Comment bloquer les appels sur mobile et fixe | La technologie

Quelque chose dont nous souffrons tous presque constamment, ce sont des appels destinés à nous vendre quelque chose, à faire de la publicité pour n’importe quoi et parfois ils se révèlent même être des tentatives d’escroquerie. Pour résoudre toutes ces situations agaçantes, il n’y a pas de meilleur moyen que de savoir bloquer les appels aussi bien sur son mobile que sur le fixe.

Lorsqu’il s’agit de bloquer les appels, nous pouvons être précis, c’est-à-dire supprimer l’accès au numéro ou, à l’inverse, nous pouvons effectuer cette tâche pour tous les appels qui atteignent notre appareil. C’est déjà le choix de chacun.

De toute évidence, bloquer tous les appels est quelque chose de plus radical, mais parfois nous n’avons peut-être pas le choix, par exemple, si nous voulons nous concentrer sur l’étude et qu’ils reçoivent simplement des appels.

Tout ce que nous faisons peut être inversé, donc si nous bloquons tous les appels pendant un certain temps, une fois que nous aurons décidé, nous pourrons à nouveau les recevoir sans problème.

Voyons quels sont les moyens de bloquer les appels sur les différents types d’appareils dont nous disposons aujourd’hui pour recevoir ce type de communication.

Bloquer les appels depuis un mobile Android

Si nous avons un téléphone mobile avec le système d’exploitation Android, nous avons des moyens de nous assurer que nous ne sommes pas dérangés par des appels dont nous ne voulons pas.

Ces fonctions, comment pourrait-il en être autrement, peuvent être activées ou désactivées au goût et aux besoins de chacun.

Dans Android, plusieurs possibilités s’offrent à nous pour restreindre les appels, car nous pouvons bloquer ceux qui proviennent de nombres inconnus, bloquer un numéro spécifique ou faire quoi aucun appel n’est venu à notre terminal.

Nous ferons tout depuis l’application Téléphone ou à partir de l’Agenda dans certains terminaux. Évidemment, selon le téléphone que nous avons, la situation peut varier légèrement en raison de la couche de personnalisation dont il dispose.

Nous ouvrons le Application de téléphone terminal, c’est-à-dire celui sur lequel on appuie toujours pour appeler. Ensuite, nous cliquons sur les trois points qui apparaissent dans le coin supérieur droit de notre écran pour aller à Règles de filtrage. Une fois à l’intérieur, nous devons cliquer sur Règles de filtrage des appels.

C’est maintenant que nous allons examiner les différentes options dont nous disposons pour bloquer différents types d’appels.

C’est une très bonne chose de pouvoir choisir plusieurs formes de blocage, car chacune utilisera alors celle qui lui convient le mieux.

Bloquer tous les appels: dans ce cas, ce qu’il effectue, c’est le blocage de tout appel passé vers notre mobile, à l’exception des numéros que nous avons dans notre liste de confiance. Filtrer les numéros inconnus: si nous activons ce filtre, tous les appels dont le numéro de téléphone est inconnu seront rejetés. Filtrer le numéro privé / détenu: dans ce cas, tout numéro privé ou n’apparaissant pas ne pourra pas non plus nous appeler.

De plus, Android nous permet de bloquer les appels provenant de numéros spécifiques. Par exemple, si nous avons un numéro de téléphone qui nous appelle en continu, en faisant des blagues ou simplement en appelant en appelant, nous pourrons toujours le bloquer, mais pour cela nous devons le mettre dans notre Liste noire ou alors Liste de blocage.

Pour utiliser la liste de blocage, nous devons revenir à l’écran de Règles de filtrage et nous verrons comment il y a une section spécifique pour cette liste. Si nous allons à l’intérieur, il indiquera le numéros qui ont été précédemment bloqués, s’il y en a un, en plus d’un bouton ajouter en bas.

