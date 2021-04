Comment bloquer le suivi des applications iPhone dans iOS 14

iOS 14.5 – qui arrive dans quelques heures – est livré avec une foule de nouvelles fonctionnalités, et l’une d’entre elles est que les applications doivent demander une autorisation avant de pouvoir vous suivre. Parallèlement à cela, vous avez un contrôle total pour autoriser ou bloquer le suivi des applications iPhone, lisez la suite pour savoir comment cela fonctionne.

Les applications capables de vous suivre sur le Web et d’autres applications sont très courantes et, dans de nombreux cas, peuvent être inoffensives. Cependant, il existe des exemples où le suivi des applications est abusé. Dans un rapport du Washington Post, 5400 applications iPhone utilisaient des trackers et, dans certains exemples, envoyaient des données personnelles telles que les numéros de téléphone et l’emplacement des utilisateurs à des sociétés de recherche et de marketing tierces.

Avec iOS 14.5, Apple obligera les applications à obtenir l’approbation des utilisateurs pour utiliser des trackers. Les utilisateurs ont maintenant un contrôle total avec le dernier système d’exploitation pour bloquer complètement le suivi des applications iPhone.

Comment autoriser / bloquer le suivi des applications iPhone

Gardez à l’esprit que certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement sans la possibilité d’utiliser des trackers. Vous pouvez autoriser / bloquer le suivi des applications iPhone de deux manières.

Lorsque vous ouvrez une application dans iOS 14.5 pour la première fois et qu’elle souhaite vous suivre, vous verrez une invite comme celle-ci:



Si vous autorisez le suivi d’une application, celle-ci apparaîtra dans vos paramètres de suivi que vous pouvez gérer à tout moment. Voici où trouver cela:

Sur votre iPhone, dirigez-vous vers Paramètres

Balayez vers le bas et appuyez sur Intimité

Choisir Suivi en haut Le paramètre par défaut autorise les applications à demander l’autorisation de vous suivre. Désactivez-le pour empêcher les applications de vous demander de vous suivre. Choisissez «Demander aux applications d’arrêter le suivi» ou «Autoriser les applications à continuer le suivi» pour vous J’ai déjà approuvé Si / quand vous autorisez une application à vous suivre, vous en verrez une liste sous Confidentialité> Paramètres de suivi Vous pouvez bloquer le suivi à tout moment pour des applications individuelles en appuyant sur le bouton à côté.

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de moyen rapide d’autoriser le suivi d’une application si vous avez dit «Demander à l’application de ne pas suivre» avec l’invite initiale. Cependant, vous pouvez supprimer et télécharger à nouveau l’application et vous devriez obtenir à nouveau l’invite de suivi.

