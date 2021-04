Comment bloquer l’accès Internet à partir d’une application Android pour enregistrer des données et augmenter la sécurité | La technologie

La plupart des applications que nous téléchargeons sur le téléphone nécessitent une connexion Internet et peuvent consommer notre débit de données même lorsque nous ne l’utilisons pas.

Chaque application utilise les données mobiles différemment, il est donc important de savoir si l’on épuise les données que vous avez contractées pour pouvoir les désactiver ou les bloquer temporairement. De cette façon, vous pouvez économiser et enregistrer des données pour d’autres applications que vous utilisez plus fréquemment.

Il n’est pas agréable de trouver un SMS de votre opérateur ou une notification en milieu de mois indiquant que vous avez consommé la plupart de vos données et le reste du mois à survivre avec une dépense supplémentaire sur la facture. Pour éviter ces situations, vous avez plusieurs options à l’intérieur et à l’extérieur des paramètres de votre smartphone.

Pour commencer nous vous conseillons limiter les dépenses de données afin que vous ne soyez pas pris par surprise. La plupart des téléphones permettent d’appliquer une limite dans la section de Utilisation des données au Paramètres de sorte que lorsque vous l’atteignez, vous nous envoyez une notification ou appliquez une sauvegarde automatique. De cette façon, vous n’aurez pas de frayeur inutile si vous oubliez d’utiliser une connexion WiFi ou si une application vous joue un tour.

L’utilisation et le passage du temps pèsent sur les performances de votre mobile. Nous avons compilé quelques astuces pour accélérer le fonctionnement de l’appareil et le rendre à nouveau comme neuf.

Bloquer l’accès Internet dans les paramètres

Si avec cette limite vous détectez que votre consommation est excessive pour le peu d’utilisation que vous faites du téléphone, il est possible que le problème soit une application en arrière-plan. Vérifiez la quantité de données dépensée par chaque application pour localiser celles qui vous coûtent trop cher et les limiter.

Entrez les paramètres et entrez Utilisation des données mobiles. Vous aurez une liste des applications qui ont consommé le plus de données. Si vous n’en utilisez pas un en particulier et que vous souhaitez le bloquer, recherchez la section de Applications dans Paramètres (Ces étapes sont pour les mobiles avec Android version 10 et ultérieure) Sélectionnez l’application et cliquez sur “Données mobiles“(Selon la version d’Android ou le fabricant du mobile, les sections peuvent être appelées différemment) Désactiver la fonction Autoriser l’utilisation des données en arrière-plan.

L’application ne pourra plus consommer Internet, pas même la connexion WiFià moins que vous ne commenciez à l’utiliser activement. Gardez à l’esprit que cette fonction permet aux applications de fonctionner en permanence, même si vous ne l’utilisez pas, pour recevoir des messages tels que des e-mails. Si vous les désactivez, vous ne saurez pas qu’un e-mail est arrivé tant que vous n’aurez pas ouvert l’application et la consulter.

Autres options

Si cette fonctionnalité ne vous convainc pas, certaines applications tierces offrent plus de fonctionnalités que les paramètres Android standard. Un exemple est l’application NestGuard que vous pouvez trouver dans le Google Play Store.

C’est une application gratuite qui sert de pare-feu entre vos données et les applications que vous avez installées sur votre mobile. Avec lui, vous pouvez indiquer indépendamment les applications que vous ne souhaitez pas connecter au réseau WiFi ou à votre connexion Internet de données.

Nest Guard est une application facile à utiliser, mais est en développement, il est donc important de faire attention aux éventuels défauts que nous trouvons. Il est toujours conseillé de consulter plusieurs options avant de parier sur une application tierce qui peut être dangereuse pour la sécurité de notre appareil.