie ont été transformateurs.

«Je viens d’un groupe de personnes plus âgé et plus« traditionnel », donc tout cela est nouveau pour moi et bon à apprendre», a écrit un adepte dans la section des commentaires dans un article sur le langage trans-inclusif.

«C’est tellement réel», a commenté un autre adepte après que Bloom Homie ait partagé un article du Washington Post intitulé «No Game Days. Pas de barres. La pandémie oblige les hommes à se rendre compte qu’ils ont besoin d’amitiés plus profondes. »

«En tant que jeune homme», a-t-il ajouté, «j’ai réalisé que… la seule fois où je parlais de mes sentiments avec mes amis, c’était quand nous étions saouls et que nous nous levions tard… Quand j’ai découvert que ma femme était enceinte, la première chose que j’ai a été de démarrer une chaîne de messagerie avec mes amis. Cela a joué un rôle déterminant dans ma santé mentale. Il a ensuite demandé s’il pouvait rejoindre le cercle de guérison de Figgy Baby.

Pour s’appuyer sur ce qu’il a créé, Bloom Homie s’est associé à des organisations partageant les mêmes idées, notamment le East Los Angeles Women’s Center, qui propose un programme de 12 semaines aux pères qui souhaitent entretenir des relations saines avec leurs proches. En raison de son expérience de travail avec les jeunes, Eztli organise des réunions semblables à «Healing Masculinity» pour les élèves du secondaire à A Place Called Home, une organisation à but non lucratif basée au centre-sud de Los Angeles.

Il s’est également associé à Latinx Parenting, une plateforme qui promeut la garde d’enfants non violents. Ensemble, ils ont co-organisé un club de lecture sur «All About Love», un texte de la militante féministe noire Bell Hooks.

«Je recommande ce livre très passionnément à tous les hommes que je rencontre maintenant», a déclaré Eztli. «Je suis, genre ‘Mec, lis-le. Cela vous fera penser à votre enfance, à vos parents, à qui vous allez être. ”

Réfléchir sur le passé compte pour les fondateurs de Bloom Homie. En revenant sur son éducation, Eztli a rappelé que tout ce qu’on lui avait appris sur l’interaction avec le sexe opposé était «respeta a las mujeres».

«Mais, par exemple, que veut dire« respect des femmes »?» Il a demandé. «À quoi cela ressemble-t-il au jour le jour? Et qu’en est-il lorsque nous sommes rejetés? »

Figgy Baby, qui a été inspiré pour lancer le cercle de guérison au début du mouvement #MeToo, pense qu’il est crucial de découvrir les façons dont le sexisme est nocif pour tous.

«Une partie de cela était de reconnaître ma propre participation à cette toxicité, les façons dont j’ai infligé du mal à d’autres personnes dans ma vie», ont-ils déclaré au Times. “Mais le patriarcat n’est certainement pas bon pour les hommes non plus.”

L’épouse d’Eztli, Jennifer Barajas (aucun lien avec l’écrivain), soutient la mission de Bloom Homie et apprécie particulièrement le fait qu’elle offre un espace pour réimaginer la parentalité.

«Lorsque nous avons décidé de tomber enceinte», a-t-elle déclaré, «l’une des premières choses sur lesquelles nous nous sommes mis d’accord était que nous ne perpétuerions pas les normes de genre.»

Pour leur tout-petit, Elías, dit-elle, cela signifie qu’ils sont «vraiment conscients de lui permettre d’être bouleversé et de pleurer et de s’assurer que nous ne disons pas:« Les garçons ne jouent pas avec les Barbies »ou quoi que ce soit. Nous voulons éliminer complètement cette langue dans notre cheminement vers la parentalité.

Rencontrer Eztli, a ajouté Barajas, l’a également obligée à remettre en question ses propres idées préconçues sur la masculinité.

Le couple s’est croisé pour la première fois il y a environ huit ans, alors que des étudiants protestaient contre l’entreprise agrochimique Monsanto. «Et au début, je me suis dit:« Qui est ce gars, et pourquoi parle-t-il toujours de ses sentiments? », A-t-elle dit.

Au milieu de la pandémie, Eztli et Figgy Baby ont également lancé un podcast, «Get Ya Boi», une ramification qu’ils ont eu du mal à suivre.

Les fondateurs sont tous assez maigres, jonglant avec les carrières et les obligations familiales. L’un de leurs proches a été hospitalisé l’hiver dernier après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, alors ils continuent à jouer en toute sécurité et à se rencontrer en ligne.

Pourtant, ils sont engagés dans le travail.

“C’est un travail d’amour”, a déclaré Eztli, “mais c’est un type d’amour de cloche, pas ce truc de conte de fées ringard.

«Elle dit à peu près que l’amour est notre engagement envers la croissance spirituelle des gens dans nos vies. Et je veux être autant que je peux.

