Comment bloquer des artistes sur Spotify et d’autres plateformes de streaming

Alors que la réaction contre Travis Scott se transforme en boycott, les utilisateurs de Spotify trouvent comment bloquer certains artistes. Et oui, il est possible de bloquer des artistes sur Spotify et la plupart des autres plateformes de musique en streaming — voici comment.

Vous en avez marre d’entendre un artiste en particulier dans vos playlists ? Pas envie de soutenir un artiste en boostant ses streams ? Alors qu’un boycott commence à bouillonner sur les plateformes de streaming contre Travis Scott, nous avons décidé d’examiner comment bloquer les artistes sur Spotify et d’autres services de streaming musical.

On ne sait pas à quel point le boycott du streaming de Travis Scott prendra de l’ampleur, bien que les rapports et l’activité en ligne montrent qu’il y a une certaine traction sur ce mouvement. D’autres défendent le rappeur, du moins jusqu’à ce que plus d’informations soient rendues publiques. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous choisissez de bloquer un artiste, la plupart des services de streaming musical prennent en charge cette fonctionnalité. Il est possible de bloquer les flux d’artistes et ils n’apparaîtront plus dans les playlists et ne seront plus suggérés par les algorithmes de l’application.

Cependant, si vous allez sur la page des artistes, vous pouvez toujours jouer la musique de l’artiste. Alors plongeons-nous – voici comment bloquer des artistes sur Spotify et d’autres services de streaming musical.

Comment bloquer des artistes sur Spotify Accédez à la page d’accueil de l’artiste.Cliquez sur le menu à trois points.Choisissez « Ne pas jouer cet artiste ». Répétez l’opération pour chaque artiste que vous souhaitez bloquer.

La fonction de blocage des artistes de Spotify est la plus robuste à part Deezer. Deezer a en fait des paramètres pour bloquer complètement les artistes.

Comment bloquer des artistes sur Deezer

Tous les utilisateurs du niveau Deezer peuvent choisir de bloquer un artiste sur leur compte. Voici comment bloquer un artiste sur Deezer.

Tout en écoutant de la musique, sélectionnez l’emoji « Malheureux ». Un menu apparaîtra. Vous pouvez choisir « Ne recommande pas cette piste‘ ou ‘Je ne recommande pas cet artiste.« Le joueur tiendra compte de votre décision.

Vous pouvez également gérer vos exclusions sur le site Deezer.

Comment bloquer des artistes sur Pandora

Les stations de radio personnalisées de Pandora sont idéales pour trouver la musique que vous aimez. Mais obtenir de la musique que vous ne voulez pas entendre en dehors de la rotation est beaucoup plus difficile. Vous pouvez voter contre l’artiste et la chanson lorsqu’elle apparaît, mais cela ne bloque pas les artistes sur Pandora. Cela réduit la fréquence à laquelle cet artiste apparaît sur les stations de radio.

Comment bloquer des artistes sur YouTube Music

YouTube Music n’offre pas la possibilité de bloquer ou de filtrer les artistes des listes de lecture ou des recommandations de radio.

Comment bloquer des artistes sur Apple Music

Vous ne pouvez pas non plus bloquer directement un artiste sur Apple Music. Vous pouvez voter pour « aimer » ou « ne pas aimer » des chansons dans Apple Music. L’algorithme tiendra compte de ces préférences lors de la création de listes de lecture en fonction de votre historique d’écoute. Mais encore une fois, cela vous oblige à « détester » plusieurs chansons, tout comme Pandora.

Comment bloquer les artistes sur Tidal

Tidal vous permet de bloquer un artiste des listes de lecture radio Artist et Track. Voici comment:

Visitez le profil Tidal des artistes. Appuyez sur le bouton radio à côté de leur nom. Appuyez sur l’une de leurs chansons. Appuyez ensuite sur le bouton de blocage en bas de » En cours de lecture « .