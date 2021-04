Ces derniers mois, Google a fait un peu l’actualité et a bouleversé l’espace du navigateur en annonçant qu’il s’éloignait de la technologie de suivi traditionnelle des cookies Web et s’orientait vers une nouvelle option appelée FLoC. FLoC signifie Federated Learning of Cohorts, et il prétend regrouper de manière anonyme les personnes en groupes d’intérêt pour leur proposer des publicités en fonction des groupes dans lesquels ils appartiennent, plutôt que de leurs identifiants d’annonces individuels uniques. Cela sonne bien en théorie, et notre propre Jerry Hildenbrand a expliqué dans le podcast AC pourquoi il pense que c’est une bonne décision pour Google et les utilisateurs. Cependant, de nombreux navigateurs Web concurrents utilisant Chromium ne sont pas aussi ravis, pas plus que de nombreux utilisateurs. Google a récemment commencé à tester cette nouvelle méthode, mais on ne sait pas qui est impliqué dans la phase de test. Si vous ne voulez pas être pris dans ces tests, voici comment vous pouvez bloquer le nouveau suivi Web FLoC de Google – du moins, pour le moment.

Comment bloquer le nouveau suivi Web FLoC de Google sur le bureau

Ouvrez le Google Chrome navigateur depuis votre bureau. Cliquez sur Chrome menu (trois points) dans le coin supérieur droit du navigateur.

Cliquer sur Paramètres.

Cliquer sur Confidentialité et sécurité dans le menu latéral.

Cliquer sur Cookies et autres données du site.

Cliquez pour basculer Bloquer les cookies tiers mise en marche.

Comment bloquer le nouveau suivi Web FLoC de Google sur mobile

Ouvrez le Google Application Chrome. Appuyez sur le menu (trois points) dans le coin supérieur droit de l’application. Appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur Paramètres du site.

Source: Android Central Tapez sur Biscuits.

Appuyez pour basculer Bloquer les cookies tiers mise en marche.

Le blocage des cookies tiers signifie que les sites ne peuvent pas utiliser votre activité de navigation pour vous cibler des publicités. Les cookies tiers et FLoC sont des technologies différentes, mais selon de nombreux rapports, en activant ce paramètre, vous dites également à Google que vous ne voulez pas être inclus dans les tests de FLoC de l’entreprise. Une fois que FLoC sera déployé auprès d’un public plus large, Google a indiqué qu’il fournirait également un bouton de désactivation ou une bascule spécifique, mais pour le moment, cela devrait vous empêcher de passer à la phase de test.

Notez que cela fonctionne sur les applications Chrome Android et iOS, ainsi que sur toutes les versions de bureau de Chrome, y compris Windows, macOS, Linux, et sur les meilleurs Chromebooks avec Chrome OS.