Si nous cliquons sur Ajouter, nous pouvons incorporer différentes manières de bloquer, telles que :

Ajouter manuellement: c’est-à-dire mettre le numéro de téléphone nous-mêmes. Préfixe de filtre: Les téléphones avec ce préfixe seront bloqués. Ajouter à partir des contacts: nous ajouterons nos contacts à la liste noire. Ajouter à partir d’appels: dans ce cas, nous pouvons bloquer les numéros qui nous ont appelés. Ajouter à partir des messages: Si un numéro indésirable nous a envoyé un message, c’est ici qu’il faut le bloquer.

Bloquer les appels depuis un mobile iOS

Si nous devons bloquer un contact pour qu’il ne puisse plus nous rappeler sur l’iPhone, nous pourrons également l’obtenir.

Nous les ajouterons à une sorte de liste noire et de cette façon, ils ne pourront pas nous contacter quel que soit le nombre d’appels.

Allons au Application de téléphone. A ce moment nous ouvrons le L ‘agenda. Maintenant, nous allons au contact que nous voulons arrêter de nous appeler et cliquez sur le icône d’information. Nous faisons défiler vers le bas jusqu’à ce que nous puissions cliquer sur Bloquer ce contact.

Bloquer les appels depuis un poste fixe

La chose normale à faire pour bloquer un numéro sur la ligne fixe est parler à l’opérateur et indiquer les données précises afin qu’elles bloquent l’option d’appels.

D’autre part, il existe également des cas dans lesquels cette tâche peut être effectuée sans avoir à appeler, mais au lieu de cela, en application ou partie cliente du Web de l’opérateur lui-même, nous avons la possibilité de mettre certains numéros sur une liste par laquelle ils ne peuvent pas nous appeler.

Il y a aussi une option qui est intéressante, mais cela dépend si votre opérateur l’a active ou non. Il y a quelque temps, cela fonctionnait dans la plupart des cas et c’est aussi simple que d’utiliser le code * 60 puis écrivez le numéro de téléphone que nous voulons bloquer, tout cela avec le téléphone fixe décroché, bien sûr.

Comme nous vous le disons, il se peut que cela fonctionne pour vous comme si cela vous donnait une erreur. Si tel est le cas, il est préférable de demander à la société qui vous fournit la ligne fixe quel code ou quels systèmes elle utilise.

Bloquer les appels d’applications

WhatsApp

Comme vous le savez bien, WhatsApp est également utilisé pour passer des appels et étant l’application de messagerie la plus utilisée au monde, il est pratique de savoir comment s’assurer que certains numéros ne peuvent pas communiquer avec nous via cette application.

Pour y parvenir, il suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Nous ouvrons une conversation WhatsApp que nous avons eue avec lui contact que nous voulons bloquer. Nous cliquons sur les trois points dans le coin supérieur droit puis nous allons Suite. Maintenant, nous sélectionnons bloquer. À ce moment-là, nous verrons que nous pouvons Bloquer, annuler ou signaler et bloquer. Maintenant, tous ceux qui choisissent celui qu’ils veulent, mais en principe, le blocage en vaudrait la peine.

Télégramme

L’autre excellente option en matière d’appels par application est Telegram, le concurrent le plus direct de WhatsApp.

Dans cette application, nous pouvons également bloquer un contact et nous allons procéder comme suit :

Nous ouvrons Telegram. Nous effleurons les trois lignes dans le coin supérieur gauche et nous allons Paramètres. Nous ouvrons Confidentialité et sécurité et après Appels. Dans les appels, nous avons plusieurs possibilités comme choisir qui peut vous appeler (tout le monde, Mes contacts ou Personne), ajouter des exceptions à la règle précédente ou avec qui nous pouvons utiliser le Peer-to-peer.

C’est ainsi que nous pouvons bloquer les appels dans les différents types de systèmes que nous avons pour les recevoir.

Comme vous l’avez vu sur tous les appareils, nous pouvons attribuer un verrou à quelqu’un afin qu’il ne puisse plus communiquer avec nous.