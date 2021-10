Comment bloquer la publicité sur Android en étant root et sans être root | La technologie

Si quelque chose est clair, c’est que personne n’aime que les publicités gâchent l’affichage de ce que nous avons sur le smartphone. Nous convenons que les publicités sont nécessaires pour que de nombreux endroits du réseau survivent, mais ce n’est pas une excuse pour qu’elles soient parfois vraiment ennuyeuses. Voyons comment nous pouvons les éviter que votre terminal Android soit root ou non.

Il y a des publicités dans tous les médias audiovisuels aujourd’hui, mais il est vrai que dans plusieurs d’entre eux, nous ne pouvons pas les contrôler, ce qui fait que, à de nombreuses reprises, nous pouvons même nous mettre en colère. Qui n’a pas commencé les publicités alors que ce film intéressant est sur le point de se terminer ?

C’est l’une des raisons pour lesquelles les plateformes de contenu en streaming telles que Netflix ou Apple TV connaissent un tel succès, car nous profitons de tout leur contenu sans publicité.

Mais il existe des appareils, tels que notre ordinateur ou notre smartphone Android, sur lesquels nous avons la possibilité de contrôler que ces publicités ne gâchent pas ce que nous voyons. Par conséquent, en ce moment, nous vous laissons plusieurs alternatives pour supprimer les publicités, aussi bien pour ceux qui ont des racines que pour ceux qui n’en ont pas.

Façons de bloquer la publicité :

AdLock

AdLock est l’un des meilleurs logiciels dont nous disposons actuellement pour garantir que les publicités n’apparaissent pas sur notre Android.

Il est capable de filtrer pop-ups, bannières ou pop-upsVous pouvez même choisir le thème que nous voulons bloquer, au cas où il y aurait quelque chose que nous ne voudrions pas spécifiquement voir. Les sites HTTP peuvent également être bloqués, juste au cas où nous ne voudrions pas accéder à nouveau à un certain site Web. Pister logiciels espions ou bogues à partir d’Internet qui peuvent recueillir des renseignements personnels.

Les Les annonces qui apparaissent seront filtrées par AdLock, donnant la même chose si c’est dans le navigateur Google Chrome ou si nous sommes au milieu d’un appel vidéo Skype.

Mais cela nous protège aussi de Les sites Web malveillants, contrôler le trafic entrant à partir d’Internet et est capable de vérifier tout type de lien que quelqu’un nous envoie avant d’entrer.

Se référant à l’interface vous dit qu’elle est assez facile à utiliser et qu’il ne faudra pas une longue période d’adaptation pour savoir travailler avec toutes les options que nous offre ce logiciel.

AdGuard

AdGuard est capable de supprimer toutes les annonces sur Android. Cela inclut les publicités au sein des applications, de type vidéo, dans les navigateurs, les jeux ou tout autre type de situation au sein du système d’exploitation Google.

Nous pouvons adopter un tas de filtres à notre goût pour que l’expérience soit la plus proche possible de ce que nous aimons.

Mais tout ce qu’offre AdGuard n’y reste pas, car protège nos données personnelles et ceux qui peuvent être sensibles, de tout type de tracker ou de système pour les voler.

Économiser le trafic réseau en bloquant les publicités, ce qui se traduit par une vitesse de connexion plus élevée et le meilleur de tous, tout ce qu’il fait est contrôlé par nous.

À tout ce que nous unissons que nous pouvons données de contrôle que les applications transfèrent, rendant une certaine application incapable d’accéder à Internet si nous ne le voulons pas. Nous pouvons aussi gérer les applications au moyen de statistiques que ce logiciel vous présente ou permet à l’un des les programmes mobiles sont exclus de toute action AdGuard.

AdAway

AdAway est le meilleur logiciel si vous avez root sur votre appareil Android. Évidemment, vous pourrez également l’installer si vous n’êtes pas root, mais, comme vous le supposez, vous perdez pas mal de fonctionnalités extrêmement intéressantes.

Il a une liste des réseaux annoncés et utilise un fichier hosts pour bloquer les noms d’hôtes de ce système publicitaire, en les redirigeant, de telle sorte qu’à la fin les demandes d’annonces ne vont nulle part et on ne les voit pas.

Il est capable de bloquer toutes sortes de publicités, à la fois celles qui apparaissent dans l’un des principaux navigateurs du moment pour Android et même si ladite publicité est lancé par une application, du type qui est. Ce logiciel est capable de le bloquer et nous ne le verrons pas.

C’est une application qui a trois sources avec plus de 90 000 hôtes chacune (régulièrement mis à jour), le filtrage des publicités est donc extrêmement efficace. Nous pouvons nous-mêmes pouvoir ajouter des lieux dans lesquels nous ne voulons pas entrer pour que le temps lui-même ne nous laisse pas entrer.

Nous sommes confrontés à un logiciel gratuit, qui est open source et a une vitesse de développement très élevée, donc le niveau de mises à jour est très bon.

Blokada

Blokada est un bloqueur de publicités très efficace et il est également open source comme AdAway, donc son niveau de mises à jour est excellent.

Il est capable de bloquer les deux publicités dans n’importe quel navigateur, tel que Firefox, même dans n’importe quelle application qui souhaite également nous montrer de la publicité.

Ce bloqueur a un liste complète, compilée à partir d’autres tels que DuckDuckGo Tracker Radar, AdAway, Energized et plusieurs autres. Grâce à cette grande base de données, vous pouvez bloquer les publicités, les trackers, les sites de phishing, les serveurs de logiciels malveillants et bien plus encore de manière très efficace.

Blokada peut être téléchargé à partir du Google Play Store, mais cette version manque de nombreuses fonctionnalités en raison des règles strictes de cette boutique d’applications, donc Nous vous recommandons de le télécharger sur le site officiel.

Utiliser Android

La dernière façon que nous allons vous montrer est d’utiliser Android, sans aucune application supplémentaire. Il faut être clair que ce formulaire ne fonctionne qu’avec les terminaux qui ont Android 9 Pie ou supérieur.

Ce que nous allons faire, c’est changer le fournisseur DNS privé du service de blocage des publicités. Pour ce faire, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous entrons dans le Paramètres depuis l’appareil Android. Ensuite, nous recherchons l’une de ces trois options, car cela dépend de la couche de personnalisation que nous avons sur notre mobile Android : Plus de paramètres de connexion, Plus de connexions ou Paramètres avancés. Ensuite, nous devons cliquer sur DNS privé et entrez. Dans le menu qui sort nous choisissons la dernière option appelée Configurer le DNS privé et là on écrit : dns.adguard.com ou us.adhole.org Ensuite, nous sauvegardons simplement.

À partir de ce moment, vous ne verrez plus aucune bannière publicitaire ou publicité dans les navigateurs Web que nous utilisons sur notre mobile Android.

C’est un moyen très simple et sans avoir à télécharger un programme ou à le configurer, bien que certaines publicités, telles que celles des applications, puissent être moins efficaces.

La vérité est maintenant que vous devez être ceux qui essaient les moyens que nous vous avons indiqués pour éviter de subir les désagréments de la publicité sur votre mobile Android, en choisissant celui qui vous convient le mieux. Et une fois que vous vous êtes décidé, ce serait une bonne idée de nous le dire sur nos réseaux sociaux.