Comment bloquer les guichets automatiques, les cartes de débit en ligne

La pandémie a contraint une majorité de personnes à effectuer leurs transactions financières en ligne. Cependant, la gestion d’un compte bancaire en ligne comporte son lot d’avantages et d’inconvénients. Les experts du secteur affirment que si la réception et l’envoi d’argent en ligne se font instantanément, la possibilité de transactions non autorisées et frauduleuses a également augmenté.

Heureusement, de telles fraudes pourraient être tenues à distance. Par exemple, on peut toujours bloquer sa carte de débit en cas de perte ou de vol, afin de protéger son compte bancaire des pirates informatiques ou de la fraude en ligne. Les experts disent que même si les cartes de débit émises par les banques sont généralement utilisées pour les retraits d’espèces aux guichets automatiques, elles peuvent également être utilisées pour des transactions en ligne non autorisées à l’aide des détails de la carte. Cela peut être évité en bloquant la carte de débit ou même en arrêtant tout autre dommage.

Voici comment vous pouvez bloquer un guichet automatique/carte de débit via la banque en ligne ;

Vous pouvez également bloquer la carte ATM en appelant le numéro de service client de la banque ou via l’application mobile.

Blocage de la carte SBI ATM/ATM – On peut désormais bloquer votre carte de débit/ATM SBI en ligne en cas de perte ou de vol de la carte.

1. Connectez-vous à net banking avec nom d’utilisateur et mot de passe.

2. Sélectionnez l’option ‘Services de carte ATM – Bloquer la carte ATM’ sous l’onglet ‘e-Services’.

3. Sélectionnez le compte sous lequel le GAB/carte de débit doit être bloqué.

4. Ensuite, les 4 premiers et les 4 derniers chiffres de toutes les cartes actives et bloquées seront affichés.

5. Sélectionnez la carte qui doit être bloquée, puis cliquez sur « envoyer » après avoir vérifié les détails.

6. Sélectionnez ensuite le mode d’authentification – soit par un OTP via un message ou un mot de passe de profil.

7. Saisissez ensuite l’OTP ou le mot de passe du profil et cliquez sur confirmer.

8. Une fois le processus terminé avec succès, un numéro de ticket s’affichera – notez ce numéro pour référence future.

Blocage d’une carte de débit ou de guichet automatique ICICI Bank – Vous pouvez bloquer une carte de débit ou de guichet automatique en vous connectant à net banking ou via l’application IMobile.

1. Connectez-vous au compte bancaire avec un identifiant et un mot de passe.

2. Allez dans l’option ‘Mes comptes’

3. Sélectionnez le compte bancaire

4. Sous l’option de demande de service, sélectionnez le problème « ATM/carte de débit »

5. Ensuite, bloquez la carte de débit/ATM.

Notez qu’avec ICICI Bank, on peut également bloquer temporairement sa carte de débit/ATM qui peut être débloquée plus tard en se connectant au compte. Après avoir définitivement bloqué une carte, la banque délivre une nouvelle carte au titulaire du compte. Les experts disent que si la carte bloquée de façon permanente est toujours en possession du titulaire de la carte, il doit détruire la carte en la coupant, une fois la carte de débit bloquée.

Par conséquent, si vous trouvez une transaction non autorisée sur votre carte de débit/ATM, demandez immédiatement à la banque de bloquer la carte soit via l’application mobile, soit en contactant le service client ou via net banking.

